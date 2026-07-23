Наступает время подарков – и Petuh Club не остался в стороне. Платформа запускает акции, розыгрыши и праздничные кейсы. Мы собрали всю актуальную информацию в одной статье: точные условия акций, как участвовать в розыгрышах, какие тематические кейсы появились и как получить максимум бонусов к праздникам