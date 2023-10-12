Рассказываем секрет на миллион: оформляя заказ и тратя на него деньги, ты автоматически начинаешь копить скидку на следующую покупку. Получается, чем больше ты потратишь за заказ – тем меньше стоимость дальнейшего. Каким образом так происходит? Эту тайну, покрытую маркетинговым мраком, мы сейчас и откроем!

Бонусная система

Как и во многих других магазинах, в М.Видео при каждой покупке на бонусную карту, которую можно оформить как в магазине, так и в личном кабинете, зачисляются баллы. Именно их и можно списывать при следующих заказах.

Важно: баллы начисляются только на зарегистрированные карты.

Иногда бонусы начисляются в подарок, за какое-либо действие или в период некоторых акций. Проверить их наличие и спрогнозировать дальнейшие выгодные покупки можно несколькими способами, о которых мы и поговорим дальше.

1 способ: проверить бонусные баллы на сайте

Для этого тебе необходимо просто авторизоваться в личном кабинете:

Заходи в ЛК на сайте М.Видео или в приложении; Регистрируйся в программе М.Видео-Бонус (необходимо ввести номер телефона и заполнить анкету); Если у тебя уже есть бонусная карта, то ее можно добавить в личный кабинет, просто внеся номер; И отслеживай количество накопленных баллов в своем профиле в графе «Баланс бонусных рублей».

2 способ: звонок на телефон

Узнать количество накопленных бонусов М.Видео можно, позвонив в Центр ответственности за клиента по следующим номерам:

8 (495) 777-777-5 – для Москвы

8 800 600-777-5 – для регионов

После того, как ты укажешь данные карты, а специалист проверит их подлинность, тебе будет озвучено состояние баланса.

3 способ: узнать в магазине на кассе

Если ты по волею случая оказался в М.Видео и загорелся желанием что-нибудь приобрести со скидкой, но не знаешь количество бонусов, то продавцы-кассиры с радостью тебе их подскажут. Тебе лишь потребуется назвать номер карты или номер телефона, который к ней привязан.

4 способ: баланс по виртуальной карте

Да, пластиковая карта сейчас редкое явление. На смену ей пришла виртуальная, которая не только практична (можно не переживать о пропаже и не волноваться о скидке, если вдруг карта осталась дома), но и экологична. Узнать сколько накоплено бонусов М.Видео по такой карте можно теми же способами, что и по ее пластиковому аналогу: на сайте, в магазине или через звонок в Центр поддержки клиентов.

Теперь тебе совсем не нужно записывать баллы в ежедневнике или помнить их наизусть, ведь они доступны для просмотра и покупки в любой момент. А если хочешь узнать, как и за что их можно получить дополнительно, то кликай сюда и узнавай о новых акциях первым!