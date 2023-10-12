Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика, чтобы сделать ваш опыт использования сайта удобным и безопасным. Пользуясь сайтом, вы принимаете эти условия. Подробнее.
  1. Промокоды
  2. Блог
  3. Как проверить бонусы М.Видео
Магазины с промокодами: выбор экспертов
Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
S7 Airlines
S7 Airlines
Плати по всему миру
Плати по всему миру
Secret Kitchen
Secret Kitchen
Яндекс.Еда
Яндекс.Еда
Лемана ПРО
Лемана ПРО
Ozon
Ozon
Wildberries
Wildberries
Яндекс.Лавка
Яндекс.Лавка
Самокат
Самокат
М.Видео
М.Видео
Яндекс.Путешествия
Яндекс.Путешествия
Poizon (ДЭВУ)
Poizon (ДЭВУ)
ЮKassa
ЮKassa
Trip.com
Trip.com
Яндекс.Бизнес
Яндекс.Бизнес
Авито
Авито
МТС Юрент
МТС Юрент
Ozon Travel
Ozon Travel

Как проверить бонусы М.Видео

Долохова Алина
Долохова Алина
Эксперт по умному шопингу
Все статьи эксперта

Рассказываем секрет на миллион: оформляя заказ и тратя на него деньги, ты автоматически начинаешь копить скидку на следующую покупку. Получается, чем больше ты потратишь за заказ – тем меньше стоимость дальнейшего. Каким образом так происходит? Эту тайну, покрытую маркетинговым мраком, мы сейчас и откроем!

Бонусная система

Бонусная система

Как и во многих других магазинах, в М.Видео при каждой покупке на бонусную карту, которую можно оформить как в магазине, так и в личном кабинете, зачисляются баллы. Именно их и можно списывать при следующих заказах.

Важно: баллы начисляются только на зарегистрированные карты.

Иногда бонусы начисляются в подарок, за какое-либо действие или в период некоторых акций. Проверить их наличие и спрогнозировать дальнейшие выгодные покупки можно несколькими способами, о которых мы и поговорим дальше.

1 способ: проверить бонусные баллы на сайте

1 способ: проверить бонусные баллы на сайте

Для этого тебе необходимо просто авторизоваться в личном кабинете:

  1. Заходи в ЛК на сайте М.Видео или в приложении;
  2. Регистрируйся в программе М.Видео-Бонус (необходимо ввести номер телефона и заполнить анкету);
  3. Если у тебя уже есть бонусная карта, то ее можно добавить в личный кабинет, просто внеся номер;
  4. И отслеживай количество накопленных баллов в своем профиле в графе «Баланс бонусных рублей».

2 способ: звонок на телефон

Узнать количество накопленных бонусов М.Видео можно, позвонив в Центр ответственности за клиента по следующим номерам:

  • 8 (495) 777-777-5 – для Москвы
  • 8 800 600-777-5 – для регионов

После того, как ты укажешь данные карты, а специалист проверит их подлинность, тебе будет озвучено состояние баланса.

3 способ: узнать в магазине на кассе

3 способ: узнать в магазине на кассе

Если ты по волею случая оказался в М.Видео и загорелся желанием что-нибудь приобрести со скидкой, но не знаешь количество бонусов, то продавцы-кассиры с радостью тебе их подскажут. Тебе лишь потребуется назвать номер карты или номер телефона, который к ней привязан.

4 способ: баланс по виртуальной карте

Да, пластиковая карта сейчас редкое явление. На смену ей пришла виртуальная, которая не только практична (можно не переживать о пропаже и не волноваться о скидке, если вдруг карта осталась дома), но и экологична. Узнать сколько накоплено бонусов М.Видео по такой карте можно теми же способами, что и по ее пластиковому аналогу: на сайте, в магазине или через звонок в Центр поддержки клиентов.

4 способ: баланс по виртуальной карте

Теперь тебе совсем не нужно записывать баллы в ежедневнике или помнить их наизусть, ведь они доступны для просмотра и покупки в любой момент. А если хочешь узнать, как и за что их можно получить дополнительно, то кликай сюда и узнавай о новых акциях первым!

Главная Войти Курсы со скидкой Игровой хаб