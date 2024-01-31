Сервис Busuu предлагает содействие в изучении иностранного языка! Короткие и информативные уроки позволят вам овладеть испанским, английским, немецким, китайским, занимаясь всего по 10–15 минут в день. Выполненные вами упражнения будут проверять реальные носители языка, поэтому уже с первых дней учебы вы заметите значительный прогресс! Выбрав платную подписку, вы получаете практически безграничные возможности. Скачивайте удобное мобильное приложение на свой смартфон, выполняйте задания по грамматике и расширяйте лексический запас с помощью уникального тренажера. После успешного завершения обучающей программы вы получите официальный сертификат. Для того чтобы присоединиться к языковым курсам, не нужно тратить огромные суммы. Просто активируйте актуальные коды ваучеров Busuu за январь - февраль 2024 года в Молдове и получите приятную скидку. Желаем успехов!

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