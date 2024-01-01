Эффективные курсы английского языка: ТОП-20 онлайн-школ для детей и взрослых в 2024 году

Рейтинг лучших онлайн-школ с курсами английского:

Зачем учить еще что-то помимо «Ланден ис зе кепитал оф Грейт Британ»?

Кроме свободы общения, карьерных перспектив, образования и путешествий, иностранный язык – это еще и отличный тренажер для мозга. Ученые давно подтвердили те факты, что у полиглотов крепкая память, лучше развита концентрация внимания, а также сохраняется молодость ума даже в самом зрелом возрасте. В сегодняшних реалиях собрать все эти качества у себя не так сложно! Достаточно записаться на курс в онлайн-школу, где можно не только выучить язык, но и попрактиковать его с носителями.

Наш ТОП курсов very очень-очень affordable! Все details читайте дальше:

1. Онлайн-курсы английского от Skillbox для детей

Минимальная стоимость: от 543₽ /занятие 25 минут для детей 5-7 лет, от 837₽/ занятие 40 минут для детей 8-10 лет

Возрастная группа: от 5 до 10 лет

Преимущества: гарантированный успех или бесплатные дополнительные занятия, никакой зубрежки – только игры и развлечения, вводное занятие, можно вернуть 13% от стоимости обучения за счет налогового вычета

2. Онлайн-курсы английского от Skillbox для начинающих

Минимальная стоимость: от 750₽/ 50 минут индивидуально занятие с преподавателем

Возрастная группа: любая с уровнем английского А1

Преимущества: гарантированный успех или бесплатные дополнительные занятия, бесплатное вводное занятие, беспроцентная рассрочка до 24 месяцев

3. Курсы английского языка с нуля от Skyeng

Минимальная стоимость: от 950₽/ 50 минут урок с преподавателем

Возрастная группа: любая с уровнем английского А1

Преимущества: бесплатный пробный урок, дополнительные занятия бесплатно, 1 месяц участия в разговорных клубах, индивидуальный план изучения английского, бесплатное мобильное приложение с упражнениями, рассылка с полезностями для изучения языка, есть курс для глухих и слабослышащих

4. Английский для бизнеса и общения от Skyeng

Минимальная стоимость: 10 833₽ за 120 часов в месяц

Возрастная группа: любая с уровнем английского от А1 до С1

Преимущества: +1 уровень за 3 месяца, скрининг тесты и диагностика прогресса, участие в разговорном клубе, сессии с ментором из маркетинга, индивидуальный подход и поддержка личного коуча

5. Безлимитная практика разговорного английского от Яндекс Практикума

Минимальная стоимость: подписка от 8400₽/ месяц безлимитных занятий по 15 минут, т.е. от 277₽/занятие, если заниматься каждый день

Возрастная группа: любая с уровнем английского от А1 до С1

Преимущества: бесплатная консультация, неограниченный доступ к учебным материалам и онлайн-занятиям с преподавателями со всего мира, круглосуточная поддержка по вопросам лексики и грамматики в мессенджере

6. Английский для разработчиков и QA от Яндекс Практикума

Минимальная стоимость: 95 000₽ при оплате всего курса сразу за 6 месяцев, 18 200₽ при оплате частями также за полгода обучения, но итоговая сумма 109 200₽

Возрастная группа: любая из IT сферы

Преимущества: бесплатная консультация, симуляция собеседований на английском, практика с иностранными IT-специалистами, анализ прогресса с обратной связью раз в месяц, сертификат об освоении навыков для работодателя

7. Английский для начинающих от TutorOnline

Минимальная стоимость: 1350₽ за весь курс со скидкой, без скидки 2790₽

Возрастная группа: любая с уровнем английского А1

Преимущества: записи лекций, первые 2 занятия бесплатно, полный доступ ко всем занятиям на 12 месяцев, по окончанию курса выдается сертификат, выезд преподавателя на дом

Акции: 2000 руб. в подарок на баланс на покупку следующего курса

8. Английский для начинающих от Инглекс

Минимальная стоимость: от 960₽ за занятие 45 минут

Возрастная группа: любая с уровнем английского А1

Преимущества: бесплатный вводный урок, интерактивные учебники по стандартам CEFR, гибкий график, беспроцентная рассрочка на пакеты из 40 и 80 уроков с русскоязычным преподавателем и 20, 40 и 80 уроков с носителями языка

Акции: до 2 июня на курс действует скидка 40%

9. Курс общего разговорного английского от Инглекс

Минимальная стоимость: от 960₽ за занятие 45 минут

Возрастная группа: любая с уровнем английского от А1 до С1

Преимущества: бесплатный вводный урок, ориентация на цели и интересы учащегося, 70% разговорной практики во время урока, гибкий график, беспроцентная рассрочка на пакеты из 40 и 80 уроков с русскоязычным преподавателем и 20, 40 и 80 уроков с носителями языка

Акции: до 2 июня на курс действует скидка 40%

10. Бизнес-английский с Инглекс

Минимальная стоимость: от 960₽ за занятие 45 минут с русскоязычным преподавателем, от 1750₽ с носителем английского языка

Возрастная группа: любая с уровнем Elementary и выше из сферы бизнеса

Преимущества: именной сертификат о прохождении курса, бесплатный вводный урок, ориентация на цели и интересы учащегося, бесплатный перенос уроков, 45% навыков делового общения во время урока, гибкий график

Акции: до 2 июня на курс действует скидка 40%

11. Курсы английского для детей с носителем от SkySmart

Минимальная стоимость: от 3270₽ за занятие

Возрастная группа: любая до 10 лет от уровня Beginner до Intermediate Преимущества: ученик говорит по-английски 60% времени урока, можно вернуть 13% от стоимости обучения за счет налогового вычета, обучение в развлекательном формате – через комиксы, квесты и интерактивные задания

Акции: меньшая стоимость занятия при покупке пакетного предложения

12. ФОКСФОРД: профессиональный английский для взрослых

Минимальная стоимость: от 2123₽/занятие, при пакетном предложении стоимость 1 занятия дешевле

Возрастная группа: любая профессиональная

Преимущества: углубленное изучение языка для маркетологов, юристов, пилотов, врачей, логистов, таможенных служащих, IT- и других специалистов, сильные преподаватели с опытом работы в указанных областях, индивидуальный план, занятия можно отменить или перенести – бесплатно за 2 часа до начала, программа лояльности (1 фоксик = 1 рубль), курсы можно оплачивать Сплитом, можно пригласить друга и получить 4 занятия в подарок

Акции: скидка до 24% и до 3-х бесплатных занятий при первой покупке

13. Английский язык для дошкольников от ФОКСФОРД

Минимальная стоимость: от 528₽/занятие 30 минут

Возрастная группа: дети до 7 лет

Преимущества: подготовка к школе, занятия с логопедом, ребенок научится читать, бесплатные материалы для самостоятельных занятий, уроки в игровой форме, первое занятие бесплатно

14. Онлайн-занятия с репетиторами по английскому языку в Тетрике

Минимальная стоимость: от 710₽/занятие

Возрастная группа: школьники до 18 лет

Преимущества: бесплатный урок, подготовка к экзаменам, рассрочка от Тинькофф и Сбербанка, а также внутренняя рассрочка от школы на все пакеты уроков в 2, 3 и 4 платежа, вебинары для детей и родителей

15. Английский для ваших целей с Advance

Минимальная стоимость: 69 900₽ за доступ к курсу на 1 год с бесплатным продлением до 3 лет

Возрастная группа: любая с разными уровнями знаний языка

Преимущества: Техническая и образовательная поддержка 24/7, индивидуальная настройка сложности и скорости курса, чат с кураторами и сообщество с другими студентами курса, рассрочка на курс на 6/10/12 месяцев, также обучение можно оплатить материнским капиталом и получить налоговый вычет 13%

16. Курсы английского языка для детей и подростков от SkySmart

Минимальная стоимость: от 3270₽ за занятие 50 минут

Возрастная группа: любая до 18 лет

Преимущества: занятия с учителем по индивидуальному плану, круглосуточный доступ к платформе и её материалам, рассрочка от 7 273₽ в месяц на год, можно вернуть 13% от стоимости обучения за счет налогового вычета

Акции: меньшая стоимость занятия при покупке пакетного предложения

17. Puzzle English: онлайн-курсы английского языка для детей и взрослых

Минимальная стоимость: есть бесплатный тариф с заданиями, индивидуальная программа от 160₽/мес., с занятиями от 20 минут

Возрастная группа: любая от новичка до продвинутого

Преимущества: 25 минут практики разговорного английского на уроке, бессрочный доступ ко всему сервису, индивидуальный план занятий, оксфордский тест на знания языка с выдачей официального сертификата, тариф Премиум можно оплатить частями без переплат благодаря сервису «Долями» и рассрочке от Сбербанк и Тинькофф

Акции: 8 занятий по 25 минут с преподавателем в подарок

18. Дистанционные курсы английского языка для детей от ЕШКО

Минимальная стоимость: в печатном формате от 1760₽/мес., в цифровом от 1087₽/мес.

Возрастная группа: дети от 6 до 11 лет

Преимущества: можно скачать пробный урок, 18 учебных журналов, 18 руководств с ответами к тренировочным упражнениям, доступ к поурочным аудиозаписям, проверка домашних заданий личным преподавателем, сертификаты после прохождения курса

Акции: скидки на все курсы от 20% до 40% + 5% при оплате онлайн

19. ЕШКО: курсы английского языка для начинающих с нуля

Минимальная стоимость: в печатном формате от 1840₽/мес., в цифровом от 1125₽/мес.

Возрастная группа: любая с уровнем английского А1

Преимущества: можно скачать пробный урок, печатные учебные журналы + онлайн-уроки, учебная программа по шкале CEFR, можно получить удостоверения о повышении квалификации установленного образца ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

20. Подготовка к собеседованию на английском языке со Stepik Job interview

Минимальная стоимость: 3400₽

Возрастная группа: соискатели от 18 лет с уровнем английского B2-C2

Преимущества: онлайн-тренажёр для подготовки к собеседованию на английском языке: необычные вопросы и примеры ответов на них, лексика современного делового мира, обучающее собеседование с рекомендациями от профессиональных HR

Как быстро выучить английский язык: 5 лайфхаков

Иногда и на родном языке сложно подобрать слова. А что уже говорить об иностранном? Но есть несколько способов, которые помогут быстрее освоиться и выучить язык:

Погружайтесь в языковую среду

Слушайте иностранную музыку, подкасты, смотри иностранные фильмы и сериалы с субтитрами, читайте книги на английском вместе с переводчиком. Так мозг будет привыкать к новому языку и закреплять полученные знания.

Общайтесь с носителями языка

Есть целое множество групп, бесед и кружков, где собираются люди из разных стран и обмениваются своим опытом в разговорном формате. Для новичков это отличный способ потренировать речь и слух, т.к. одних английских акцентов насчитывает около 160 в мире.

Изучайте английский по темам

Не нужно хвататься за все сразу. Достаточно выбрать небольшое направление и познакомиться со славами и фразами, которые к нему относятся.

Стикеры и мнемоника

Палочки-выручалочки для тех, кто переживает за свою память. С этими способами работает визуальная память + ассоциативность.

Практикуйте английский, не замечая этого

Разговариваете сами с собой или с животным? Дублируйте на английском. Постоянно пользуетесь телефоном? Измените языка интерфейса. Заставляйте свой мозг думать на 2 языках одновременно.

Желаем каждому удачи в новых начинаниях и верим, что у вас все обязательно получится!