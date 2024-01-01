Эффективные курсы английского языка: ТОП-20 онлайн-школ для детей и взрослых в 2024 году

Рейтинг лучших онлайн-школ с курсами английского:
Зачем учить еще что-то помимо «Ланден ис зе кепитал оф Грейт Британ»?
Кроме свободы общения, карьерных перспектив, образования и путешествий, иностранный язык – это еще и отличный тренажер для мозга. Ученые давно подтвердили те факты, что у полиглотов крепкая память, лучше развита концентрация внимания, а также сохраняется молодость ума даже в самом зрелом возрасте. В сегодняшних реалиях собрать все эти качества у себя не так сложно! Достаточно записаться на курс в онлайн-школу, где можно не только выучить язык, но и попрактиковать его с носителями.
Наш ТОП курсов very очень-очень affordable! Все details читайте дальше:
1. Онлайн-курсы английского от Skillbox для детей
Минимальная стоимость: от 543₽ /занятие 25 минут для детей 5-7 лет, от 837₽/ занятие 40 минут для детей 8-10 лет
Возрастная группа: от 5 до 10 лет
Преимущества: гарантированный успех или бесплатные дополнительные занятия, никакой зубрежки – только игры и развлечения, вводное занятие, можно вернуть 13% от стоимости обучения за счет налогового вычета
2. Онлайн-курсы английского от Skillbox для начинающих
Минимальная стоимость: от 750₽/ 50 минут индивидуально занятие с преподавателем
Возрастная группа: любая с уровнем английского А1
Преимущества: гарантированный успех или бесплатные дополнительные занятия, бесплатное вводное занятие, беспроцентная рассрочка до 24 месяцев
3. Курсы английского языка с нуля от Skyeng
Минимальная стоимость: от 950₽/ 50 минут урок с преподавателем
Возрастная группа: любая с уровнем английского А1
Преимущества: бесплатный пробный урок, дополнительные занятия бесплатно, 1 месяц участия в разговорных клубах, индивидуальный план изучения английского, бесплатное мобильное приложение с упражнениями, рассылка с полезностями для изучения языка, есть курс для глухих и слабослышащих
4. Английский для бизнеса и общения от Skyeng
Минимальная стоимость: 10 833₽ за 120 часов в месяц
Возрастная группа: любая с уровнем английского от А1 до С1
Преимущества: +1 уровень за 3 месяца, скрининг тесты и диагностика прогресса, участие в разговорном клубе, сессии с ментором из маркетинга, индивидуальный подход и поддержка личного коуча
5. Безлимитная практика разговорного английского от Яндекс Практикума
Минимальная стоимость: подписка от 8400₽/ месяц безлимитных занятий по 15 минут, т.е. от 277₽/занятие, если заниматься каждый день
Возрастная группа: любая с уровнем английского от А1 до С1
Преимущества: бесплатная консультация, неограниченный доступ к учебным материалам и онлайн-занятиям с преподавателями со всего мира, круглосуточная поддержка по вопросам лексики и грамматики в мессенджере
6. Английский для разработчиков и QA от Яндекс Практикума
Минимальная стоимость: 95 000₽ при оплате всего курса сразу за 6 месяцев, 18 200₽ при оплате частями также за полгода обучения, но итоговая сумма 109 200₽
Возрастная группа: любая из IT сферы
Преимущества: бесплатная консультация, симуляция собеседований на английском, практика с иностранными IT-специалистами, анализ прогресса с обратной связью раз в месяц, сертификат об освоении навыков для работодателя
7. Английский для начинающих от TutorOnline
Минимальная стоимость: 1350₽ за весь курс со скидкой, без скидки 2790₽
Возрастная группа: любая с уровнем английского А1
Преимущества: записи лекций, первые 2 занятия бесплатно, полный доступ ко всем занятиям на 12 месяцев, по окончанию курса выдается сертификат, выезд преподавателя на дом
Акции: 2000 руб. в подарок на баланс на покупку следующего курса
8. Английский для начинающих от Инглекс
Минимальная стоимость: от 960₽ за занятие 45 минут
Возрастная группа: любая с уровнем английского А1
Преимущества: бесплатный вводный урок, интерактивные учебники по стандартам CEFR, гибкий график, беспроцентная рассрочка на пакеты из 40 и 80 уроков с русскоязычным преподавателем и 20, 40 и 80 уроков с носителями языка
Акции: до 2 июня на курс действует скидка 40%
9. Курс общего разговорного английского от Инглекс
Минимальная стоимость: от 960₽ за занятие 45 минут
Возрастная группа: любая с уровнем английского от А1 до С1
Преимущества: бесплатный вводный урок, ориентация на цели и интересы учащегося, 70% разговорной практики во время урока, гибкий график, беспроцентная рассрочка на пакеты из 40 и 80 уроков с русскоязычным преподавателем и 20, 40 и 80 уроков с носителями языка
Акции: до 2 июня на курс действует скидка 40%
10. Бизнес-английский с Инглекс
Минимальная стоимость: от 960₽ за занятие 45 минут с русскоязычным преподавателем, от 1750₽ с носителем английского языка
Возрастная группа: любая с уровнем Elementary и выше из сферы бизнеса
Преимущества: именной сертификат о прохождении курса, бесплатный вводный урок, ориентация на цели и интересы учащегося, бесплатный перенос уроков, 45% навыков делового общения во время урока, гибкий график
Акции: до 2 июня на курс действует скидка 40%
11. Курсы английского для детей с носителем от SkySmart
Минимальная стоимость: от 3270₽ за занятие
Возрастная группа: любая до 10 лет от уровня Beginner до Intermediate Преимущества: ученик говорит по-английски 60% времени урока, можно вернуть 13% от стоимости обучения за счет налогового вычета, обучение в развлекательном формате – через комиксы, квесты и интерактивные задания
Акции: меньшая стоимость занятия при покупке пакетного предложения
12. ФОКСФОРД: профессиональный английский для взрослых
Минимальная стоимость: от 2123₽/занятие, при пакетном предложении стоимость 1 занятия дешевле
Возрастная группа: любая профессиональная
Преимущества: углубленное изучение языка для маркетологов, юристов, пилотов, врачей, логистов, таможенных служащих, IT- и других специалистов, сильные преподаватели с опытом работы в указанных областях, индивидуальный план, занятия можно отменить или перенести – бесплатно за 2 часа до начала, программа лояльности (1 фоксик = 1 рубль), курсы можно оплачивать Сплитом, можно пригласить друга и получить 4 занятия в подарок
Акции: скидка до 24% и до 3-х бесплатных занятий при первой покупке
13. Английский язык для дошкольников от ФОКСФОРД
Минимальная стоимость: от 528₽/занятие 30 минут
Возрастная группа: дети до 7 лет
Преимущества: подготовка к школе, занятия с логопедом, ребенок научится читать, бесплатные материалы для самостоятельных занятий, уроки в игровой форме, первое занятие бесплатно
14. Онлайн-занятия с репетиторами по английскому языку в Тетрике
Минимальная стоимость: от 710₽/занятие
Возрастная группа: школьники до 18 лет
Преимущества: бесплатный урок, подготовка к экзаменам, рассрочка от Тинькофф и Сбербанка, а также внутренняя рассрочка от школы на все пакеты уроков в 2, 3 и 4 платежа, вебинары для детей и родителей
15. Английский для ваших целей с Advance
Минимальная стоимость: 69 900₽ за доступ к курсу на 1 год с бесплатным продлением до 3 лет
Возрастная группа: любая с разными уровнями знаний языка
Преимущества: Техническая и образовательная поддержка 24/7, индивидуальная настройка сложности и скорости курса, чат с кураторами и сообщество с другими студентами курса, рассрочка на курс на 6/10/12 месяцев, также обучение можно оплатить материнским капиталом и получить налоговый вычет 13%
16. Курсы английского языка для детей и подростков от SkySmart
Минимальная стоимость: от 3270₽ за занятие 50 минут
Возрастная группа: любая до 18 лет
Преимущества: занятия с учителем по индивидуальному плану, круглосуточный доступ к платформе и её материалам, рассрочка от 7 273₽ в месяц на год, можно вернуть 13% от стоимости обучения за счет налогового вычета
Акции: меньшая стоимость занятия при покупке пакетного предложения
17. Puzzle English: онлайн-курсы английского языка для детей и взрослых
Минимальная стоимость: есть бесплатный тариф с заданиями, индивидуальная программа от 160₽/мес., с занятиями от 20 минут
Возрастная группа: любая от новичка до продвинутого
Преимущества: 25 минут практики разговорного английского на уроке, бессрочный доступ ко всему сервису, индивидуальный план занятий, оксфордский тест на знания языка с выдачей официального сертификата, тариф Премиум можно оплатить частями без переплат благодаря сервису «Долями» и рассрочке от Сбербанк и Тинькофф
Акции: 8 занятий по 25 минут с преподавателем в подарок
18. Дистанционные курсы английского языка для детей от ЕШКО
Минимальная стоимость: в печатном формате от 1760₽/мес., в цифровом от 1087₽/мес.
Возрастная группа: дети от 6 до 11 лет
Преимущества: можно скачать пробный урок, 18 учебных журналов, 18 руководств с ответами к тренировочным упражнениям, доступ к поурочным аудиозаписям, проверка домашних заданий личным преподавателем, сертификаты после прохождения курса
Акции: скидки на все курсы от 20% до 40% + 5% при оплате онлайн
19. ЕШКО: курсы английского языка для начинающих с нуля
Минимальная стоимость: в печатном формате от 1840₽/мес., в цифровом от 1125₽/мес.
Возрастная группа: любая с уровнем английского А1
Преимущества: можно скачать пробный урок, печатные учебные журналы + онлайн-уроки, учебная программа по шкале CEFR, можно получить удостоверения о повышении квалификации установленного образца ИМПЭ им. А.С. Грибоедова
20. Подготовка к собеседованию на английском языке со Stepik Job interview
Минимальная стоимость: 3400₽
Возрастная группа: соискатели от 18 лет с уровнем английского B2-C2
Преимущества: онлайн-тренажёр для подготовки к собеседованию на английском языке: необычные вопросы и примеры ответов на них, лексика современного делового мира, обучающее собеседование с рекомендациями от профессиональных HR
Как быстро выучить английский язык: 5 лайфхаков
Иногда и на родном языке сложно подобрать слова. А что уже говорить об иностранном? Но есть несколько способов, которые помогут быстрее освоиться и выучить язык:
- Погружайтесь в языковую среду
Слушайте иностранную музыку, подкасты, смотри иностранные фильмы и сериалы с субтитрами, читайте книги на английском вместе с переводчиком. Так мозг будет привыкать к новому языку и закреплять полученные знания.
- Общайтесь с носителями языка
Есть целое множество групп, бесед и кружков, где собираются люди из разных стран и обмениваются своим опытом в разговорном формате. Для новичков это отличный способ потренировать речь и слух, т.к. одних английских акцентов насчитывает около 160 в мире.
- Изучайте английский по темам
Не нужно хвататься за все сразу. Достаточно выбрать небольшое направление и познакомиться со славами и фразами, которые к нему относятся.
- Стикеры и мнемоника
Палочки-выручалочки для тех, кто переживает за свою память. С этими способами работает визуальная память + ассоциативность.
- Практикуйте английский, не замечая этого
Разговариваете сами с собой или с животным? Дублируйте на английском. Постоянно пользуетесь телефоном? Измените языка интерфейса. Заставляйте свой мозг думать на 2 языках одновременно.
Желаем каждому удачи в новых начинаниях и верим, что у вас все обязательно получится!