Солнцезащитные средства давно перестали быть косметикой исключительно для отпуска. Дерматологи называют ежедневную защиту от ультрафиолета одной из самых эффективных мер профилактики преждевременного старения кожи. Морщины, потеря упругости, пигментация и неровный тон часто оказываются следствием не возраста, а накопленного воздействия солнечного излучения.

Именно поэтому SPF постепенно стал обязательной частью базового ухода. Многие предпочитают заранее пополнять запас солнцезащитных средств к теплому сезону.

Что такое SPF и для чего он нужен

SPF – показатель защиты от UVB-лучей. Именно они вызывают солнечные ожоги и покраснения. При этом существует еще один тип излучения – UVA-лучи. Они проникают глубже, повреждают коллагеновые волокна и ускоряют процессы старения.

Многие задаются вопросом, SPF – как расшифровывается? Аббревиатура происходит от английского Sun Protection Factor – фактор защиты от солнца.

Если объяснять SPF простыми словами, это своеобразный фильтр между кожей и ультрафиолетом. Он уменьшает количество лучей, достигающих поверхности кожи.

Регулярное использование солнцезащитных средств помогает:

Снизить риск появления пигментации;

Замедлить фотостарение;

Защитить кожу после косметологических процедур;

Уменьшить вероятность солнечных ожогов;

Сохранить более ровный тон лица.

Современная дерматология рассматривает ежедневную защиту от солнца не как сезонную рекомендацию, а как часть антивозрастного ухода.

Что означают цифры SPF и какой уровень защиты выбрать

Покупатели часто ориентируются только на цифры на упаковке, не понимая их значения.

Уровень SPF Блокировка UVB-лучей SPF 15 Около 93% SPF 30 Около 97% SPF 50 Около 98% SPF 50+ Более 98%

На первый взгляд разница кажется незначительной. Однако дополнительный процент защиты особенно важен для людей со светлой кожей, склонностью к пигментации и повышенной чувствительностью к солнцу.

Разбираясь, что значат цифры на SPF-кремах, важно понимать: увеличение показателя не означает возможность реже обновлять средство.

Когда возникает вопрос, как выбрать SPF, стоит учитывать несколько факторов:

Фототип кожи;

Уровень солнечной активности;

Продолжительность пребывания на улице;

Наличие пигментных пятен;

Использование кислот и ретинола в уходе.

Какой SPF выбрать для разных ситуаций

Для повседневной городской жизни большинству людей подходит SPF 30–50.

Если кожа склонна к гиперпигментации, рекомендуется SPF 50 независимо от времени года.

Поэтому вопрос, как понять какой SPF нужен, всегда связан с индивидуальными особенностями кожи, а не только с погодой за окном.

Для проблемной кожи лучше выбирать легкие текстуры: флюиды, гели и эмульсии с пометкой non-comedogenic. Поэтому ответ на вопрос, какой SPF лучше для проблемной кожи, чаще зависит от состава продукта, чем от уровня защиты.

Для детей дерматологи рекомендуют средства на минеральных фильтрах с высокой степенью защиты. Если родители ищут SPF для детей, какой лучше выбрать вариант, специалисты чаще всего советуют SPF 50 без агрессивных ароматизаторов и спирта.

Беременным женщинам также подходят средства с минеральными фильтрами. Они работают на поверхности кожи и практически не вызывают раздражения. Поэтому на вопрос, какой SPF можно беременным, большинство врачей отвечает одинаково: минеральный SPF 50 широкого спектра действия.

Отдельного внимания требуют татуировки. Под воздействием ультрафиолета пигмент постепенно теряет яркость. Если возникает вопрос, какой SPF нужен для тату, рекомендуется использовать защиту не ниже SPF 50.

Подобрать подходящее средство сегодня можно практически в любой крупной сети. Дополнительную выгоду позволяет получить промокод РИВ ГОШ, который часто распространяется на категории ухода за кожей и солнцезащитной косметики.

Как правильно наносить SPF

Даже самый дорогой солнцезащитный крем не способен обеспечить заявленную защиту при неправильном нанесении.

Главная ошибка – недостаточное количество средства.

Лабораторные тесты показывают: большинство людей наносит примерно в два раза меньше крема, чем необходимо для получения заявленного уровня SPF.

Для лица и шеи требуется около половины чайной ложки средства. В профессиональной среде часто используют правило двух пальцев – крем выдавливают полосками по длине указательного и среднего пальца.

Именно поэтому вопрос, как пользоваться SPF-кремом для лица, гораздо важнее выбора конкретного бренда.

Когда наносить SPF и порядок ухода

Солнцезащитное средство всегда становится завершающим этапом ухода перед макияжем.

Очищение. Сыворотка. Увлажняющий крем. SPF. Макияж.

Поэтому вопрос, когда наносить SPF до крема или после, имеет однозначный ответ: после всех уходовых средств.

Даже хороший солнцезащитный крем не заменяет увлажняющий уход. Его основная задача – защита от ультрафиолета, а не восстановление гидролипидного барьера. — Кристина Чернова , эксперт по умному шопингу

Средство желательно наносить за 15–20 минут до выхода на улицу.

Как наносить SPF поверх макияжа

Сложность возникает после обеда, когда защиту необходимо обновить.

В результате многие задаются вопросом, как наносить SPF с макияжем.

Для повторного нанесения подходят:

Солнцезащитные стики;

SPF-пудры;

SPF-кушоны;

Солнцезащитные спреи.

Такие форматы позволяют поддерживать защиту без полного удаления макияжа.

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Как часто обновлять SPF и сколько он действует

Солнцезащитные фильтры постепенно теряют эффективность под воздействием внешних факторов.

Защитный слой нарушается из-за:

Потоотделения;

Прикосновений к лицу;

Использования салфеток;

Трения одежды;

Купания.

Поэтому ответ на вопрос, как часто нужно обновлять SPF, зависит от условий использования.

На пляже или во время длительных прогулок средство рекомендуется обновлять каждые два часа.

В офисе ситуация отличается. Если человек проводит большую часть дня вдали от окон, повторное нанесение может не потребоваться.

Многих интересует, сколько действует SPF. Теоретически современные фильтры сохраняют активность несколько часов. Практически эффективность защиты определяется не только составом крема, но и сохранностью слоя на коже.

Как проверить SPF

В социальных сетях регулярно появляются советы по самостоятельной проверке солнцезащитных средств.

На практике полноценная оценка SPF возможна только в лабораторных условиях.

Наиболее доступный вариант – использование специальных UV-камер или UV-зеркал. Они позволяют увидеть, насколько равномерно средство распределено по коже.

Если человек ищет способ проверки в домашних условиях, важно понимать: такие методы позволяют оценить покрытие, но не реальный уровень защиты.

Работает ли проверка через камеру телефона

В интернете часто встречаются ролики, демонстрирующие подобные методы.

Метод действительно работает лишь для некоторых моделей камер, способных частично воспринимать ультрафиолетовый диапазон. При нанесении солнцезащитного средства кожа может выглядеть более темной.

Однако такой способ нельзя считать достоверной проверкой.

Устройство, которое часто используют блогеры, называется UV-зеркалом или UV-анализатором кожи.

Средства профессионального сегмента часто предлагают собственные линейки солнцезащитных продуктов. Например, промокод Janssen Cosmetics позволяет приобрести SPF-средства бренда с дополнительной выгодой.

Почему SPF может доставлять дискомфорт

Почему от SPF слезятся глаза

Жжение и слезотечение возникают по нескольким причинам:

Миграция средства в область глаз;

Индивидуальная чувствительность к фильтрам;

Наличие спирта в составе;

Реакция на ароматизаторы.

В таких случаях стоит попробовать минеральные формулы или специальные средства для чувствительной кожи.

Почему от SPF потеет лицо

Еще одна частая жалоба – ощущение перегруженности кожи.

Причина обычно заключается в слишком плотной текстуре.

Современные солнцезащитные флюиды практически не ощущаются на лице. Поэтому при жирной коже лучше отказаться от плотных кремов в пользу легких эмульсий.

Как понять, что SPF не подходит

На несовместимость средства с кожей могут указывать:

Стойкое покраснение;

Зуд;

Появление высыпаний;

Чувство жжения;

Усиление жирности кожи.

При появлении подобных симптомов средство лучше заменить.

Подобрать альтернативу помогают тестеры и миниатюры. Дополнительную экономию на покупке новых продуктов нередко обеспечивает промокод Подружка.

Чем смывать SPF

Один из самых недооцененных этапов ухода связан с вечерним очищением.

Современные солнцезащитные средства создают устойчивую пленку на поверхности кожи, поэтому обычного умывания бывает недостаточно.

Наиболее эффективной считается двухэтапная схема очищения:

Гидрофильное масло или очищающий бальзам. Гель или пенка для умывания.

Особенно важен такой подход при использовании водостойких средств. Качественное очищение помогает снизить риск закупорки пор и появления воспалений.

Многие покупают гидрофильные масла вместе с солнцезащитными средствами. В таких случаях промокод Золотое Яблоко позволяет сэкономить сразу на нескольких категориях ухода.

Срок годности и хранение SPF-средств

Даже качественная солнцезащита со временем теряет эффективность.

Средний срок хранения после вскрытия обычно составляет от 6 до 12 месяцев.

Высокая температура, солнечный свет и перепады условий хранения могут ускорить разрушение фильтров.

Использование просроченного SPF связано с риском снижения защиты и возможным раздражением кожи.

Специалисты рекомендуют обновлять солнцезащитные средства каждый сезон.

FAQ

Зачем нужен SPF для губ?

Кожа губ практически не содержит меланина и быстро повреждается под воздействием ультрафиолета. SPF помогает предотвратить сухость, шелушение и фотостарение.

Чем можно заменить SPF?

Полноценной замены не существует. Панамы, кепки, очки и одежда с длинным рукавом снижают воздействие солнца, но не обеспечивают такую же защиту открытых участков кожи.

Можно ли использовать прошлогодний SPF?

Если срок годности не истек и средство хранилось правильно, использование допустимо. При изменении запаха, цвета или текстуры продукт лучше заменить.

Сколько времени хранится SPF после вскрытия упаковки?

В среднем от 6 до 12 месяцев. Точный срок производитель указывает на упаковке.

Нужно ли обновлять SPF, если весь день проходишь в помещении?

Если рабочее место находится далеко от окон и человек не выходит на улицу, повторное нанесение обычно не требуется.

Можно ли проверить SPF без специального оборудования?

Нет. Домашние методы позволяют оценить распределение средства, но не фактический уровень защиты.

Правда ли, что камера телефона показывает SPF?

Некоторые камеры могут частично визуализировать покрытие, однако определить реальный уровень защиты таким способом невозможно.

Какой SPF выбрать для города?

Для большинства людей подходит SPF 30–50 с защитой от UVA- и UVB-лучей. При склонности к пигментации предпочтителен SPF 50.