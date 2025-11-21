Вы давно ищете ответы на вопросы, почему диеты работают у других, но не у вас? Почему тренировки не дают ожидаемого результата, а эффект от добавок вообще не чувствуется? Причина может быть глубже, чем кажется.
Универсальных методов действительно не существует, ведь каждый из нас генетически уникален.
Генетическое тестирование MyGenetics помогает перестать гадать и наконец дает точный ответ, что действительно работает именно для вашего организма.
MyGenetics – национальный центр генетических исследований, работающий с 2013 года. Более 40 000 проведённых тестов сделали компанию одним из лидеров персональной генетики в России. Главное отличие – это не просто отчёт о наследственности, а персональные рекомендации, которые можно сразу применить в питании, тренировках и образе жизни.
Как это работает
MyGenetics использует метод Real Time PCR – технологию, которая позволяет анализировать миллионы копий определённых участков ДНК и получать точные, воспроизводимые результаты.
Все исследования проводятся в собственной лицензированной лаборатории с оборудованием мирового уровня. В основе – научные разработки Стэнфорда и современные европейские исследования.
Как проходит тестирование
- Заказываете набор на сайте.
- Курьер доставляет набор для сбора генетического материала.
- Вы самостоятельно собираете образец дома (клетки буккального эпителия).
- Курьер забирает образец в удобное для вас время.
- Вы получаете подробный отчёт – фактически «инструкцию» к своему организму.
- Врач-генетик проводит консультацию и отвечает на все вопросы.
Какие тесты предлагает MyGenetics
Компания разработала тесты под разные задачи:
- MyExpert — профилактика заболеваний и долголетие (если вы хотите максимально долго оставаться здоровым)
- MyWellness — питание и спортивная нагрузка (какие продукты и тренировки действительно принесут вам результат)
- MyBeauty — состояние кожи и волос (как подобрать процедуры и не тратить деньги на лишнее)
- MyBaby — здоровье и развитие ребёнка (как заложить фундамент на будущее)
- MyNeuro — нервная система и стрессоустойчивость (как работать с особенностями психики и поддерживать ментальный тонус)
И главное – ДНК не меняется, поэтому тест нужно сделать всего один раз в жизни. Информация остаётся актуальной всегда.
Почему стоит пройти тест именно сейчас
С 19 по 30 ноября проходит крупнейшая акция MyGenetics: скидки до 87% на ДНК-тесты – без скрытых условий и доплат.
ДНК-тест будет полезен тем, кто хочет:
- закрыть все вопросы с питанием: что можно, а что нельзя
- выбрать эффективные тренировки
- перестать сдавать анализы «наугад»
- заниматься профилактикой заболеваний
- сохранить молодость
- подготовиться к беременности
Что говорят люди
«Я ждал отчет про сложную генетику. А получил список конкретных действий. Сразу понятно, что нужно менять, а где я молодец!».
— Михаил, 38 лет
«Самое полезное для меня - это консультация со специалистом. Очень приятная женщина! Врач объяснила все без медицинских терминов, простым языком. На все мои глупые вопросы ответила»
— Алина, 26 лет
«Терапевт назначила добавки. Я пропила курс витаминов, а по анализам осталась также в дефиците. После теста поняла в чем проблема. Оказалось мне нужна другая форма. Знала бы раньше, сэкономила и время и деньги.»
— Татьяна, 54 года
«Я ребенку делала тест нейро. Врач на консультации показала, что есть проблемы с дофамином и рассказала как это сказывается на характере. Теперь учим ребенка правильно искать мотивацию и ограничиваем дешевый дофамин.»
— Елена, 35 лет
«Процесс максимально простой. Дома собрал клетки с внутренней стороны щеки, отправил и через пару недель получил результаты. А я боялся, что придется волосы вырывать»
— Игорь, 30 лет
Заключение
ДНК-тест MyGenetics – это инвестиция в здоровье на всю жизнь.
Не упустите шанс получить ее по лучшей цене! С 19 по 30 ноября цена на тесты снижена максимально – идеальный момент, чтобы сделать шаг к персонализированному подходу к питанию, нагрузкам и образу жизни.
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