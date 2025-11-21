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Генетическое тестирование MyGenetics – ключ к персональному здоровью

Чернова Кристина
Чернова Кристина
Эксперт по умному шопингу
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Вы давно ищете ответы на вопросы, почему диеты работают у других, но не у вас? Почему тренировки не дают ожидаемого результата, а эффект от добавок вообще не чувствуется? Причина может быть глубже, чем кажется.

Универсальных методов действительно не существует, ведь каждый из нас генетически уникален.

Генетическое тестирование MyGenetics помогает перестать гадать и наконец дает точный ответ, что действительно работает именно для вашего организма.

MyGenetics – национальный центр генетических исследований, работающий с 2013 года. Более 40 000 проведённых тестов сделали компанию одним из лидеров персональной генетики в России. Главное отличие – это не просто отчёт о наследственности, а персональные рекомендации, которые можно сразу применить в питании, тренировках и образе жизни.

MyGenetics – национальный центр генетических исследований

Как это работает

MyGenetics использует метод Real Time PCR – технологию, которая позволяет анализировать миллионы копий определённых участков ДНК и получать точные, воспроизводимые результаты.

Все исследования проводятся в собственной лицензированной лаборатории с оборудованием мирового уровня. В основе – научные разработки Стэнфорда и современные европейские исследования.

Как проходит тестирование

  1. Заказываете набор на сайте.
  2. Курьер доставляет набор для сбора генетического материала.
  3. Вы самостоятельно собираете образец дома (клетки буккального эпителия).
  4. Курьер забирает образец в удобное для вас время.
  5. Вы получаете подробный отчёт – фактически «инструкцию» к своему организму.
  6. Врач-генетик проводит консультацию и отвечает на все вопросы.

Какие тесты предлагает MyGenetics

Какие тесты предлагает MyGenetics

Компания разработала тесты под разные задачи:

  • MyExpert — профилактика заболеваний и долголетие (если вы хотите максимально долго оставаться здоровым)
  • MyWellness — питание и спортивная нагрузка (какие продукты и тренировки действительно принесут вам результат)
  • MyBeauty — состояние кожи и волос (как подобрать процедуры и не тратить деньги на лишнее)
  • MyBaby — здоровье и развитие ребёнка (как заложить фундамент на будущее)
  • MyNeuro — нервная система и стрессоустойчивость (как работать с особенностями психики и поддерживать ментальный тонус)

И главное – ДНК не меняется, поэтому тест нужно сделать всего один раз в жизни. Информация остаётся актуальной всегда.

Почему стоит пройти тест именно сейчас

С 19 по 30 ноября проходит крупнейшая акция MyGenetics: скидки до 87% на ДНК-тесты – без скрытых условий и доплат.

ДНК-тест будет полезен тем, кто хочет:

  • закрыть все вопросы с питанием: что можно, а что нельзя
  • выбрать эффективные тренировки
  • перестать сдавать анализы «наугад»
  • заниматься профилактикой заболеваний
  • сохранить молодость
  • подготовиться к беременности

акция MyGenetics: скидки до 87% на ДНК-тесты

Что говорят люди

«Я ждал отчет про сложную генетику. А получил список конкретных действий. Сразу понятно, что нужно менять, а где я молодец!».

— Михаил, 38 лет

«Самое полезное для меня - это консультация со специалистом. Очень приятная женщина! Врач объяснила все без медицинских терминов, простым языком. На все мои глупые вопросы ответила»

— Алина, 26 лет

«Терапевт назначила добавки. Я пропила курс витаминов, а по анализам осталась также в дефиците. После теста поняла в чем проблема. Оказалось мне нужна другая форма. Знала бы раньше, сэкономила и время и деньги.»

— Татьяна, 54 года

«Я ребенку делала тест нейро. Врач на консультации показала, что есть проблемы с дофамином и рассказала как это сказывается на характере. Теперь учим ребенка правильно искать мотивацию и ограничиваем дешевый дофамин.»

— Елена, 35 лет

«Процесс максимально простой. Дома собрал клетки с внутренней стороны щеки, отправил и через пару недель получил результаты. А я боялся, что придется волосы вырывать»

— Игорь, 30 лет

Заключение

ДНК-тест MyGenetics – это инвестиция в здоровье на всю жизнь.

Не упустите шанс получить ее по лучшей цене! С 19 по 30 ноября цена на тесты снижена максимально – идеальный момент, чтобы сделать шаг к персонализированному подходу к питанию, нагрузкам и образу жизни.

Полный список актуальных предложений и промокодов MyGenetics можно найти у нас на Promokodus.com.

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