Вы давно ищете ответы на вопросы, почему диеты работают у других, но не у вас? Почему тренировки не дают ожидаемого результата, а эффект от добавок вообще не чувствуется? Причина может быть глубже, чем кажется.

Универсальных методов действительно не существует, ведь каждый из нас генетически уникален.

Генетическое тестирование MyGenetics помогает перестать гадать и наконец дает точный ответ, что действительно работает именно для вашего организма.

MyGenetics – национальный центр генетических исследований, работающий с 2013 года. Более 40 000 проведённых тестов сделали компанию одним из лидеров персональной генетики в России. Главное отличие – это не просто отчёт о наследственности, а персональные рекомендации, которые можно сразу применить в питании, тренировках и образе жизни.

Как это работает

MyGenetics использует метод Real Time PCR – технологию, которая позволяет анализировать миллионы копий определённых участков ДНК и получать точные, воспроизводимые результаты.

Все исследования проводятся в собственной лицензированной лаборатории с оборудованием мирового уровня. В основе – научные разработки Стэнфорда и современные европейские исследования.

Как проходит тестирование

Заказываете набор на сайте. Курьер доставляет набор для сбора генетического материала. Вы самостоятельно собираете образец дома (клетки буккального эпителия). Курьер забирает образец в удобное для вас время. Вы получаете подробный отчёт – фактически «инструкцию» к своему организму. Врач-генетик проводит консультацию и отвечает на все вопросы.

Какие тесты предлагает MyGenetics

Компания разработала тесты под разные задачи:

MyExpert — профилактика заболеваний и долголетие (если вы хотите максимально долго оставаться здоровым)

— профилактика заболеваний и долголетие (если вы хотите максимально долго оставаться здоровым) MyWellness — питание и спортивная нагрузка (какие продукты и тренировки действительно принесут вам результат)

— питание и спортивная нагрузка (какие продукты и тренировки действительно принесут вам результат) MyBeauty — состояние кожи и волос (как подобрать процедуры и не тратить деньги на лишнее)

— состояние кожи и волос (как подобрать процедуры и не тратить деньги на лишнее) MyBaby — здоровье и развитие ребёнка (как заложить фундамент на будущее)

— здоровье и развитие ребёнка (как заложить фундамент на будущее) MyNeuro — нервная система и стрессоустойчивость (как работать с особенностями психики и поддерживать ментальный тонус)

И главное – ДНК не меняется, поэтому тест нужно сделать всего один раз в жизни. Информация остаётся актуальной всегда.

Почему стоит пройти тест именно сейчас

С 19 по 30 ноября проходит крупнейшая акция MyGenetics: скидки до 87% на ДНК-тесты – без скрытых условий и доплат.

ДНК-тест будет полезен тем, кто хочет:

закрыть все вопросы с питанием: что можно, а что нельзя

выбрать эффективные тренировки

перестать сдавать анализы «наугад»

заниматься профилактикой заболеваний

сохранить молодость

подготовиться к беременности

Что говорят люди

«Я ждал отчет про сложную генетику. А получил список конкретных действий. Сразу понятно, что нужно менять, а где я молодец!».

— Михаил, 38 лет

«Самое полезное для меня - это консультация со специалистом. Очень приятная женщина! Врач объяснила все без медицинских терминов, простым языком. На все мои глупые вопросы ответила»

— Алина, 26 лет

«Терапевт назначила добавки. Я пропила курс витаминов, а по анализам осталась также в дефиците. После теста поняла в чем проблема. Оказалось мне нужна другая форма. Знала бы раньше, сэкономила и время и деньги.»

— Татьяна, 54 года

«Я ребенку делала тест нейро. Врач на консультации показала, что есть проблемы с дофамином и рассказала как это сказывается на характере. Теперь учим ребенка правильно искать мотивацию и ограничиваем дешевый дофамин.»

— Елена, 35 лет

«Процесс максимально простой. Дома собрал клетки с внутренней стороны щеки, отправил и через пару недель получил результаты. А я боялся, что придется волосы вырывать»

— Игорь, 30 лет

Заключение

ДНК-тест MyGenetics – это инвестиция в здоровье на всю жизнь.

Не упустите шанс получить ее по лучшей цене! С 19 по 30 ноября цена на тесты снижена максимально – идеальный момент, чтобы сделать шаг к персонализированному подходу к питанию, нагрузкам и образу жизни.

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