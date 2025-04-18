Красивая и здоровая улыбка — настоящее богатство. Это позволяет улыбаться свободно, смеяться от души и не испытывать неловкости, скрывая рот рукой.

Беззастенчивая улыбка, комфортное общение, отсутствие неприятного запаха изо рта и полноценное пережевывание пищи напрямую связаны с хорошим пищеварением и здоровьем ЖКТ.

Однако при потере одного или нескольких зубов многие откладывают визит к стоматологу на неопределённый срок. Особенно если зуб не на виду и можно просто избегать широкой улыбки. Но суть проблемы кроется не только в эстетике.

Разумеется, цель — не напугать, а предупредить, что может произойти при затягивании с лечением:

Имплантация может оказаться затруднительной или даже невозможной, поскольку со временем в области утраченного зуба убывает костная ткань и истончаются связки. Это потребует костной пластики — непростой и дорогостоящей процедуры Может измениться овал лица, появиться морщины и асимметрия Есть риск нарушить прикус Потеря жевательных зубов негативно влияет на пищеварение, так как пища перестаёт качественно пережёвываться Перегрузка передних зубов из-за отсутствия задних может привести к их расшатыванию, трещинам и сколам

Избежать всех этих последствий можно благодаря своевременной имплантации.

Но даже если ситуация запущена и человек не обращался к стоматологу в течение многих лет — по причине страха, стеснения или ограниченного бюджета — специалисты Дантистофф найдут решение и помогут сэкономить!

Почему в других клиниках сэкономить не получится

Количество стоматологий, предлагающих имплантацию, стремительно растёт — почти как грибы после дождя.

Но всё чаще туда обращаются пациенты, нуждающиеся в переделке ранее установленных имплантов. Это говорит о том, что найти действительно опытного и добросовестного хирурга-имплантолога — непростая задача.

Из-за высокого спроса имплантацией начинают заниматься врачи, которые ранее ограничивались удалением или лечением зубов, а после пары мастер-классов решаются на сложнейшие хирургические манипуляции.

В результате возникают случаи:

Повреждения мягких тканей и нервов

Отторжения имплантов

Убывания десны и оголения металлической части конструкции

В подобных ситуациях о реальной экономии говорить не приходится — ведь исправление некачественной работы обойдётся ещё дороже.

Кроме того, во многих клиниках практикуются маркетинговые уловки: пациенту называют стоимость импланта, не уточняя, что в неё не входит абатмент и коронка. Как итог — изначально озвученная сумма может увеличиться вдвое. Это вызывает разочарование и недоверие.

Ещё один важный момент — некоторые врачи просто не предлагают пациенту более доступные, но качественные системы имплантов, поскольку это невыгодно.

В отличие от других, в этой клинике клиенту предоставляется возможность выбрать имплантационную систему из широкого ценового диапазона. А далее — подробности об их подходе.

Дантистофф — СТМ стоматология в Москве

В составе команды — только квалифицированные хирурги-имплантологи с многолетним опытом несъёмного протезирования. Эти специалисты успешно устанавливают импланты даже в сложных случаях, когда пациент обратился спустя годы после удаления зуба и имеет минимальный объём костной ткани.

Клиника гарантирует комфортное лечение, лёгкий восстановительный период без боли, отёков и осложнений.

При правильном уходе установленный зуб будет служить пожизненно, оставаясь внешне и функционально идентичным натуральному.

9 причин, почему стоит выбрать именно эту стоматологию

Все врачи-имплантологи имеют не менее 10 лет практического опыта и безупречную репутацию. Они постоянно совершенствуют свои навыки, обучаясь у ведущих специалистов за рубежом и участвуя в международных симпозиумах. Гарантия распространяется не только на сам имплант, но и на работу по его установке. Безопасность на первом месте. Пациенту проводится томография, тщательно изучаются особенности костной структуры, а также используются хирургические шаблоны для максимально точной установки импланта. Полное отсутствие боли! Процедура проводится с индивидуально подобранной анестезией, при которой ощущается лишь лёгкое давление. Аккуратность работы. Имплантация проводится с ювелирной точностью, не повреждая соседние зубы. Это обеспечивает лёгкий реабилитационный период. Превосходная эстетика. Новый зуб будет идентичен по форме и цвету остальным. Прозрачная ценовая политика. Пациенты заранее знают полную стоимость имплантации и могут выбрать вариант, подходящий по бюджету. Также доступен возврат 13% по ДМС. Реальные отзывы. Можно посмотреть живые отклики пациентов, а также ознакомиться с фото- и видеоматериалами по итогам лечения. Индивидуальный подход. Каждый получает персональный план лечения и точный расчёт стоимости.

Актуальные акции Дантистофф: скидки и подарки

Если вы оттягивали лечение и ждали знака свыше, то вот он – только до 30-го апреля, у вас есть уникальный шанс сделать имплантацию зубов один раз и на всю жизнь со скидкой в 50%.

Но и это еще не все: также вы сможете получить бесплатный панорамный 3D снимок.

Вы будете четко понимать сроки имплантации, сможете подобрать удобную дату визита, а главное узнать точную цену, которая останется железной и не увеличится в последующем.

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