Store78 – это интернет-магазин умной техники и электроники в Санкт-Петербурге. В каталоге представлены товары различных известных брендов, таких как Apple, Samsung, Xiaomi и другие. В ассортименте мобильные девайсы, ноутбуки, наушники и браслеты, приставки и иные аксессуары. Пользуйся программой лояльности с кешбэком и промокодами «Стор 78» для получения наиболее выгодных условий покупки. Доставка осуществляется по всему городу и области собственным штатом курьеров, возможен самовывоз и различные варианты оплаты. Магазин также осуществляет гарантийное обслуживание. За подробной информацией звони в службу поддержки или заполни форму на сайте. С подпиской на электронную рассылку и соцсети ты будешь в курсе новостей и спецпредложений. А наши промокоды на скидку Store78.net (Store 78) за январь 2024 года помогут приятно сэкономить, просто активируй их при оформлении заказа и радуйся обновкам.

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