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Акции и промокоды на скидку Guess в Туркмении

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Отзывы покупателей

Я поклонник сумок и обуви Guess. Недавно открыла промокод и получила скидку 5% на всё. В результате, помимо новой сумочки и туфель, купила еще джинсы: не стала упускать такую возможность. Guess как всегда порадовал!

  • Ксения
  • 26.03.2019

Удивляют меня те женщины, которые не хотят или якобы не могут выглядеть стильно и модно. Я к таким не отношусь уж точно. Не хватает денег – ищите скидки и акции, как это делаю я. Можно купить одну вещь, но зато какую! Вот и я, благодаря «Черной пятнице», подобрала себе целый комплект: сумочку, туфли и платье от Guess. Думаете дорого? Но не надо забывать, что эта акция, не считая обвала цен, еще и подразумевает промокоды в купонах. И кому надо знать, что все обошлось по разумным ценам?! Пусть все завидуют! Девочки, ищите выгодные акции на этом сайте, и будет вам счастье.

  • Ася
  • 29.11.2017

Заказывала себе в интернет-магазине купальник, сарафан и джинсы. До этого пользовалась часами более 5 лет, это были мои любимые часы. Очень хорошо носились. В реале заказаные вещи оказались симпатичнее, чем на фото. сшиты довольно хорошо, есть совсем незначительные изъяны, но ничего критичного, качество ткани приятное, хорошо к телу. Так что магазин очень приличный, могу порекомендовать.

  • Павлова Вероника
  • 26.07.2015
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