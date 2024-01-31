Туроператор «Дельфин» организует увлекательные путешествия по России и ближнему зарубежью! Компания предлагает отдых в комфортабельных отелях, круизы по крупным водным артериям, экскурсионные путевки и приключения для любителей экстрима. Ты сможешь выбрать оптимальный вариант по направлению, дате поездки и ее продолжительности! Среди клиентов – частные лица и агентства. В продаже есть подарочные сертификаты любого номинала. Организация оказывает сопутствующие услуги: обеспечивает трансферы и оформляет страховые полисы для туристов. Участники дисконтной программы получают приятную скидку при повторных обращениях. Хочешь сэкономить деньги при оплате? Воспользуйся специальными предложениями с ограниченным сроком действия! Ищи в нашем каталоге подходящие промокоды туроператора «Дельфин» за январь - февраль 2024 года в Туркмении, узнавай подробности акции и заключай договор на максимально выгодных условиях!

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