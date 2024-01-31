Купоны и промокоды S7 Airlines в Таджикистане
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Отзывы покупателей
Летели с дочкой s7 из Красноярска в Краснодар с пересадкой в Москве. Все очень понравилось. Скромный выбор еды и напитков, но зато самолеты были отличными, а экипаж очень дружелюбным и профессиональным. Багаж получали очень быстро и без повреждений. С радостью выберу их еще!
- Милана
- 31.05.2016
Учусь в другом городе и на праздники летаю домой. Попадаю обычно на s7, потому по ценам самый приемлемый вариант. По душе их корпоративный стиль, эти зеленые самолеты, коробочки с питанием и т.д. Позитивом заряжают на весь полет. По обслуживанию , все как и должно быть. Стюардессы всегда очень быстро отзываются на просьбу, хоть пересадить, хоть налить дополнительный стакан сока. Недавно решил завести их карту приоритет и начислить мили за прошлые полеты, немного помучался пока нашел все электронные билеты, но оно того стоило. Еще пара перелетов и бесплатный билет в кармане Из недостатков, приходится приезжать в аэропорт сильно заранее, если хочется сдать багаж спокойно и не толкаться в очереди, больше пока ничего не заметил
- Кирилл
- 30.04.2016
Живу в Новосибирске и традиционно для сибиряка летаю именно S7. Возможно вынужденный выбор в начале стал совершенно осознанным после 2-3 полетов. Сравнивать даже ни с чем не хочется потому что устраивает все – работа персонала, летный парк, питание. Отдельный респект за программу приоритет, слышал, что у других компаний тоже такое есть. Не хочется обсуждать, какая система лучше и т.д. Но за год на s7 накопил себе на бесплатный полет, чем очень доволен.
- Сергей
- 29.03.2016
Билет за 7600 рублей туда обратно из Питера до Казани, рейс в 14.25 – лучшая цена, дешевле просто нет, есть гораздо дороже. За такие деньги все прошло более чем идеально. Была стыковка в Москве (около 1.45), взлетели через 1.46 – офигенно, считаю. По остальным критериям тоже пятерка с жирным плюсом.
- Таисия
- 13.02.2016
При регистрации на рейс была огромная очередь на одну стойку и совершенно не было на другую(я не поняла почему, вроде не бизнес, хотя может быть и он?). У меня были куплены билеты, но дома проблемы с принтером и я не распечатала их. Да, я знаю что можно не распечатывать электронные билеты. Но меня каждый раз очень сильно напрягает когда у меня нет их в распечатанном виде. Подошла на свободную стойк s7, попросила распечатать. Распечатали сразу на два рейса, быстро, по паспорту, без вопросов. Очень порадовало что не отправили в эту большую очередь. За мной, опять же в это окно ни кто не вставал. Может быть я что-то сделала не так? До сих пор не могу понять. Регистрироваться мне не надо было, сумка ручная кладь до 10 кг была с собой – пошла на досмотр.
- Галина
- 26.01.2016
Я часто летаю, поскольку сейчас живу довольно далеко от дома. На самолете получается лишь немного дороже, а по времени гораздо удобнее. Сравнивала стоимости и самым выгодным оказался S7. Авиакомпания имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства компании - это, конечно же, их цены, интересный узнаваемый дизайн компании и их судов точно не даст вам потеряться или что-то перепутать). Множество направлений тоже,конечно, радует глаз. Недостатки - посредственное питание в самолете, операторам колл-центра невозможно дозвониться, некомфортные судна, хмуроватый персонал.
- Елена
- 15.11.2015