Ваучеры и промокоды Ryanair в Таджикистане
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Отзывы покупателей
Самый лучший лоукостер. Всегда есть выгодные предложения. Много рейсов на неделе. Путешествовать по Европе, благодаря им - удобно и выгодно. В прошлом году слетала туда-обратно до Брюсселя всего лишь за 4000 рублей (вылет из Риги). Обслуживание для лоукостера на очень хорошем уровне.
- Dreamer
- 14.12.2016
Прекрасный лоукостер. Очень удобный сайт - можно зависнуть над картой с географией их полетов и смотреть, куда можно дешево слетать. Есть минусы, которые обычно называют - за большой чемодан доплата очень высокая, много рекламы во время полета, кресла не самые кофмортные, часто прилетают не в самый крупный аэропорт...Да, это надо всё учитывать, но, как мне кажется, все эти минусы перекрываются ценой. Можно не набирать много багажа - при желании все прекрасно умещается в рюкзак, три часа полета можно потерпеть и в обычном кресле, заранее узнать, в какой аэропорт ты прилетишь... При покупке билета на мейл присылают подробную инструкцию, что дальше делать, когда регистрироваться, и там же предупреждают про багаж. Если всё внимательно читать - проблем не будет, а будут только радостные впечатления от путешествия =)
- Елена
- 11.04.2016