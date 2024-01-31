I am studio – сеть магазинов дизайнерских вещей для повседневного использования. В фирменном онлайн-бутике тебя ждет широкий ассортимент модной женской одежды: куртки, плащи, жакеты, платья, джемперы, футболки, брюки, юбки и многое другое. Всегда в наличии большой выбор ремней и других стильных аксессуаров. Товары бренда производятся на высокотехнологичных российских и белорусских фабриках. Для создания изделий используются качественные европейские ткани и надежная отечественная фурнитура. Цель сотрудников марки – создавать готовые образы, которые не теряют свою актуальность в течение длительного времени. Промокоды на скидку I am studio за январь - февраль 2024 года в Таджикистане помогут тебе оформить заказ на выгодных условиях. В нашем электронном каталоге размещен список действующих акций и специальных предложений от продавца. Применяй их при оплате и обновляй гардероб, не переживая о расходах!

Подробнее Скрыть