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Как оформить заказ в «СУШИ ВОК» в России

Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Эксперт по умному шопингу
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Рассмотрим детальную инструкцию получения скидки

1. Посети страницу с купонами.

Реши, какое из действующих предложений нравится тебе больше всех. Нажми на кнопку «Показать код» рядом с описанием акции, чтобы получить промокод.

Ты увидишь символы, которые нужно скопировать. Они понадобятся тебе при оформлении покупки в интернет-магазине.

Как заказать суши в Суши Wok со скидкой

2. На сайте sushiwok.ru выбери свое местоположение и ознакомься с меню. В каталоге отметь товар, который собираешься купить, и нажми на кнопку «Добавить в корзину».

Промокод Суши Wok: как получить скидку на заказ

3. Добавил в заказ все нужные блюда? Переходи в «Корзину», нажав на соответствующий значок в правой верхней части экрана.

4. Проверь название, характеристики и количество позиций в заявке. В этом же разделе есть поле для символов, которые ты скопировал на нашем сайте. В нем нужно ввести промокод и нажать «Применить», чтобы пересчитать стоимость.

Как применить промокод при заказе в Суши Wok

5. Если все верно, приступай к следующему этапу. Для этого выбери способ получения заказа и начни его оформление, нажав на кнопку «Доставка» или «Заберу сам».

6. Укажи пункт выдачи, в котором тебе удобно забрать свой заказ, или введи адрес доставки.

Заказ в Суши Wok с промокодом и доставкой

7. Введи свои данные: имя, номер телефона и адрес электронной почты.

Введи свои данные: имя, номер телефона и адрес электронной почты.

8. Укажи время самовывоза или доставки и необходимое количество приборов для еды. Выбери способ оплаты.

9. Оформление закончено. Поздравляем! Выбранные блюда будут приготовлены в указанное тобой время!

Специальные предложения магазина на нашем сайте обновляются регулярно. Чтобы сэкономить на покупке любимых товаров, не забывай посещать страницу промокодов Суши Wok перед тем, как сделать заказ.

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