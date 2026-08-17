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Как выбрать кроссовки: для бега, зала, физкультуры и на каждый день

Колесова Алина
Колесова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Универсальных кроссовок не существует: обувь подбирают под тип нагрузки. Беговым нужна амортизация и правильный перепад высоты, зальным – плоская устойчивая подошва, школьным – светлая нескользящая, повседневным – удобная колодка и износостойкий верх. Разбираем, чем отличаются категории, как определить размер и пронацию и на чём точно не стоит экономить.

Диапазоны характеристик, цен и сроков службы приведены ориентировочно – конкретные параметры зависят от модели и бренда, проверяйте их в описании товара на официальном сайте.

Беговые кроссовки для тренировок на асфальте

Коротко о главном

  • Беговые кроссовки отличают толстая амортизирующая подошва, перепад высоты от пятки к носку ориентировочно 8–12 мм и малый вес – около 250–300 г у мужских моделей.
  • Кроссовки для зала делают с плоской жёсткой подошвой: она даёт устойчивость в приседе и жиме, где мягкая беговая пена, наоборот, мешает.
  • Для физкультуры школы обычно требуют отдельную пару с нескользящей светлой подошвой – та же обувь не должна использоваться на улице.
  • Размер подбирают с запасом 0,5–1 см от большого пальца до носка и меряют вечером, когда стопа немного отекает.
  • Ресурс беговых кроссовок – ориентировочно 500–800 км, после чего пена перестаёт амортизировать, даже если верх выглядит новым.
  • Сэкономить помогают промокоды, бонусная программа с кешбэком до 10% и прошлые коллекции – они дешевле новинок при тех же характеристиках.

Чем отличаются кроссовки для бега, зала и повседневной носки

Разница между категориями не маркетинговая, а конструктивная: у обуви разная подошва, амортизация, вес и фиксация стопы. Беговая модель в зале мешает устойчивости, а зальная на длинной пробежке не гасит ударную нагрузку.

Тип Подошва Амортизация Для чего подходит
Беговые Толстая, с перепадом высоты, мягкая пена Высокая Бег по асфальту, дорожке, длинные дистанции
Трейловые Агрессивный протектор, защита носка Средняя, жёсткая Грунт, лес, камни, пересечённая местность
Для зала и силовых Плоская, широкая, жёсткая Минимальная Приседы, жимы, тренажёры, кроссфит
Для аэробики и фитнеса Гибкая, лёгкая, с боковой поддержкой Умеренная Групповые занятия, степ, прыжковые нагрузки
Школьные для физкультуры Светлая нескользящая, не оставляет следов Умеренная Уроки в спортзале, разминка, эстафеты
Повседневные Износостойкая, часто резиновая Средняя Город, прогулки, поездки, работа на ногах

Характеристики приведены ориентировочно и обобщённо: у конкретных моделей параметры отличаются, поэтому назначение всегда указано в описании товара в каталоге.

Кроссовки для тренажёрного зала и силовых тренировок

Как выбрать беговые кроссовки

Беговые кроссовки подбирают по трём параметрам: тип пронации, уровень амортизации и покрытие, по которому вы бегаете. Ошибка здесь дороже всего – неподходящая пара повышает нагрузку на колени и голеностоп.

Пронация – это естественный завал стопы внутрь при приземлении. Определить свой тип можно двумя способами: посмотреть на износ подошвы старой пары (стёрта внутренняя часть – гиперпронация, внешняя – гипопронация) или сделать «мокрый тест», встав влажными стопами на бумагу. При нейтральной пронации подходят стандартные модели, при выраженном завале внутрь – модели с поддержкой свода.

Амортизация и перепад. Перепад высоты от пятки к носку, который называют дропом, у большинства универсальных моделей составляет ориентировочно 8–12 мм. Чем длиннее дистанции и жёстче асфальт, тем толще нужна пена. Для новичка с весом выше среднего мягкая амортизация важнее лёгкости.

Вес. Ориентир для тренировочной пары – около 250–300 г для мужских моделей и 200–250 г для женских. Более лёгкие «марафонки» рассчитаны на подготовленных бегунов и служат меньше.

Покрытие. Кроссовки для бега по асфальту – шоссейные модели с гладким протектором и мягкой пеной: город и стадион дают жёсткий однородный контакт, где важна амортизация. Для леса, грунта и камней берут трейловые, с глубоким рисунком подошвы, защитой носка и более жёсткой посадкой. Универсальная пара работает хуже в каждой из задач, поэтому при регулярных пробежках вне города нужна вторая.

Как выбрать кроссовки для тренажёрного зала и фитнеса

Главное правило: чем больше в тренировке веса и опоры на стопу, тем жёстче и плоское должна быть подошва. По рекомендациям экспертов «Спортмастера», обувь для силовых тренировок обязана давать устойчивость и сцепление с полом, а лёгкие модели с гибкой подошвой и умеренной амортизацией подходят для аэробных занятий.

  • Силовые тренировки – плоская жёсткая подошва, плотная шнуровка, минимальная амортизация: пена под пяткой «съедает» усилие и раскачивает в приседе.
  • Кроссфит – универсальные модели с усиленными боковинами: выдерживают канат, прыжки и короткие пробежки.
  • Аэробика и групповые занятия – лёгкая гибкая обувь с боковой поддержкой, которая держит стопу при движениях в сторону.
  • Беговая дорожка – беговые модели, но не уличные: их подошва быстро пачкает полотно.

Верх для зала выбирают дышащий – сетка или полиэстер с вентиляцией, потому что в помещении стопа потеет сильнее. Тем, кто ходит в зал регулярно, удобнее две пары: одна для силовых, вторая для кардио.

Кроссовки для физкультуры в школе

Кроссовки для физкультуры: что требуют школы

Школы обычно требуют отдельную пару для спортзала: лёгкую, с нескользящей светлой подошвой, которая не оставляет следов на покрытии. Уличная обувь на уроки не допускается, поэтому к 1 сентября нужны сменные кроссовки и пара для физкультуры – иногда это одна модель, если правила школы позволяют.

На что смотреть при покупке детской пары:

  1. Подошва – светлая, нескользящая, гибкая в передней части, чтобы стопа нормально перекатывалась.
  2. Фиксация – шнурки или липучки, которые ребёнок может затянуть сам; обувь не должна болтаться.
  3. Вес – чем легче, тем лучше: тяжёлая подошва мешает ребёнку бегать и прыгать.
  4. Верх – дышащая сетка или текстиль, чтобы нога не перегревалась.
  5. Запас по размеру – 0,5–1 см, но не больше: в слишком свободной обуви ребёнок спотыкается.

Детская стопа растёт быстро, поэтому пару чаще меняют не из-за износа, а из-за размера – проверяйте посадку каждые два-три месяца. Комплект на учебный год обычно включает кроссовки для зала, сменную обувь и форму – самая заметная статья спортивных расходов в августе.

Повседневные кроссовки: на что смотреть

В городской паре важнее не спортивные характеристики, а комфорт и износостойкость. Смотрите на колодку по ширине стопы, на материал верха – кожа и замша носятся дольше сетки, и на подошву: резиновая устойчивее к абразиву асфальта, чем мягкая пена.

Кроссовки для ходьбы – отдельная задача: здесь нужна беговая амортизация в лайфстайл-исполнении, которая гасит нагрузку при 10–15 тысячах шагов в день, и гибкая подошва с хорошим перекатом. Для дождливой осени пригодится верх с водоотталкивающей пропиткой или мембраной.

Кроссовки на осень: мембрана, пропитка и протектор

С сентября к обычным требованиям добавляются два: обувь должна держать влагу снаружи и не скользить на мокром асфальте. Летняя сетчатая пара для этого не годится – она промокает за несколько минут дождя.

  • Мембрана – защищает от воды и при этом отводит пар; оптимальна для сырой погоды и температуры около нуля.
  • Водоотталкивающая пропитка – дешевле мембраны и подходит для короткого дождя, но требует обновления раз в сезон.
  • Протектор с выраженным рисунком – держит на мокрой плитке и грунте лучше гладкой подошвы.
  • Плотный верх из кожи, замши или нейлона – меньше пропускает влагу, чем открытая сетка.

Для бега логика другая: мембранные модели берут только для холодной и мокрой погоды – в тепле в них жарко. Тем, кто бегает круглый год, нужны две пары: летняя вентилируемая и осенне-зимняя защищённая.

Как определить размер и не ошибиться

Размер обуви для спорта подбирают не так, как повседневную: стопа при нагрузке отекает и удлиняется, поэтому нужен запас. Оптимально – 0,5–1 см от большого пальца до внутреннего носка кроссовка.

  1. Меряйте вечером: к концу дня стопа немного больше, чем утром.
  2. Надевайте те носки, в которых будете тренироваться, – толщина заметно влияет на посадку.
  3. Меряйте обе ноги: разница в полразмера между правой и левой встречается часто, ориентируйтесь на большую.
  4. Проверьте посадку стоя и в движении – пятка не должна проскальзывать, пальцы не упираться.
  5. Сверяйтесь с длиной стопы в сантиметрах, а не только с маркировкой: у разных брендов одна и та же цифра означает разную длину.
  6. Если берёте онлайн, заказывайте с примеркой или уточняйте условия возврата до оплаты.

Вернуть неподошедшую пару несложно: по правилам «Спортмастера» товар принимают в розничных магазинах, а деньги возвращают в течение 10 дней, сама процедура занимает ориентировочно 5–10 минут. Главное – сохранить товарный вид и не носить обувь на улице до окончательного решения.

Как выбрать кроссовки для разных видов активности

Когда пора менять кроссовки

Ресурс определяется не внешним видом, а состоянием подошвы и пены. Стёршийся протектор и «просевшая» амортизация означают, что обувь больше не выполняет свою задачу, даже если верх целый.

Тип обуви Ориентировочный ресурс Признаки замены
Беговые 500–800 км пробега Подошва не пружинит, появились боли в коленях и голени
Для зала 1–2 года регулярных тренировок Подошва скользит, стопа заваливается в стороны
Детские для физкультуры Учебный год или до смены размера Пальцы упираются в носок, задник продавлен
Повседневные 1–2 сезона активной носки Стёртый протектор, промокает верх, деформирован задник

Сроки приведены ориентировочно и зависят от веса, техники бега, покрытия и частоты тренировок.

Как сэкономить на покупке кроссовок

  1. Берите прошлые коллекции: модель предыдущего года по характеристикам почти не отличается от новинки, а стоит заметно дешевле.
  2. Используйте промокоды – скидка применяется в корзине до оплаты и суммируется не со всеми акциями, поэтому проверьте итог перед подтверждением.
  3. Копите бонусы: клубная программа возвращает часть покупки баллами, которыми оплачивается следующий заказ.
  4. Следите за сезонными распродажами: летние модели дешевеют в конце августа, зимние – в феврале.
  5. Собирайте заказ до порога бесплатной доставки – в Москве он ориентировочно составляет 1 000 ₽.
  6. Покупайте детскую обувь заранее: в конце августа спрос на школьные размеры максимальный, ходовые позиции заканчиваются.

Действующие промокоды Спортмастера помогают сэкономить на кроссовках, спортивной одежде и снаряжении, а как устроены баллы и клубные уровни, подробно разобрано в отдельном материале про бонусную программу «Спортмастера».

Что купить вместе с кроссовками

Пара мелочей продлевает жизнь обуви сильнее, чем аккуратная носка. Спортивные носки из синтетики отводят влагу и снижают риск мозолей, стельки поддерживают свод, а пропитка сохраняет верх.

  • Носки для бега или зала – с плоскими швами и зонами уплотнения, лучше несколько пар.
  • Стельки – анатомические или спортивные, если штатная тонкая и не держит свод.
  • Пропитка и очиститель – для замши и текстиля составы разные, универсальные работают хуже.
  • Мешок для обуви – чтобы зальная пара не ездила в рюкзаке вместе с формой.

Такие позиции удобно добирать до порога бесплатной доставки. Проверить, действует ли промокод Спортмастер на первый заказ и сопутствующие товары, стоит до оплаты – скидка отображается в корзине сразу после применения.

Самая дорогая ошибка – покупать одну пару «на всё». Кроссовки для зала в беге не гасят удар, а беговые в приседе раскачивают стопу, и в итоге страдают колени. Дешевле взять две простые пары под разные задачи, чем одну дорогую универсальную: по сумме это часто одинаково, а обувь служит дольше, потому что успевает просыхать между тренировками.

Колесова Алина, эксперт по умному шопингу

Частые ошибки при покупке

  • Брать размер «впритык», ориентируясь на повседневную обувь, – при нагрузке стопа удлиняется.
  • Мерить кроссовки в тонких носках, а тренироваться в плотных спортивных.
  • Выбирать по бренду и внешнему виду, не проверяя назначение модели в описании.
  • Использовать беговую пару в зале и наоборот – ресурс расходуется быстрее, а задача решается хуже.
  • Носить одну пару каждый день: пена не успевает восстанавливаться, амортизация теряется быстрее.
  • Стирать кроссовки в машинке – клей и пена от этого разрушаются, лучше мыть вручную тёплой водой.

Как правильно подобрать размер кроссовок

FAQ

Чем беговые кроссовки отличаются от кроссовок для зала?

Беговые имеют толстую амортизирующую подошву и перепад высоты от пятки к носку, чтобы гасить удар при приземлении. Зальные делают плоскими и жёсткими: в приседе и жиме важна устойчивость, а мягкая пена раскачивает стопу и снижает контроль над весом.

Как определить свой тип пронации?

Посмотрите на износ подошвы старой пары: стёрта внутренняя часть – вероятна гиперпронация, внешняя – гипопронация, равномерный износ означает нейтральную. Второй способ – «мокрый тест»: встаньте влажными стопами на бумагу и оцените отпечаток свода.

Какой запас по размеру нужен в кроссовках?

Ориентировочно 0,5–1 см от большого пальца до носка обуви. Меряйте вечером и в тех носках, в которых будете тренироваться. Ориентируйтесь на длину стопы в сантиметрах: у разных брендов одинаковая цифра размера может означать разную длину колодки.

Сколько служат беговые кроссовки?

Ориентировочно 500–800 км пробега в зависимости от веса бегуна, техники и покрытия. Верх при этом может выглядеть целым, но пена в подошве теряет упругость. Сигналы к замене – подошва перестала пружинить и появились непривычные боли в коленях или голени.

Какие кроссовки нужны для физкультуры в школе?

Лёгкие, с нескользящей светлой подошвой, которая не оставляет следов на покрытии зала, с дышащим верхом и надёжной фиксацией. Уличную обувь на уроки обычно не допускают, поэтому нужна отдельная пара. Требования у школ отличаются – уточните их перед покупкой.

Какие кроссовки выбрать для бега по асфальту?

Шоссейные модели с гладким протектором и выраженной амортизацией: асфальт даёт жёсткий однородный контакт, и основную нагрузку должна гасить пена в подошве. Трейловые кроссовки с глубоким протектором для города не подходят – грунтозацепы быстро стираются об асфальт, а жёсткая подошва хуже амортизирует.

Чем кроссовки для ходьбы отличаются от беговых?

У обуви для ходьбы более гибкая подошва с плавным перекатом и умеренная амортизация, а вес не так критичен. Беговые рассчитаны на ударную нагрузку при приземлении, поэтому пена жёстче работает на отскок. Для ежедневных 10–15 тысяч шагов подойдут обе категории, для регулярных пробежек – только беговые.

Можно ли бегать в кроссовках для зала?

На короткой разминке – да, регулярно – нет. У зальных моделей минимальная амортизация, поэтому ударная нагрузка на суставы при беге по асфальту заметно выше. Для регулярных пробежек нужны беговые модели с амортизирующей подошвой.

Как вернуть кроссовки, если размер не подошёл?

Товар принимают в розничных магазинах сети, а для заказов со склада продавца возврат оформляется через личный кабинет. Деньги возвращают в течение 10 дней, а сама процедура в магазине занимает ориентировочно 5–10 минут. Обувь должна сохранить товарный вид, поэтому не выходите в ней на улицу.

Стоит ли покупать кроссовки прошлой коллекции?

Да, если модель подходит по назначению и размеру. Технологии подошвы меняются медленно, поэтому прошлогодняя версия по характеристикам почти не отличается от новинки, а стоит ощутимо дешевле – особенно в период сезонных распродаж.

Как сэкономить на покупке кроссовок?

Комбинируйте четыре инструмента: промокод в корзине, бонусы клубной программы с кешбэком до 10%, сезонные распродажи и прошлые коллекции. Проверяйте итоговую сумму перед оплатой – промокоды суммируются не со всеми акциями, и иногда выгоднее выбрать что-то одно.

Сколько пар кроссовок нужно, если тренируешься 3 раза в неделю?

Оптимально две: одна для основной активности, вторая на смену. Так пена успевает восстанавливаться между тренировками, обувь просыхает и служит дольше. Если вы совмещаете бег и зал, две пары нужны обязательно – эти нагрузки требуют разной подошвы.

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