Российская карта не проходит ни в ChatGPT, ни в Claude, ни в Midjourney – и это техническая проблема, а не юридическая. Рассказываем, какие способы оплаты работают в 2026 году, сколько подписки стоят в рублях с учётом комиссии и что делать, если платёж отклонён
Как оплатить нейросети из России в 2026 году: ChatGPT Plus, Claude Pro и Midjourney
Российская карта не проходит ни в ChatGPT, ни в Claude, ни в Midjourney – и это техническая проблема, а не юридическая. Рассказываем, какие способы оплаты работают в 2026 году, сколько подписки стоят в рублях с учётом комиссии и что делать, если платёж отклонён