Однозначно лучшей онлайн-школы для ЕГЭ не существует, выбор зависит от предмета и ваших предпочтений. Для русского языка, истории и обществознания сильнее «Вебиум»: курсы держатся на личном наставнике, который разбирает каждое сочинение и эссе. Для математики и информатики системнее «Умскул» – за каждым предметом и классом закреплен отдельный преподаватель с собственной статистикой результатов. Для химии и биологии удобнее «Сотка»: подписка закрывает сразу несколько естественно-научных предметов одновременно, что снимает вопрос раздельной подготовки к двум смежным экзаменам. Разбираем подробности по каждой школе и таблица с особенностями и ценами по всем семи предметам.

Цены, тарифы и условия обучения приведены по данным официальных сайтов школ на момент подготовки статьи и могут измениться, а также отличаться в зависимости от класса, преподавателя, формата и текущих акций – перед оплатой стоит уточнять актуальные условия на странице конкретного курса.

Как выбрать онлайн-школу для подготовки к ЕГЭ

Три параметра решают почти всё, остальное – детали формата, которые каждый подбирает под себя.

Образовательная лицензия. Она подтверждает, что программа прошла проверку и соответствует нормам дополнительного образования, а без неё школа не может официально выдать документ об обучении. Проверить лицензию можно самостоятельно и без доверия к значку на сайте школы: на портале Рособрнадзора islod.obrnadzor.gov.ru есть открытый реестр лицензий, где по названию организации или её ИНН (обычно указан в подвале сайта школы) видно номер, дату выдачи и статус лицензии – действует она или приостановлена.

Проверяемый результат. Средний балл выпускников имеет смысл только тогда, когда известно, как он посчитан: по всем ученикам курса или только по тем, кто добровольно поделился результатом на сайте школы. Второй вариант почти всегда завышает цифру.

Формат обратной связи по домашним заданиям и сочинениям. Именно эта часть определяет, вырастет ли балл на заданиях с развёрнутым ответом, где итоговую оценку ставит человек по критериям, а не автоматика.

Что лучше – репетитор или онлайн-школа

Вопрос звучит как «или-или», но по факту это выбор между двумя разными задачами, а не разными уровнями качества. Репетитор точечно закрывает конкретный пробел одного ученика, в то время как онлайн-школа выстраивает системную программу на весь год с готовой методикой, командой и статистикой на тысячах учеников до этого.

Критерий Онлайн-школа Репетитор Программа Готовая, обкатанная на тысячах учеников, с заранее известным результатом по годам Составляется под конкретного ученика, но зависит от опыта одного человека Гибкость темпа Фиксированное расписание вебинаров или курса, трек можно сменить, но не полностью персонализировать Полностью подстраивается под ученика – можно ускориться или притормозить в любой момент Проверка прогресса Регулярные пробники по всей программе, статистика по годам сравнима с другими учениками Обратная связь только от одного специалиста, сравнить прогресс не с чем Что будет при болезни или конфликте с преподавателем Занятие есть в записи, преподавателя можно сменить внутри школы Пропуск нужно нагонять отдельно, смена репетитора – это поиск нового специалиста с нуля Для какой задачи подходит лучше Подготовка по всей программе предмета с нуля до экзамена за 9–12 месяцев Точечное закрытие 2–3 слабых тем перед экзаменом или дополнение к школе

Практический ориентир простой: если до экзамена больше полугода и нужна вся программа – логичнее онлайн-школа, она даёт структуру и не даёт заниматься хаотично. Если до экзамена меньше двух-трёх месяцев и есть конкретные проблемные темы, а не пробелы во всей программе, точечная работа с репетитором даёт более быстрый результат, потому что вся встреча уходит именно на слабое место, а не на программу целиком.

Три школы, которые стоит сравнивать

Рынок онлайн-подготовки к ЕГЭ большой, но три школы регулярно оказываются в топе по независимым отзывам, масштабу и прозрачности данных о результатах – «Умскул», «Сотка» и «Вебиум». У каждой свой профиль.

Умскул: отдельный преподаватель на каждый предмет и класс

«Умскул» – крупнейшая по числу учеников онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в России: через неё прошло больше 600 000 школьников. Учебный процесс построен вокруг мастер-групп с домашними заданиями и регулярными пробниками в формате настоящего экзамена, а на платформе есть ИИ-тренажёр для отработки слабых тем между занятиями.

Практическое следствие масштаба: на большинство предметов и классов заведён не один общий курс, а отдельный преподаватель со своей методикой и собственной статистикой результатов, указанной прямо на странице курса – сколько учеников сдали на 90+ баллов и сколько получили 100. Это позволяет выбирать не школу вслепую, а конкретного человека, чей стиль объяснения подходит именно ученику.

Если воспользоваться промокодами Умскул, можно получить бесплатный урок по нужному предмету, скидку на курс или доступ к отдельным бесплатным материалам. Это удобно, если хочется сначала оценить формат школы без полной оплаты.

Сотка: подписка на несколько предметов вместо оплаты каждого отдельно

«Сотка» – платформа с 370 000+ учениками, у которой вместо оплаты одного предмета действует подписка: несколько предметов идут в одном тарифе. На каждом предмете доступны 2–3 преподавателя, включая сдавшего ЕГЭ на 100 баллов, а домашние задания проверяет связка «ИИ плюс эксперт»: алгоритм даёт первичный разбор на основе базы из 200 000 проверенных работ, а наставник подтверждает корректность.

Тарифа три: «Стандарт», «Про» и «Про+», разница между ними в глубине аналитики прогресса и количестве пробников с разбором. Набор из четырёх дисциплин входит в любой из них.

С промокодами Сотка можно снизить стоимость подписки или получить более выгодные условия на пакет с несколькими предметами. Такой вариант особенно полезен тем, кто готовится сразу по двум естественно-научным дисциплинам и хочет сэкономить на общей подготовке.

Вебиум: личный наставник разбирает каждую письменную работу

«Вебиум» через свои курсы выпустил больше 120 000 школьников, а средний балл её выпускников – 73, на 16 баллов выше среднего по стране. У школы три формата на разный срок: недельный «Рефреш» для точечного повторения перед самим экзаменом, курс на 2–3 месяца для конкретной задачи и полная девятимесячная программа «Основа» для подготовки с нуля.

В основном формате за каждым учеником закреплён конкретный наставник, который проверяет письменные работы лично – на предметах, где итоговый балл зависит от разбора сочинения или развёрнутого ответа, это заметно на статистике: у каждого предметного курса на сайте школы указано, сколько учеников вышли на 80+ баллов именно с этим наставником.

Если использовать промокоды Вебиум, можно получить скидку на курс или бонусный пробный формат перед стартом обучения. Это хороший способ познакомиться со школой и выбрать подходящий формат подготовки без лишних затрат.

Что не пишут на сайтах школ: минусы из независимых отзывов

Официальные страницы школ показывают сильные стороны – статистику, тарифы, преподавателей. О недостатках там, разумеется, не пишут, поэтому картину стоит дополнить тем, что реально отмечают ученики на независимых площадках с отзывами.

У «Умскул» повторяющаяся жалоба – неудобная навигация по записям вебинаров: платформа не всегда запоминает, на каком месте ученик остановился, и найти нужный момент в длинной записи бывает неудобно. Ещё один момент – не по всем курсам открыт полный доступ к повторному прохождению тестов в приложении Quizlet, это зависит от конкретного преподавателя, а не является правилом школы.

У «Сотки» в отзывах чаще всего встречается недовольство ценой при переходе на более высокий тариф: разница между «Стандарт» и «Про+» ощутимая, а часть функций вроде интерактивных дуэлей и персональных зачётов доступна только начиная с тарифа «Про». Также в каталоге предметов нет географии, хотя есть большинство остальных предметов ЕГЭ.

У «Вебиума» из минусов чаще всего звучит обратное тому, что у Умскул считают плюсом: неформальный, мягкий тон подачи материала подходит не всем. Часть учеников, перешедших из более строгих школ, отмечают, что при большой самостоятельности легче отстать от графика, если нет внутренней дисциплины.

Какая школа лучше по каждому предмету ЕГЭ

Общий рейтинг мало что говорит о конкретном предмете. Сила команды по русскому языку и по химии в одной и той же школе почти никогда не совпадает. Ниже – по каждому предмету: какая школа сильнее и почему, с ценой прямо с официального сайта.

Предмет Школа Цена Что получаешь Русский язык Вебиум от 3 912 руб/мес Курс с Агнией Розенталь: 139 стобалльников, у каждого второго ученика – 80+ баллов История Вебиум от 3 912 руб/мес Курс с Ирой Годуновой и Филом Сахаровым: 14 стобалльников, у каждого третьего – 85+ баллов Обществознание Вебиум от 3 912 руб/мес Курс с Валерией Энгельс: 25 стобалльников, у каждого третьего – 80+ баллов Математика (профиль) Умскул от 5 390 руб/мес Курс с Артуром Шарафиевым: 69 стобалльников, 1187 учеников – 90+ баллов Информатика Умскул от 5 390 руб/мес Курс с Викторией Ланской: 135 стобалльников, 1693 ученика – 90+ баллов Химия Сотка от 3 990 руб/мес за 4 предмета 2–3 преподавателя на выбор, проверка ИИ + эксперт, тариф уже включает биологию Биология Сотка от 3 990 руб/мес за 4 предмета 2–3 преподавателя на выбор, проверка ИИ + эксперт, тариф уже включает химию

Цены и статистика по стобалльникам приведены ориентировочно, по данным страниц конкретных курсов на официальных сайтах школ: у каждого предмета несколько преподавателей с разной стоимостью и разными результатами, а цена меняется в зависимости от класса, тарифа и текущих акций – точные условия стоит проверять на сайте школы перед записью.

Химия и биология в «Сотке» – два предмета из одного тарифа, а не два отдельных курса. Медицинские и биологические направления почти всегда требуют сдавать оба экзамена вместе, и подписка, где четыре предмета идут по одной цене, снимает вопрос отдельной оплаты каждого. У «Умскул» и «Вебиум» химия и биология тоже есть в каталоге, но оплачиваются как отдельные курсы каждый.

Люди часто сравнивают школы по громкости рекламы, а не по тому, что получат за свои деньги. Перед выбором стоит честно ответить на один вопрос: что из формата – записи, наставник, разбор конкретной работы – ученик будет использовать каждую неделю, а что останется красивой строчкой в описании курса. Формат, который не встроится в расписание, не спасёт даже сильная методика – Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Итоговое решение зависит не от общего рейтинга, а от предмета и формата обратной связи, который нужен именно на нём – плотная практика по задачам, разбор сочинения с наставником или объединённая подготовка сразу по нескольким предметам.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли подготовиться к ЕГЭ онлайн с нуля, если пробелы в знаниях большие?

Да, если школа предлагает диагностику перед стартом и подстраивает программу под текущий уровень – например, курс «Основа» у «Вебиума» рассчитан именно на подготовку с нуля за девять месяцев. Без входной диагностики есть риск попасть в поток, рассчитанный на средний уровень группы, и не успеть закрыть базовые темы.

Сколько времени нужно готовиться к ЕГЭ, чтобы сдать на высокий балл?

Оптимальный срок – учебный год систематических занятий, особенно для профильных предметов вроде математики или химии. Более короткая подготовка возможна при хорошей базе, но требует интенсивного темпа и большого объёма самостоятельной практики.

Как проверить, что статистика школы на сайте не завышена?

Стоит смотреть, на какой выборке посчитан средний балл – по всем ученикам курса или только по тем, кто сам поделился результатом. Второе почти всегда завышает цифру, а проверить методику расчёта можно, написав в поддержку школы напрямую с этим вопросом: прозрачная школа отвечает конкретно, а не общими фразами.

Нужна ли онлайн-школе лицензия для официальной подготовки к ЕГЭ?

Лицензия не обязательна для самого факта подготовки, но подтверждает, что программа прошла проверку и соответствует образовательным нормам. Она также нужна школе, чтобы официально выдать документ об обучении.

Как совмещать занятия в онлайн-школе с обычной школьной программой?

Большинство школ проводят вечерние вебинары или дают доступ к записям, что позволяет заниматься после основных уроков. Стоит заранее оценить недельную нагрузку по обоим направлениям, чтобы не перегрузить график, – особенно если предметов для подготовки несколько.

Что такое пробный ЕГЭ и зачем он нужен при подготовке?

Это экзамен в формате настоящего ЕГЭ – с реальным таймингом, бланками и разбором по официальным критериям. Он показывает актуальный уровень подготовки и помогает скорректировать план занятий задолго до основного экзамена, а не по факту низкого результата в июне.

Есть ли бесплатный пробный урок перед началом обучения в онлайн-школе?

У большинства крупных школ есть промокоды на вводное занятие или пробный курс, на котором можно оценить формат подачи материала и стиль конкретного преподавателя перед тем, как принимать решение об обучении.

Можно ли поменять преподавателя, если он не подошёл?

У школ с несколькими преподавателями на одном предмете – как у «Умскул» и «Сотки» – такая возможность обычно предусмотрена. Стоит уточнять условие до начала обучения, а не постфактум, если стиль подачи материала не совпал с ожиданиями.