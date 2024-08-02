И первый шаг – выбор формата. Для кого-то важны личный контакт, компетентность и гибкий график, поэтому приоритет отдается репетиторству. Кому-то же, наоборот, родные стены помогают, а вместе с ними и онлайн-школы. Плюс экономия времени на дороге. Сейчас, когда каждая минута на счету, это огромное преимущество.

Но не стоит забывать, что за каждой онлайн-школой стоят те же самые преподаватели со своими взглядами и методиками. Поэтому при выборе курса очень важно учесть эти факторы и задать себе вопрос «А подходит ли мне такой формат?».

И так как на кону светлое будущее, а первый экзамен уже 21 мая, мы отобрали ТОП-10 онлайн-школ, с которыми твои ставки на успешную сдачу экзаменов однозначно повысятся (мы в это верим):

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Теперь выбор за тобой. Сделать сложно. Понимаем. Поэтому советуем отталкиваться от своих предпочтений и ценностей. И тогда обязательно случится мэтч. И успешная сдача экзаменов, конечно же. Мы как раз собрали лайфхаки, которые помогут это осуществить.

Как подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ за месяц и не сойти с ума: эффективные способы

Конечно, последний месяц будет очень насыщенным на знания, но это не значит, что тебе с высунутым языком нужно мчаться за всевозможными справочниками и пособиями. Достаточно придерживаться следующих правил:

Составь здоровый распорядок дня

Нет, это не значит, что нужно добавлять 25-ый час в сутки. Наоборот нужно как можно больше отдыхать: спать не менее 8 часов, выходить на прогулку минимум на час. Так голова и организм в целом будут работать в полную силу, а весь материал будет запоминаться гораздо быстрее и легче.

Не зацикливайся на одном источнике информации

Если это, конечно, не сайт ФИПИ с пробниками. Довести решение тестов до автоматизации тоже отличная возможность упростить себе жизнь. Но для правильных ответов нужны знания. А получать их можно не только из скучных учебников. На просторах интернета масса полезного и в то же время развлекательного контента, с которым можно превратить ненавистную рутину в увлекательную подготовку.

Продумай свой личный учебный план

Чтобы растерянность с паникой от количества задач не затуманили сознание, достаточно разложить все по полочкам. Ставь себе микро- и макроцели, прописывай дедлайны и главное – старайся их придерживаться. Справиться с этим тебе поможет следующий пункт.

Вспомни народную мудрость «Тише едешь – дальше будешь»

Конечно, ты можешь сутками решать тесты и читать справочники. Но запала в таком темпе обычно хватает на несколько дней. Потом стадии отрицания, отвращения и смирения с мыслями о пересдаче экзаменов. Это мы все знаем. Проходили. Так зачем себя мучить, если можно заниматься по несколько часов, но ежедневно и без упадка сил?

Поощряй себя за успехи

Чтобы подготовка к экзаменам проходила легче, периодически радуй себя какими-нибудь мелочами. Например, долгожданной покупкой или чем-нибудь вкусным. Это снимет часть эмоционального напряжения, поможет осознать, что сделан еще один шаг вперед, и даже покажет результаты.

Поймай мотивацию

Вспомни, для чего все это нужно? Может это профессия, в которой ты мечтаешь работать? Или другой город, куда ты очень хочешь переехать? Поставь глобальную цель и маленькими шажочками начинай двигаться к ней!

Пусть эта статья поможет тебе поверить в себя и успешно сдать приближающиеся экзамены! Верим, что у тебя все получится!