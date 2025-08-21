Фоксфорд – удобное и эффективное обучение

Фоксфорд — это современная образовательная платформа, где учатся дети с 1 по 11 класс. Здесь можно организовать домашнее обучение или пройти подготовку к экзаменам вместе с опытными репетиторами и квалифицированными учителями.
Всё проходит онлайн, поэтому ребёнок учится в комфортной и безопасной обстановке, а ты через личный кабинет полностью контролируешь процесс: видишь расписание, прогресс, рекомендации и обратную связь от преподавателей.
Платформа даёт полный комплект материалов: онлайн-учебник, видеоуроки, тренажёры и тесты. Это помогает ребёнку осваивать темы постепенно и уверенно готовиться к контрольным и экзаменам
Почему стоит выбрать Фоксфорд
Платформа создана так, чтобы ребёнок учился с интересом и результатом, а у тебя всегда была полная информация и уверенность в качестве обучения:
- Уроки проводят хорошие преподаватели — кандидаты наук, методисты, победители олимпиад
- Индивидуальный подход с профессиональными репетиторами
- Разнообразные форматы обучения, чтобы подобрать подходящий график
- Всегда под рукой все материалы: видеоуроки, учебник, тесты, домашние задания
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с подробным разбором заданий
- Возможность учиться дома, без лишних поездок
- Поддержка родителей — ты будешь получать отчёты и рекомендации по обучению ребёнка
Как сэкономить на обучении в Фоксфорде
Дистанционное обучение в Фоксфорде открывает ряд возможностей для существенной выгоды:
- Сезонные скидки и промокоды — специальные предложения, в том числе при ранней оплате курсов. К началу учебного года действует акция: по промокоду ты получишь скидку 15% на любые онлайн-курсы для учеников 1-11 классов и дошкольников!
- Выбор пакета или формата обучения — возможность подобрать оптимальный тариф или объединить несколько курсов в один выгодный пакет.
- Накопительная бонусная система — получение «фоксиков» за приглашение новых учеников по реферальной программе, которые можно использовать при оплате обучения.
- Региональные компенсации — в некоторых субъектах РФ родители на семейном обучении могут возместить часть расходов.
- Налоговый вычет за обучение — возврат части потраченных средств через социальный налоговый вычет.
- Экономия на сопутствующих расходах — онлайн‑формат позволяет сократить траты на форму, транспорт, питание и канцтовары.
Программы и форматы для разных возрастов
1–4 классы — интерактивные курсы, развивающие интерес к учёбе и базовые навыки
5–9 классы — усиленная программа по ключевым предметам, подготовка к контрольным и экзаменам
10–11 классы — углублённая подготовка к ЕГЭ и поступлению в вузы, в том числе по математике, английскому языку, обществознанию
Ты можешь выбрать онлайн-курсы, занятия в мини-группах, индивидуальные уроки с репетиторами или полностью организовать домашнее обучение.
Преподаватели и материалы для уверенного результата
В Фоксфорде работают только хорошие преподаватели — это учителя с большим опытом, методисты и преподаватели вузов. Они объясняют материал доступно и помогают детям спокойно осваивать даже сложные темы.
У твоего ребёнка всегда будет доступ к онлайн-учебнику, тренировочным тестам и домашним заданиям для проверки знаний.
Фоксфорд помогает не только ученикам, но и педагогам. На платформе есть курсы повышения квалификации, которые позволяют учителям развивать свои навыки и освоить современные методики.
Кроме того, здесь публикуются вакансии — педагоги могут вести онлайн-уроки прямо из дома.
С Фоксфордом ты получаешь уверенность в том, что ребёнок учится у профессионалов, получает качественные материалы и занимается в безопасной и удобной среде.
А благодаря акциям и скидкам можно начать обучение с дополнительной выгодой. Это разумный способ дать ребёнку полезные знания, хороший старт в учёбе и поддержку на пути к экзаменам и поступлению. Примени специальный промокод и получи скидку 15% на онлайн-курсы платформы.