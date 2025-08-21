Фоксфорд – удобное и эффективное обучение

Фоксфорд — это современная образовательная платформа, где учатся дети с 1 по 11 класс. Здесь можно организовать домашнее обучение или пройти подготовку к экзаменам вместе с опытными репетиторами и квалифицированными учителями.

Всё проходит онлайн, поэтому ребёнок учится в комфортной и безопасной обстановке, а ты через личный кабинет полностью контролируешь процесс: видишь расписание, прогресс, рекомендации и обратную связь от преподавателей.

Платформа даёт полный комплект материалов: онлайн-учебник, видеоуроки, тренажёры и тесты. Это помогает ребёнку осваивать темы постепенно и уверенно готовиться к контрольным и экзаменам

Почему стоит выбрать Фоксфорд

Платформа создана так, чтобы ребёнок учился с интересом и результатом, а у тебя всегда была полная информация и уверенность в качестве обучения:

Уроки проводят хорошие преподаватели — кандидаты наук, методисты, победители олимпиад

Индивидуальный подход с профессиональными репетиторами

Разнообразные форматы обучения, чтобы подобрать подходящий график

Всегда под рукой все материалы: видеоуроки, учебник, тесты, домашние задания

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с подробным разбором заданий

Возможность учиться дома, без лишних поездок

Поддержка родителей — ты будешь получать отчёты и рекомендации по обучению ребёнка

Как сэкономить на обучении в Фоксфорде

Дистанционное обучение в Фоксфорде открывает ряд возможностей для существенной выгоды:

Сезонные скидки и промокоды — специальные предложения, в том числе при ранней оплате курсов. К началу учебного года действует акция: по промокоду ты получишь скидку 15% на любые онлайн-курсы для учеников 1-11 классов и дошкольников!

— специальные предложения, в том числе при ранней оплате курсов. К началу учебного года действует акция: по промокоду ты получишь скидку 15% на любые онлайн-курсы для учеников 1-11 классов и дошкольников! Выбор пакета или формата обучения — возможность подобрать оптимальный тариф или объединить несколько курсов в один выгодный пакет.

— возможность подобрать оптимальный тариф или объединить несколько курсов в один выгодный пакет. Накопительная бонусная система — получение «фоксиков» за приглашение новых учеников по реферальной программе, которые можно использовать при оплате обучения.

— получение «фоксиков» за приглашение новых учеников по реферальной программе, которые можно использовать при оплате обучения. Региональные компенсации — в некоторых субъектах РФ родители на семейном обучении могут возместить часть расходов.

— в некоторых субъектах РФ родители на семейном обучении могут возместить часть расходов. Налоговый вычет за обучение — возврат части потраченных средств через социальный налоговый вычет.

— возврат части потраченных средств через социальный налоговый вычет. Экономия на сопутствующих расходах — онлайн‑формат позволяет сократить траты на форму, транспорт, питание и канцтовары.

Программы и форматы для разных возрастов

1–4 классы — интерактивные курсы, развивающие интерес к учёбе и базовые навыки

5–9 классы — усиленная программа по ключевым предметам, подготовка к контрольным и экзаменам

10–11 классы — углублённая подготовка к ЕГЭ и поступлению в вузы, в том числе по математике, английскому языку, обществознанию

Ты можешь выбрать онлайн-курсы, занятия в мини-группах, индивидуальные уроки с репетиторами или полностью организовать домашнее обучение.

Преподаватели и материалы для уверенного результата

В Фоксфорде работают только хорошие преподаватели — это учителя с большим опытом, методисты и преподаватели вузов. Они объясняют материал доступно и помогают детям спокойно осваивать даже сложные темы.

У твоего ребёнка всегда будет доступ к онлайн-учебнику, тренировочным тестам и домашним заданиям для проверки знаний.

Фоксфорд помогает не только ученикам, но и педагогам. На платформе есть курсы повышения квалификации, которые позволяют учителям развивать свои навыки и освоить современные методики.

Кроме того, здесь публикуются вакансии — педагоги могут вести онлайн-уроки прямо из дома.

С Фоксфордом ты получаешь уверенность в том, что ребёнок учится у профессионалов, получает качественные материалы и занимается в безопасной и удобной среде.

А благодаря акциям и скидкам можно начать обучение с дополнительной выгодой. Это разумный способ дать ребёнку полезные знания, хороший старт в учёбе и поддержку на пути к экзаменам и поступлению. Примени специальный промокод и получи скидку 15% на онлайн-курсы платформы.