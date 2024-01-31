Прекрасный лоукостер. Очень удобный сайт - можно зависнуть над картой с географией их полетов и смотреть, куда можно дешево слетать. Есть минусы, которые обычно называют - за большой чемодан доплата очень высокая, много рекламы во время полета, кресла не самые кофмортные, часто прилетают не в самый крупный аэропорт...Да, это надо всё учитывать, но, как мне кажется, все эти минусы перекрываются ценой. Можно не набирать много багажа - при желании все прекрасно умещается в рюкзак, три часа полета можно потерпеть и в обычном кресле, заранее узнать, в какой аэропорт ты прилетишь... При покупке билета на мейл присылают подробную инструкцию, что дальше делать, когда регистрироваться, и там же предупреждают про багаж. Если всё внимательно читать - проблем не будет, а будут только радостные впечатления от путешествия =)

Елена

Елена 11.04.2016