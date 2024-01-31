Foodband KZ – это ресторан самого любимого всеми фастфуда в Казахстане. Сочные пиццы, роллы со свежей рыбкой, освежающие салаты и поке, согревающие супчики, жаренный на открытом огне вок, а также сладкие десерты и закуски. Сервис круглосуточно готовит для любимых гостей вкуснейшие блюда по зарекомендовавшим себя рецептам и отдает их на развоз курьерам. Доставка осуществляется по Алматы в течение сорока минут абсолютно бесплатно. Оплачивай с легкостью заранее на сайте или при получении наличными и картой на выбор. Все продукты проходят тщательный отбор и закупаются только у проверенных поставщиков, а приготовлением занимаются обученные повара по отлаженным технологиям. Пользуйся щедрыми акционными предложениями, чтобы сэкономить не только время на готовку, но и деньги. А с промокодами FoodBand KZ за январь 2024 года в Казахстане приятный бонус в виде скидки или подарка к заказу гарантирован!

Подробнее Скрыть