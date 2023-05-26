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Как получить скидку на тур 2025

Колесова Алина
Колесова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Мечтаешь куда-нибудь уехать подальше от работы на недельку до второго? У нас есть отличное предложение! Пока ты думаешь, мы предлагаем отправиться в мир экономии, где ты узнаешь все о путешествиях с минимальными затратами. В предвкушении? Тогда листай вниз и начинай собирать свой чемодан скидок.

Как заплатить поменьше, а отдохнуть получше?

Как заплатить поменьше, а отдохнуть получше?

Если ты думаешь, что ценники на туры и отели безвозвратно устремились вверх, оставив тебя с запланированным бюджетом на взлетной полосе, то спешим тебя обрадовать: запоминай 10 хитростей, с которыми даже отдых в Геленджике покажется пятизвездочным турецким курортом.

1. Путешествуй в несезон

Первое, что тебе нужно выяснить – наступление высокого спроса на твое направление. Сам сезон – это не только про погоду, но и про отпуска жителей страны, куда ты планируешь отправиться, а также праздники, выходные дни и мероприятия. Если хочешь остаться в финансовом выигрыше с приятными воспоминаниями об отпуске, то советуем заранее проанализировать всю информацию о туристическом пике желаемого маршрута, а потом уже выбрать даты. К примеру, с началом лета цены на Турцию взлетают до небес, в то время как цены в ОАЭ становятся привлекательными. Но будь готов к настоящей 40-градусной прожарке!

2. Не клюй на туристические места

Конечно, сервис в излюбленных туристами местах волшебный, но и ценник соответствующий. Однако даже в самом не популярном месте для отдыха можно найти настоящий гостиничный бриллиант, по стоимости сопоставимый крохотному номеру на 3 линии моря в распиаренном месте. Так, например, можно отправиться в Аланью вместо Фетхие в Турции, Санур вместо Нуса-Дуа на Бали, Дагестан вместо Краснодарского края.

Не клюй на туристические места

3. Ищи и изучай всю информацию дома заранее

Хочешь минимизировать лишние траты и не переживать из-за потерянных 10 тысяч, которые улетели вместе с подвозившим тебя таксистом? Тогда бери в руки ручку, блокнот и начинай тщательно изучать все сферы туризма: начиная с трансфера и заканчивая ивентом. Что касается музеев, то во многих странах распространена практика бесплатного дня посещений, а также есть возможно приобрести туристические карты со скидками и льготами.

4. Выясни, чем и как расплачиваться выгоднее

Эту информацию можно также прочитать в интернете или узнать в своем банке, который подскажет актуальный курс, расскажет о процессе обмена валюты, а еще проинформирует о том, сколько с тебя возьмут за снятие наличных в другой стране.

5. Не покупай сувениры или, наоборот, торгуйся за каждую покупку, будто от этого зависит твоя жизнь

Запомни одно очень важное правило: чем ближе ты к какой-либо достопримечательности, тем выше ценник. Если очень хочется задобрить начальника или порадовать троюродную тетю из глубинки небольшим сувениром, то лучше пойти на местный базар или блошиный рынок. Самое главное – делать вид, что ты местный житель, даже если внешность говорит об обратном. А еще лучше пообщаться с настоящими старожилами и выяснить у них приблизительные цены, после чего устраивать дебаты с местными торговцами.

Если уровень экономии жесткий, то сувениры последнее, на что нужно тратить деньги. От них в принципе можно отказаться, ведь самое ценное, что можно привезти из любой поездки, – воспоминания. Именно они в виде фотокарточек станут приятным презентом для родных и близких, а не очередной магнитик, который затеряется на двери холодильника среди целой коллекции подобных сувениров.

Подготовь свой гаджет к роумингу

6. Подготовь свой гаджет к роумингу 

Перед путешествием обязательно выясни у своего сотового оператора подробные условия роуминга на своем тарифе. Чтобы избежать неожиданных списаний, можно подключить соответствующую опцию, купить местную симку по приезде или использовать WI-FI для звонков.

7. Выключай интроверта и побольше общайся с местным населением

Кто, как не коренные жители, знает, где недорого попробовать местную кухню, куда идти провожать закат в уединении или как сэкономить на проезде до достопримечательностей. На групповой экскурсии ты вряд ли узнаешь о быте народа больше, чем написано в «Википедии», а вот местные жители носят эту культуру в себе, поэтому лучших гидов по новой стране точно не найти!

8. Бери билеты, когда распланирован весь маршрут

Еще одно очень важное правило: не оплачивай авиабилеты, пока не составишь полностью маршрут. Иногда видишь очень выгодную стоимость на перелет, но потом начинают всплывать подводные камни в виде неудачного расположения аэропорта и целых суток на ожидание следующего рейса. Зачастую эти неудобства совсем не стоят затраченных средств или, наоборот, превышают их из-за дополнительных трат на такси и отель.

9. Бронь жилья заранее или на месте, вот в чем вопрос...

Заказ номера в отеле перед поездкой может сэкономить кучу денег, но иногда бронь на месте работает куда выгоднее. В Азии, например, зачастую можно заранее забронировать жилье на первые пару дней с хорошей экономией, а на месте – найти уже более дешевый вариант, которого нет в интернете.

А еще мы знаем, как можно заселиться в номер со скидкой до 50%! Раскрываем секрет: заезжай в отель не в разгар сезона и бери апартаменты всего на пару ночей. В этом случае шанс заселиться в непроданный номер с огромной экономией очень велик!

Есть и самый дешевый вариант – поиск бесплатного жилья через каучсерфинг. Это всемирная сеть гостеприимства, участники которой бесплатно принимают у себя гостей со всего мира ради обмена культурным опытом и простого человеческого общения. Но будет ли комфортно от такого проживания – решать тебе.

10. Отдых отдыхом, а обед по расписанию

Если отправляетесь в отпуск всей семье или просто не доверяете местным ресторанам, то апартаменты с кухней станут идеальным решением для бюджета и грустной новостью для человека, который отвечает за готовку. Конечно, походы в кафе куда удобней, но там вы оплачиваете не только сами блюда, но и чужой труд, а домашнее питание – это только расходы на продукты и, конечно же, комплимент и благодарность повару.

А бывают в туризме честные скидки?

А бывают в туризме честные скидки?

Как истинные ценители акционных предложений можем тебя заверить, что экономия и туризм – вещи совместимые и даже взаимовыгодные. Конечно, за красивые глаза ни один туроператор не продаст путевку со скидкой 90%, но вот сделать приятный комплимент – это очень даже возможно!

Обычно travel-компании предлагают выгодные туры, если:

  • Проводят акции по привлечению новых клиентов;
  • Рекламируют новые курорты и направления отдыха (не путать с горящими турами!);
  • Ты заранее готовишься к путешествию и бронируешь путевку задолго до отпуска

В таких случаях размер скидок может быть от 3 до 40-50% от обычной стоимости турпакета.

Честные скидки также действую при участии в программе лояльности для постоянных клиентов и составляют примерно от 1 до 5% экономии.

Как избежать неприятностей при получении скидки от турфирмы?

Боишься наткнуться на шарлатанов и превратить свой отпуск в настоящий хаос? Тогда читай дальше внимательно: мошеннические скидки зачастую используются фирмами-однодневками и предназначаются для быстрого сбора денег у доверчивого населения. Здесь предлагаемый размер скидки-приманки может быть от 40 до 80%.

Как же распознать обман? Все очень просто! Включай свои дедуктивные способности и начинай выяснять, какой туроператор предоставляет тур по этой стоимости, а затем просто проверь наличие данного предложения. Запомни: реальные турагентства может быть и хотели бы порадовать тебя такими заоблачными скидками, но не могут, так как для них это большие убытки. А мы ведь не хотим остаться без отпуска, правильно?

Акции и специальные предложения

Акции и специальные предложения

Если ты уже спишь и видишь волны, шум прибоя и морской воздух, то спешим тебя обрадовать: собрали проверенных туроператоров, которые организуют твой долгожданный отдых даже не на 5, а на все 100 звезд!

FUN & SUN

FUN & SUN – надежный организатор твоего захватывающего и яркого отпуска даже при ограниченном бюджете! Помимо различных видов отдыха: пляжный, экстремальный, экскурсионный, тематический, оздоровительный, семейный, компания еще предоставляет целое множество выгодных предложений, с которыми твои путешествия станут гораздо доступней! Хочешь ознакомиться со всем списком скидок? Тогда кликай сюда.

TEZ TOUR

TEZ TOUR – международный туристический оператор, с которым не страшно ехать заграницу даже без знания языка! Комфортные путешествия, интересные поездки, VIP-отдых, а еще распродажи туров, промокоды и ваучеры – все это можно найти тут.

Coral-Travel

Coral-Travel – туроператор, который исполнит твою самую сокровенную мечту о путешествии даже с 50 рублями в кошельке! Как? Своим клиентам компания предоставляет возможность взять путевку в рассрочку, а это значит, что уже завтра ты можешь оказаться в любой точке мира без больших финансовых вложений. Если хочешь еще больше узнать о выгодных предложениях от данного туроператора, то нажимай сюда.

А на десерт у нас бананы, кокосы и целая страница купонов и скидок, которая поможет тебе по-настоящему насладиться долгожданным отпуском и оставить после него сладкое послевкусие выгоды!

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