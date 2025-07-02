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Бонусная программа Хофф для выгодных покупок

Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Эксперт по умному шопингу
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Где взять бонусы Хофф и что для этого нужно

Где взять бонусы Хофф и что для этого нужно

Получить бонусы Хофф можно уже при первой регистрации. Программа доступна всем – и онлайн, и в магазине. После заполнения анкеты на ваш счёт поступят 300 приветственных бонусов, которые активируются после первой покупки.

Чтобы оформить карту:

  1. Зайдите на сайт hoff.ru и зарегистрируйтесь с номером телефона
  2. Войдите в личный кабинет и заполните анкету участника
  3. Либо получите карту у кассира в магазине и активируйте её на сайте

Бонусы привязываются к вашему телефону, так что его нужно обязательно указать при покупке. Также стоит установить приложение и включить уведомления – это поможет не упустить дополнительные баллы или их истекающий срок действия.

Сколько бонусов начисляется и когда они становятся доступными

Размер начислений зависит от категории товара:

  • 2 % – за мебель
  • 5 % – за товары для дома, декор, текстиль
  • до 10 % – при акциях, распродажах или онлайн-оформлении

Бонусы начисляются не сразу. При покупке в магазине они поступают в течение 3 дней, при онлайн-заказе – через 5 дней после получения товара. Ещё через 5 дней баллы становятся активными и доступны к использованию.

Проверить, когда именно поступят бонусы, можно в личном кабинете или разделе «История» в приложении.

Как проверить, сколько бонусов на карте

Проверить бонусы Хофф можно:

  • в личном кабинете на сайте hoff.ru
  • в мобильном приложении Hoff
  • на кассе, назвав номер телефона
  • через форму «Проверка баланса» на сайте

После авторизации вы увидите не только текущий бонусный счёт, но и:

  • до какого числа действуют баллы
  • историю начислений и списаний
  • статусы: ожидают, активны, сгорели

Проверяйте счёт хотя бы раз в месяц, особенно если планируете крупную покупку.

Как списать бонусы Хофф при заказе онлайн на сайте

Как списать бонусы Хофф при заказе онлайн на сайте

В интернет-магазине списать бонусы очень просто:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете
  2. Добавьте товары в корзину
  3. На этапе оформления заказа появится блок «Оплата бонусами»
  4. Укажите, сколько баллов хотите списать (до 50% от суммы каждого товара)
  5. Система автоматически пересчитает сумму и покажет итог с учётом скидки
  6. Завершите оформление

Важно: при использовании бонусов и промокода одновременно система предложит выбрать, какой вариант выгоднее. Бонусы не списываются с товаров, уже участвующих в акциях, а также с подарочных карт.

Как списать бонусы в магазине офлайн

В розничном магазине процедура ещё проще:

  1. Назовите кассиру номер телефона, привязанный к бонусной карте
  2. Сотрудник сообщит, сколько баллов доступно
  3. Подтвердите списание – и часть покупки будет оплачена баллами

Максимально можно использовать до 50% от стоимости каждого товара, как и при онлайн-покупке.

Как использовать бонусы в приложении

Процесс списания идентичен сайту: при заказе можно выбрать, какую часть покупки оплатить баллами (до 50%). Система сразу покажет итоговую сумму со скидкой, и вы сможете завершить заказ в пару кликов.

Если промокод уже применён, приложение подскажет, доступно ли списание бонусов в конкретной ситуации.

Начисление баллов через приложение также происходит по тем же правилам, что и на сайте: зачисляются в течение 3-5 дней, а активируются ещё через 5.

Приложение Hoff – это полноценный аналог сайта, только удобнее: всё под рукой и работает быстро. Здесь вы можете:

  • проверять бонусный баланс
  • оформлять заказы с учётом баллов
  • получать персональные предложения
  • видеть срок действия и дату сгорания
  • добавить карту в Apple Wallet или Google Pay

Сколько действуют бонусы Хофф и когда сгорают

Сколько действуют бонусы Хофф и когда сгорают

Срок действия зависит от их типа:

  • приветственные – 90 дней
  • остальные – 180 дней

Отсчёт начинается с момента активации. Текущий статус и дату сгорания можно посмотреть в профиле или на кассовом чеке после оплаты.

Если срок истекает, Hoff отправляет напоминание по email или через push-уведомление в приложении.

Почему не начисляются или не списываются бонусы

Если бонусы не начислены, возможны такие причины:

  • вы не указали номер телефона при покупке
  • покупка была совершена без входа в аккаунт
  • анкета участника не заполнена – карта не активирована

Если баллы не списываются:

  • товар участвует в акции и недоступен для списания
  • превышен лимит – максимум 50%
  • бонусы просрочены

Также бонусы не возвращаются при возврате товара. Перед использованием убедитесь в правильности покупки.

Можно ли использовать бонусы и промокод одновременно

Иногда да. Система при оформлении заказа покажет, можно ли применить промокод и списать бонусы вместе. Если нет – выберите самый выгодный для вас вариант.

Промокоды Hoff легко найти у нас на сайте Promokodus – они обновляются ежедневно. Вы можете ввести код на этапе оформления и сразу увидеть, как меняется итоговая сумма.

Как получить максимальную выгоду от бонусной программы

  • подключите email-рассылку Hoff – приходят персональные предложения
  • участвуйте в сезонных распродажах с повышенными начислениями
  • потратьте бонусы до окончания срока
  • проверяйте возможность совместного использования с промокодами

Даже если покупаете нечасто, за год можно накопить существенную сумму на скидку.

Бонусная система Hoff – это реально работающий инструмент экономии. За регистрацию и каждую покупку вы получаете баллы, которыми можно оплатить до половины стоимости следующих заказов.

Чтобы сэкономить ещё больше, используйте действующие промокоды с сайта Promokodus – они работают вместе с бонусами и делают покупки в Hoff особенно выгодными.

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