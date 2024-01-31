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Промокоды и купоны FeelUnique в Беларуси

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Отзывы покупателей

неплохой британский магазин с большим ассортиментом брендов люкса, масс-маркета, в общем большим выбором. Заказ делается очень быстро и легко, оплата сразу на сайте, служба поддержки отзывчивая, решают проблемы быстро, работают, правда, конечно на английском. Единственный минус - коробки упаковки довольно условные, видимо, не рассчитанные на то,что на нашей почте кто-то будет играть ими в футбол, так что периодически коробки приходят довольно помятые и подраные, благо,что все в целости-сохранности. в остальном хороший магазин, можно сэкономить, т.к. у нас многие макри продаются на порядок дороже.

  • Марьям
  • 06.11.2015
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