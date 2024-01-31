Промокоды и купоны Авиасейлс в Туркмении

Отзывы покупателей

Обожаю этот сайт! Всегда помогает в выборе подходящего билета. Никогда еще не ошибалась. Нравится, что есть функция о изменении цены: как только цена на билеты определенного рейса в определенный период вылета повышается или поднимается, сразу же приходит письмо на почту. Можно вовремя успеть купить билетики подешевле. Очень хороший сервис) Ольга

Ольга 15.12.2016

Постоянно пользуюсь этим сайтом! Всегда можно найти выгодные рейсы! Если мониторить в течении недели один и тот же день - ценники меняются, то меньше, то больше. Есть удобный просмотр цен на месяц. Если есть возможность сдвинуть даты отпуска - то можно хорошо сэкономить. Например, в понедельник билеты стоят по 15 000 рублей, а во вторник могут 12 000 рублей быть. Так что совет вам - следите за соседними датами! Снежок

Снежок 14.12.2016

Поначалу привлекли цены, очень дешево и при этом удобно. Потом оказалось, что цены тут не всегда самые дешевые, но все равно этот сервис - мой самый любимый! На сайте много предложений, удобный поиск, большой выбор полетов,можно составить сложный рейс с пересадками, есть возможность забронировать отели и взять авто в прокат, правда я не ей редко пользовалась, лично мне удобнее другие сайты. Самое мое любимое на сайте - это большая интерактивная карта с ценами, удобная и, к тому же, интересная вещь! Думаю это замечательный сервис для тех,кто занимается планированием своих путешествий сам! Леночка

Леночка 05.12.2015

Летала в Венецию. Отель был уже забронирован заранее, нужно было только купить билеты. зАШЛА на aviasales и забронировала билеты тут. Поисковая система великолепная, столько разных наворотов. Я оплачивала с электронного кошелька, комиссия была рубля 3, можно еще оплатить банковской карточкой. Билеты мне прислали на почту за 1 день до отправления. Переживала немного, что оплатила, а билеты не пришлют, но все обошлось) Распечатала билеты и на самолет! Буду покупать билеты здесь) liaNaG

liaNaG 16.04.2015