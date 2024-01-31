Одежда в этом магазине обыкновенная, такая же встречается во многих современных магазинах. Тут ничего особо не скажешь. Зато обувной отдел меня просто покорил. Купила в течении одного года 3 пары обуви в Бершке. Села она идеально по ноге. Разнашивалась не больше недели. До этого долгое время мучилась с покупкой обуви. Часто покупала и через неделю возвращала, т.к. обувь ну вообще не разнашивалась. Случайно купила на пробу кеды в Бершке), и была приятно удивлена находкой. Теперь смело могу заказывать обувь через их интернет-магазин, потому что она мне точно подойдет.

Очень люблю этот магазин, правда обычно покупала вещи в их розничных магазинах. Нравятся цены, актуальные симпатичные модели вещей, хорошие скидки (можно попасть на распродажу до 80%). Интернет-магазин работает хорошо, доставка была бесплатная. Заказ пришел через неделю ,как и указал продавец на сайте, о этапах доставки мне приходило письмо на почту. В общем, платьем из заказа я осталась довольна, а вот джинсы меня очень удивили, потому что выглядели они совсем иначе,нежели на фото. Цвет отличался, потёртости были совсем другие, хотя села модель хорошо, жаловаться не на что, но вид их оказался для меня слишком уж вызывающим, так что сделала возврат. Переживала что будут проблемы. но мне вернули деньги сразу же и без проблем. Короче, претензий по существу не имею, поскольку качество фото может действительно зависеть от разных факторов. Рада, что все так решилось.