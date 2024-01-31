Промокоды и купоны AliExpress в Таджикистане

Отзывы покупателей

Часто пользуюсь Алиэкпресс: там много классных товаров, по сути, всё такое же, как у нас, только без наценок, а если еще и на скидки попасть, получается вообще дешево. Но теперь у меня есть промокод, который дает отличную скидку! Чувствую, что теперь заказы буду делать здесь чаще! Алина

Алина 11.03.2019

Обожаю заказывать с Алиэкспресса! В наших магазинах всё то же самое, только гораздо дороже. Недавно решила опробовать купоны: с ними можно сэкономить ещё больше. Главное – внимательное читать отзывы и выбирать не самую дешевую доставку (если цена покупки не очень маленькая), иначе товар рискует затеряться и не дойти. Жанна

Жанна 24.02.2019

Я тоже один из фанатов Али Экспресс. Беру тут всё, от блокнотов до ботинок, но только не дорогую технику. Спасибо вашим промокодам: иногда получается купить вещь почти бесплатно, что меня очень радует. Оленька

Оленька 22.01.2019

Сайт постоянно радует своими скидками! Раньше не использовала купоны, думая, что это лишняя трата времени. Но это реальная выгода. Иногда заказываю товар с 50% скидкой или получаю приятные подарочки! Арина

Арина 23.09.2018

Ждала Black Friday, чтобы по скидке купить для работы новую лампу для маникюра и расходники. Воспользовалась промокодом на 60-процентную скидку на инструменты для маникюра, заказала. Конечно, были сомнения насчет такой большой скидки, переживала, что качество будет не очень. Доставка заняла больше времени, чем обычно, видимо из-за большого количества заказов на сайте. Но все пришло и все просто идеально!!! В моем городе в магазине за такое качество я бы отдала в 2-3 раза больше. Инна

Инна 30.11.2017

Никогда не понимала, почему «АлиЭкспресс» так критикуют, ведь это рай для шоперов? Всегда выкраивала деньги по возможности, чтобы купить себе что-то новенькое, хотя бы по мелочи, меня не обманывали в покупках. А тут удачно попала на Черную Пятницу, и вот где у меня была возможность развернуться по-настоящему, тем более все нужное стало действительно – копеечным. Набрала огромную посылку – скидки и промокоды просто спасли, все пришло вовремя, таким как на фото, причем аккуратно упакованным. Сделала себе подарок! Буду еще ловить акции. Светлана

Светлана 29.11.2017

Очень люблю этот сайт! Заказывала много бижутерии, аксессуаров для телефонов, подарки и товары для праздника. Все продавцы, с которыми я сталкивала были очень отзывчивы и легко шли на контакт, выполняли все просьбы по заказу. Единственный минус это доставка - не всегда быстра и не все продавцы использовали код отслеживания, который подходил для нашей страны: на таможне его просто переклеивали и я не могла отследить, где находится мо посылка. Ольга

Ольга 26.10.2016

Заказываю на сайте уже года два-три, еще до того как русскоязычная версия появилась сайта. Конечно раньше из-за курса было дешевле, возможно это на отдельных категориях товаров и сказалось. Но то, что проводятся часто акции и распродажи безусловно радует! Все равно многие товары очень выгодно заказывать. Уже в желаниях целая куча закладок, жду новых акций, скидок и распродаж! Магазин проверенные уже миллионом людей, наверное уже не знаю тех, кто из него что-либо не заказывает. Поэтому рекомендую, с годами заказывать стало проще, поэтому бояться нечего. А если страшно, то товары где много отзывов выбирайте, не прогадаете! Ира

Ира 14.10.2016

Часто делаю заказы на Али. Огромный выбор товаров и разнообразие цен. Нравится, что можно пообщаться с продавцом, попросить выслать реальные фотографии и подобрать размер. Очень помогают определиться с выбором отзывы. А еще многие продавцы дают скидки на следующие покупки в их магазинах. Советую АлиЭкспресс, можно очень не плохо сэкономить ;-) Алина

Алина 21.09.2016

На али сегодня не заказывает разве что ленивый) Пользуюсь этим сайтом около года, в целом довольна. Ассортимент здесь огромный, а цены как правило в разы ниже, чем в русских магазинах за те же позиции. Не рекомендую заказывать здесь одежду высоким барышням (хотя цены так и манят). На мои 178 все смотрится поддергайкой. А вот всякую дребедень вроде чехлов, и прочей мелочи - за милую душу. Не буду оригинальной, но...Надо внимательно читать описание товара и отзывы о нем, а если что-то непонятно, не стесняться и писать продавцу. Китайцы в этом плане на редкость шустрый народ, все подскажут и расскажут. Самой системой сайта предусмотрена защита покупателя на случай если товар не пришел. Пару раз приходилось открывать спор, т.к. товар не получила. Так вот, защита в этом случае очень спасает) В общем, если хочется сэкономить, смотри внимательно и будь готов к особенностям почты России). А в остальном магазин хороший. Анна

Анна 26.07.2016

Думаю, сейчас осталось мало людей, которые не слышали про Али. Найти там можно практически всё, что угодно: огромное количество различной одежды, а также самые разнообразные товары от электроники до карнавальных костюмов, от хозяйственных товаров до бижутерии и даже мебель. На этой торговой площадке представлены как фирменные магазины местных марок, так и продавцы, занимающиеся продажей "всего понемногу". В зависимости от уровня товара можно выбрать вид доставки: обычной почтой или ЕМС, Некоторые продавцы при покупке дорогих товаров предоставляют бесплатную доставку ЕМС, а обычная почти всегда бесплатная. Что могу сказать про личный опыт покупок: нужно внимательно смотреть описание товара, искать товары с реальными фото или просить у продавца. Товары есть разные по качеству. Некоторые вещи реально выгоднее купить на Али, у нас бы за такие пришлось выложить больше денег, а некоторые не очень по качеству. Не нужно стесняться открывать споры, если пришел некачественный товар, продавец должен вернуть деньги. Ваши деньги не поступают продавцу, пока вы не подтвердите, что товар вас устроил, так что риск минимален. Ирина

Ирина 21.09.2015

Периодически заказываю на Али различные товары. Очень нравится большой ассортимент товаров разной ценовой категории. При желании можно подобрать себе как дешевую вещь попроще, так и вещь немного подороже и очень хорошего качества. Обычно продавцы вкладывают подробную информацию о товаре, так что легко сориентироваться в том, что именно ты покупаешь. Есть возможность пообщаться с продавцом, обычно они отзывчивы и охотно помогают решить все вопросы. Доставка чаще всего бесплатная, но товар отсылают почтой и, конечно, ее скорость сильно зависит от работы самой почты и того, каким путем будет отослан товар. Товар, который доставляют самолетом, обычно приходит в течении полутора - двух недель, бывает, приходит и за неделю, тогда как товары, доставляемые по ж/д, могут идти месяцами, хотя это - скорее исключение нежели правило. В любом случае, если вещь нужна к какой-то конкретной дате, лучше подумать об этом заранее. Один раз мой заказ потерялся на почте при перевозе, но продавец решил эти вопрос, просто вернув деньги. В общем хороший магазин, в котором можно встретить все, что угодно от блузки до совершенно странных и необычных вещей вроде летающих фей по довольно низким ценам, небольшие минусы, связанные с доставкой, не портят впечатления. Мария

Мария 17.08.2015