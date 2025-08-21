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Спортмастер: всё для активного образа жизни осенью

Колесова Алина
Колесова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Спортмастер — одна из крупнейших сетей магазинов спорттоваров в России. Здесь легко подобрать всё необходимое для спорта любой интенсивности: экипировку и обувь, рассчитанную на качество, комфорт и функциональность. Вся одежда учитывает потребности движения — она дышит, отводит влагу, устойчива к износу и надежно защищает от ветра, не сковывая тело даже во время самых динамичных занятий. Магазин подходит и для тех, кто только начинает заниматься спортом, и для опытных любителей активного образа жизни, предлагая большой выбор товаров для бега, фитнеса, командных игр, плавания и отдыха на свежем воздухе.

Что сейчас популярно в Спортмастере: советы к осеннему сезону

Что сейчас популярно в Спортмастере: советы к осеннему сезону

С наступлением холодов и началом учебного года особенно актуальны вещи, которые помогут со спортом в прохладный сезон, например:

  • Товары для школы и активного отдыха для юных спортсменов — в рамках специальной акции, где можно подобрать рюкзаки, спортивную обувь и одежду со скидками до 50%.
  • Тёплая и влагозащитная одежда — позволяет спокойно бегать или гулять даже под дождём, не боясь замёрзнуть, сохраняя уверенность и комфорт в любую погоду.
  • Осенние кроссовки с усиленной амортизацией — поддержат стопу и отлично подойдут для городских пробежек, длительных прогулок или энергичной зарядки.
  • Термобельё и функциональные слои — помогают сохранять тепло, не перегреваясь, поэтому легко тренироваться на свежем воздухе даже ранней осенью и поздно вечером.
  • Аксессуары: стильные шапки, перчатки, налокотники — защищают от ветра, делают образ ярче и добавляют удобства во время любой активности.
  • Прочные спортивные рюкзаки и вместительные сумки — без проблем уместят форму и комплект для тренировки, станут спутником на учёбу, работу или короткую поездку за город.

Эти товары помогают оставаться активным и подготовленным к переменам сезона.

Как получить скидку и где взять промокоды

Как получить скидку и где взять промокоды

В Спортмастере есть несколько способов покупать с выгодой. Среди них:

  • Бонусная программа — при каждой покупке накапливаются баллы, которые можно потратить на следующие заказы, снижая их стоимость.
  • Дисконтные карты — владельцы дисконтных карт получают постоянные скидки на определённые группы товаров.
  • Персональные акции и рассылка — подписавшись, можно первым узнавать о спецпредложениях и эксклюзивных промокодах.
  • Подарочные сертификаты и карты — иногда с ними действуют отдельные акции и иные бонусы.
  • Промокоды — все актуальные коды можно найти у нас на сайте с подборкой свежих купонов, а также на официальном сайте и в соцсетях Спортмастера.
  • Бонусы на день рождения — при оформлении профильной информации в личном кабинете именинникам начисляются дополнительные баллы или скидки.
  • Баллы СберСпасибо — позволяет вернуть часть суммы покупки, используя программу лояльности Сбербанка.

Каждый из этих вариантов помогает экономить. Рекомендуется комбинировать их для максимальной выгоды. Например, использовать промокод вместе с бонусами с дисконтной карты.

Чем отличается Спортмастер Про от обычного Спортмастера

Спортмастер Про — это отдельное направление бренда, ориентированное на профессиональных спортсменов и тех, кто ставит перед собой серьёзные цели в спорте. В ассортимент Про входят эксклюзивные модели экипировки, новейшие технологичные материалы и технические решения, а также товары премиальных брендов, которых нет в прочих магазинах. Там можно подобрать спортивное снаряжение, подходящее для интенсивных тренировок и соревнований. В обычном Спортмастере же основное внимание уделяется сочетанию качества и доступности.

Подарочные карты и сертификаты: как использовать

Подарочные карты и сертификаты: как использовать

Подарочные карты и сертификаты принимаются к оплате во всех розничных магазинах Спортмастер, а также при оплате в официальном мобильном приложении и на сайте sportmaster.ru. Для использования в магазине достаточно предъявить карту или показать её в приложении на кассе. В онлайн-магазине при оплате заказа укажите номер подарочной карты в особом поле. Проверить баланс и остаток номинала можно на официальном сайте в разделе проверки баланса или в мобильном приложении, введя номер карты и код с обратной стороны. Карты можно использовать полностью или частично, ненужная сумма останется на балансе для последующих покупок.

Возможности приложения Спортмастер

  • Быстрый поиск товаров и проверка наличия в конкретных магазинах в реальном времени.
  • Оформление и оплата заказов прямо с телефона.
  • Добавление и использование подарочных карт без необходимости носить пластик.
  • Отображение накопленных бонусов и баллов программы лояльности.
  • Уведомления о новых акциях, персональных предложениях и промокодах.
  • Управление аккаунтом: выход из профиля, смена данных, просмотр истории покупок.

Эти функции делают покупку удобной и простой.

Добавляйся в рассылку, следи за обновлениями на сайте и пользуйся промокодами Спортмастера, чтобы делать покупки ещё выгоднее.

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