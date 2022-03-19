Пандемия существенно ухудшила экономику всех стран мира. Начиная с весны 2020 многие потеряли работу, бизнесы закрылись. Условия жизни и труда продолжают ужесточаться: цены повышаются, зарплаты сокращаются или задерживаются.

Российская экономика пострадала существенно: по данным РБК, падение экономических показателей России стало максимальным за 11 лет. Нестабильная ситуация в стране вынуждает простых людей попросту выживать.

В статье мы собрали дельные советы, которые помогут выжить в условиях кризиса без существенных потерь для бюджета.

Следим за текущими распродажами

Сети супермаркетов регулярно выпускают газеты, где указываются товары, участвующие в распродаже. Выбираем из этих товаров необходимые, которые можно долго хранить.

Отличный способ сэкономить деньги на закупках. Тебе больше не придется зависеть от скачков цен.

Узнаем цену за 1 килограмм и выбираем магазины

В магазинах часто продают продукты большими пачками по завышенной стоимости. Еще частенько можно не заметить, что цену указывают за 100 г.

Для того чтобы обойти эти уловки, используй калькулятор на телефоне, с которым можно легко посчитать стоимость продуктов за 1 килограмм. Во время прогулки загляни в магазин и сравни цены.

Делаем выбор по сезону

Экзотические фрукты из тропических стран зимой стоят дорого.

Чтобы поддержать здоровье витаминами и полезной едой, стоит обратить внимание на овощи: можно взять морковь, капусту, свеклу и др., а из сладостей – яблоки или тыкву.

Осваиваем домашнюю выпечку

Экономить с домашней выпечкой – идеально. Сколько хлеба ты ешь? Сколько приходится покупать батонов, буханок... А если не успеть съесть вовремя, то он портится, становится черствым и плесневеет.

Домашний хлеб – ни с чем не сравнимое удовольствие. Он вкусный и намного полезнее покупного. Если же мы говорим об экономии, то в сравнении с покупным хлебом, она составит до 40%. Стоит попробовать.

Носим еду с собой на работу/учебу

Нося еду с собой из дома, ты экономишь хорошую часть денег. Покупая обед на работе или в учебном заведении, ты переплачиваешь.

В условиях нынешнего кризиса этот совет наиболее актуален. Он поможет сберегать до 60% бюджета.

Готовим больше супов

Вкусный бульон согревает зимой, питает организм и имеет большой срок хранения.

Для экономии средств необходимо сварить крепкий бульон из мяса и костей. Из него можно готовить супы, которые хранятся неделями. Из одной такой большой кастрюли бульона можно будет сварить несколько супов.

Считаем траты

Хочешь узнать, как выжить в кризис? Фиксируй расходы! Помни: деньги – это числа, и если ты хочешь, чтобы они начали копиться, начни их считать.

По окончании месяца всегда подводи итоги и делай выводы: на что ушло больше запланированного? Может быть в следующем месяце удастся выбрать более выгодную стратегию? Запланируй изменения и экономию на следующий месяц.

Лайфхак: удобно отслеживать траты по разделам: например, «дом», «еда», «подписки» и др. Проще всего вести учет не в тетради, а в мобильных приложениях – они всегда под рукой и уже настроены на самое эффективное отслеживание бюджета.

Делим цену товара на свою заработную плату

Посчитай, сколько денег ты зарабатываешь в день. Поделив стоимость товара на дневной заработок, можно оценить покупку в рабочих днях.

Это поможет понять свои возможности и сохранить деньги от лишних трат.

Сберегаем небольшую сумму денег

Сохраняем деньги понемногу, чтобы они начали накапливаться.

Например, каждый день по 10 рублей. Или 10% от зарплаты. Просто положи их в копилку и забудь – переключись на другие дела. Заведи такую простую практику, и это поможет накопить к концу года приличную сумму в качестве подушки безопасности.

Ищем работу недалеко от дома

Ищи работу, находящуюся ближе к дому. Чтобы убедиться, сколько денег это поможет сэкономить, посчитай свою ставку за час, умножь на количество часов, затраченное на дорогу, добавь стоимость проезда и вспомни о том, что дороги выматывают. То есть снижается работоспособность (работать приходится дольше или переделывать задачу) и накапливается усталость, что неблагоприятно для здоровья.

Обдумываем свои покупки

Тщательно думай перед покупкой, особенно крупной.

Делая так, ты избавишь себя от кризисных ситуаций, когда все деньги могут быть потрачены спонтанно на какую-то несильно необходимую вещь.

В частности не совершай покупки в день зарплаты. По статистике именно в этот день люди менее всего критичны к транжирингу.

Аккуратно пользуемся кредитными карточками

Банки закрепляют определенные кредитные лимиты на карту: клиент становится владельцем «денежного бонуса», которого по факту он не имеет.

Аккуратно трать кредитные деньги. Ограничивай себя в крупных покупках кредитными деньгами, если ты сможешь полностью оплатить в конце месяца.

Не спеши с покупкой. Это лучше, чем в непредвиденной ситуации переплачивать процент от использованной суммы кредитных денег.

Ищем дешевые вещи

Совет применим ко всем покупкам, будь это предметы быта, пища, медикаменты или мебель.

Качественный поиск всегда окупается сторицей. Ты обязательно найдешь тот магазин, где необходимые предметы стоят дешевле. Ценовая разница может быть небольшая, но если сложить переплаты за товары, получится крупная сумма, которая тратится ежемесячно.

Покупаем одежду на распродажах

Цена ниже, а качество то же – вот и вся суть совета. Просто, не правда ли?

Покупая одежду на распродаже, ты не только сможешь сэкономить, но и купить еще больше вещей за небольшую сумму денег.

Покупаем вещи в стоковых магазинах

В таких магазинах продается хорошая одежда высокого качества. Если ты переживаешь насчет поношенных вещей – ими торгуют в комиссионных магазинах.

В стоках ты можешь найти стильную брендовую одежду, которая продается в дорогих бутиках. Стоить при этом одежда будет в десятки раз дешевле.

Используем для общения интернет

Это будет дешевле, чем общение через провайдера мобильной связи. Общение в интернете имеет еще преимущества: например, видеосвязь. Сейчас видеозвонки доступны не только в Skype, но и в любом мессенджере.

Ты будешь заметно экономить на использовании мобильной связи.

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Заключение

Мы рассмотрели основные способы, которые помогут экономить в кризис.

Используй информацию из статьи и сохраняй больше денег на свои планы. Советов очень много, не следует применять их сразу все. Но если ты используешь хотя бы несколько рекомендаций из нашего списка, экономия возрастет, сбережения преумножатся, а значит, и жизнь станет приятнее!

Успешной экономии и роста бюджетов!

