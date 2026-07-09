Три сервиса — Юрент, Яндекс Go и Whoosh — занимают около 97% рынка кикшеринга в России и вместе работают в более чем 170 городах. Но тарифы, зоны, подписки и правила у каждого свои — и именно от выбора сервиса зависит, заплатите ли вы за поездку 80 рублей или 180. В статье разбираем все три оператора по ключевым параметрам: стоимость минуты, пакеты, штрафы и ограничения по возрасту.

Коротко о главном

Минимальный возраст для аренды самоката — 18 лет во всех трёх сервисах

Максимальная скорость прокатных самокатов с апреля 2025 года — 20 км/ч

Стоимость минуты у всех операторов динамическая: зависит от города, времени и спроса

Подписка окупается при 3–4 поездках в неделю — за счёт бесплатного старта

Whoosh работает в ~71 городе, Юрент — в 160+, Яндекс — в 8–10 крупных агломерациях

За передачу аккаунта несовершеннолетнему грозит штраф до 100 000 рублей

Сколько стоит аренда самоката: тарифы трёх сервисов

Все три сервиса используют динамическое ценообразование: единого прайс-листа нет, точная стоимость видна в приложении перед стартом. Тариф зависит от города, времени суток и текущего спроса. Ниже — ориентиры для Москвы в 2026 году.

Параметр Юрент Яндекс Go Whoosh Старт (разблокировка) ~50 руб. 50 руб. (0 руб. с Плюсом) 50–55 руб. Минута аренды от 7 руб. от 7–8 руб. от 5–8,5 руб. Депозит 300 руб. 500 руб. 150–500 руб. Бронирование 10 мин бесплатно 10 мин (15 мин с Плюсом) 10 мин (20 мин с подпиской) Страховка опция ~35–49 руб. базовая бесплатно базовая бесплатно Мультиаренда до 5 самокатов до 3 самокатов до 3 самокатов

Разница между утренними часами и вечерним часом пик может составлять 30–40% стоимости. При отсутствии срочности самокаты дешевле всего в будни до 9:00 и после 21:00. У Юрента самый большой порог мультиаренды — до пяти самокатов на один аккаунт, что удобно для групповых прогулок. Яндекс Go предлагает подписчикам «Яндекс Плюс» бесплатный старт и 5% кешбэка баллами. Whoosh берёт залог от 150 рублей — минимальный из трёх, и возвращает его сразу после завершения поездки.

Пакеты минут и подписки: что выгоднее

Все три сервиса предлагают пакеты предоплаченных минут. Главное преимущество — старт включён в стоимость и не списывается при каждой новой поездке. Без пакета четыре поездки за день — это четыре старта по 50 рублей. С пакетом — ноль рублей за активацию в любом количестве поездок.

Сервис Пакеты минут Подписка Что даёт подписка Юрент от 15 до 100+ мин, от 5,91 руб./мин Daily Pass ~490 руб./день первые 40 мин каждой поездки бесплатно, неограниченное число поездок Яндекс Go 30 / 50 / 100 мин, от ~189 руб. абонемент 199 руб./мес. + Яндекс Плюс 399 руб./мес. бесплатный старт, 10 мин паузы бесплатно, 5% кешбэк Whoosh 30 / 60 / 100 / 250 мин, от 6,8 руб./мин «Твой город» или «Вся Россия», от 199 руб./нед. бесплатный старт, бронь до 20 мин, замена разряженного самоката

Юрент выигрывает по гибкости: здесь есть поминутный, почасовой и дневной тарифы. Daily Pass особенно удобен в туристических поездках — платите фиксированную сумму и катаетесь сколько угодно раз, пока одна поездка не превышает 40 минут. Подписка на бесплатные старты у Whoosh входит в МТС Premium — если вы уже подписчик оператора, доплачивать не нужно. Подписка Яндекс Плюс охватывает сразу весь экосистемный стек: такси, доставку и самокаты. Актуальные предложения для подписчиков — на странице промокодов Яндекс Самокатов.

Пакет минут окупается уже на третьей-четвёртой поездке за день. Самая частая ошибка новичков — ехать поминутно и платить старт каждый раз. Посчитайте: четыре поездки по 10 минут на поминутном тарифе — это четыре старта по 50 рублей плюс минуты. Пакет на 50 минут со стартами в цене часто оказывается дешевле в полтора раза. — Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Как взять самокат: пошаговая инструкция

Процесс аренды одинаков для всех трёх сервисов — разница в деталях регистрации и интерфейсе приложения.

Скачайте приложение. Юрент и Whoosh — отдельные приложения; Яндекс Go — раздел «Самокаты» внутри общего приложения такси и доставки. Зарегистрируйтесь: укажите номер телефона, привяжите банковскую карту. В Москве с 2025 года обязательна верификация через Mos ID — без полной учётной записи на mos.ru поездку начать не получится. Найдите самокат на карте: приложение показывает уровень заряда и текущую ставку. Выбирайте самокат с зарядом выше 40%. Забронируйте самокат: бесплатная бронь держится 10 минут (20 минут с подпиской Whoosh). Отсканируйте QR-код на руле или приложите телефон к NFC-метке (Юрент поддерживает NFC-разблокировку). В Whoosh также работает карта «Тройка» — если сел телефон. Завершите поездку в разрешённой зоне парковки — она отмечена на карте буквой «P». Пока аренда активна, минуты списываются, даже если самокат стоит.

Если пропал интернет прямо в поездке — Whoosh и Юрент поддерживают аварийный старт через SMS: отсканируйте QR-код, телефон сам сформирует сообщение, останется отправить его. Бонусы и промокоды для новых пользователей собраны на странице промокодов Whoosh.

Зоны катания, города и скоростные ограничения

Каждый сервис ограничивает зону катания своей картой. Выехать за её границу не получится: самокат замедлится и остановится. Внутри зоны тоже есть ограничения — у метро, в парках и на пешеходных зонах скорость автоматически снижается до 10–15 км/ч. С апреля 2025 года максимальная скорость всех прокатных самокатов ограничена 20 км/ч. С 2026 года на всех самокатах обязательны государственные номерные знаки — это упрощает фиксацию нарушений.

По географии сервисы расходятся существенно. Юрент работает в 160+ городах — самая широкая сеть из трёх операторов, активно выходит в малые и средние города. Whoosh занимает около 40% рынка и присутствует примерно в 71 городе, включая курортные направления: Сочи, Адлер, Владивосток. Яндекс Go пока ограничен крупнейшими агломерациями: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Тула и ещё несколько городов.

Пользователи с высоким рейтингом в Whoosh и Юренте получают доступ к скорости 25 км/ч в рамках пилотного проекта. Рейтинг складывается из числа поездок, стиля вождения и качества парковки.

Со скольки лет можно кататься на самокате

Минимальный возраст для аренды самоката в Юренте, Whoosh и Яндекс Go — 18 лет. Электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), и их управление лицами моложе 18 лет запрещено на дорогах общего пользования по ПДД.

Передавать аккаунт подростку нельзя — за это предусмотрена немедленная блокировка учётной записи. В Москве возраст верифицируется через Mos ID ещё при регистрации, поэтому несовершеннолетний просто не завершит создание аккаунта. В других городах верификация проходит через банковские данные или МТС ID. За нарушение возрастного ограничения предусмотрен штраф до 100 000 рублей — как для пользователя, так и для родителей, если самокат был взят с их карты.

Ограничение 18+ — не формальность. Электросамокат разгоняется до 20–25 км/ч и весит 25–30 кг. При столкновении на такой скорости серьёзные травмы получают и водитель, и пешеход. Именно поэтому сервисы вводят обязательное тестирование по ПДД перед первой поездкой — Юрент уже запустил его в тестовом режиме. — Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Штрафы и нарушения в кикшеринге

Штрафы делятся на два типа: санкции от самого сервиса и штрафы от ГИБДД по ПДД.

Сервисные штрафы списываются с привязанной карты. Типичные основания: самокат оставлен вне разрешённой зоны парковки, выезд за границы зоны катания, парковка у входов в здания или на проезжей части. Суммы у каждого оператора свои и зависят от города — уточняйте в разделе «Правила» внутри приложения.

По ПДД самокатчик приравнен к пешеходу с транспортным средством: запрет на движение по проезжей части при наличии тротуара или велодорожки, обязательное спешивание на пешеходных переходах, уступание дороги пешеходам. Самые частые нарушения — парковка вне зоны, езда вдвоём на одном самокате и выезд на проезжую часть. За повторные нарушения аккаунт могут заблокировать без предупреждения — суммы штрафов уточняйте в разделе «Правила» внутри приложения.

В 2025 году Whoosh и Юрент запустили систему пользовательских рейтингов: нарушения снижают рейтинг, хорошее вождение — повышает и даёт доступ к скорости 25 км/ч.

Как отключить подписку

Подписку в каждом из сервисов отменяют через приложение — без звонков и ожидания. Уже оплаченный период сохраняется до конца срока.

В Юренте: «Профиль» → «Подписки» → выбрать активную → «Отменить». Если подписка входит в пакет МТС Premium — отключать нужно в личном кабинете МТС, а не в приложении Юрент.

В Яндекс Go: зайдите в «Яндекс Плюс» → «Управление подпиской» → «Отменить». Отдельный абонемент на самокаты отключается в разделе «Самокаты» → «Мои подписки».

В Whoosh: «Профиль» → «Подписки» → «Вуш Пасс» → «Управление» → «Отменить подписку». Подписки «Твой город» и «Вся Россия» отменяются через тот же раздел.

Акции и промокоды: как сэкономить на первой поездке

У каждого из трёх операторов есть программа для новых пользователей — чаще всего бесплатные минуты или скидка на первую поездку по промокоду. Акции меняются каждый сезон, поэтому смотреть их лучше перед поездкой.

Юрент периодически предлагает акции для держателей карт МТС Банка и подписчиков МТС Premium: бесплатные старты или двойной пакет минут при первом пополнении. Текущие предложения собраны на странице промокодов Юрент на promokodus.com.

Whoosh активно работает со скидками в начале и конце сезона: весной — бонусы за первую поездку, осенью — акции на годовые подписки. Работает реферальная программа: приглашаете друга — бонусные минуты получаете оба.

FAQ

Со скольки лет можно кататься на Юренте?

С 18 лет. Передавать аккаунт несовершеннолетним запрещено — за нарушение предусмотрена блокировка и штраф до 100 000 рублей.

Со скольки лет можно ездить на Whoosh?

Также с 18 лет. Возраст указывается при регистрации и проверяется через банковские данные или Mos ID в Москве.

Сколько стоит минута Whoosh?

Тариф динамический. Ориентир для Москвы в 2026 году — от 5 до 8,5 руб./мин. Точная цена видна в приложении на карточке конкретного самоката до начала аренды.

Сколько стоит минута Яндекс Самоката?

От 7–8 рублей в Москве. Без подписки Яндекс Плюс дополнительно оплачивается старт 50 рублей. С подпиской старт бесплатный и начисляется 5% кешбэка.

Что такое Daily Pass в Юренте?

Суточный проездной примерно за 490 рублей: неограниченное число поездок в течение дня, первые 40 минут каждой поездки бесплатно. Выгоден при трёх и более поездках в день.

Как взять самокат Whoosh без интернета?

Отсканируйте QR-код — телефон автоматически сформирует SMS. Отправьте его, и аренда откроется. Аналогичная функция есть в Юренте. В Whoosh также работает карта «Тройка».

Какие штрафы за нарушения в Яндекс Самокатах?

Сервис списывает штраф с карты за неправильную парковку, выезд за зону катания и езду вдвоём. Суммы зависят от города. ГИБДД дополнительно может выписать штраф по ПДД — самокатчик приравнен к пешеходу.

Как отключить подписку Юрент?

В приложении: «Профиль» → «Подписки» → выбрать активную → «Отменить». Если подписка идёт через МТС Premium — отключать нужно в личном кабинете МТС.

Выгодно ли брать подписку на кикшеринг?

Да, если вы ездите три и более раз в неделю. Подписка убирает плату за старт — при частых коротких поездках экономия составляет 30–50% от общей суммы.

Чем Юрент отличается от Whoosh?

Юрент работает в 160+ городах против ~71 у Whoosh, предлагает гибкие тарифы (почасовой, Daily Pass) и мультиаренду до 5 самокатов. Whoosh — лидер рынка (~40%), удобное приложение и совместимость со СберПрайм.