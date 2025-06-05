Что такое программа Аэрофлот Бонус

Она создана для тех, кто летает регулярно и хочет за это получать дополнительные преимущества. Участвуя в ней, вы накапливаете мили — за полёты, банковские карты, бронирование отелей, аренду машины и многое другое. Их можно использовать для частичной или полной оплаты перелетов, апгрейда до бизнес-класса, получения доступа в залы ожидания и не только.

Если коротко: чем больше вы летаете, тем больше получаете. А ещё — выше ваш статус, тем больше у вас прав и бонусов.

Как стать участником Аэрофлот Бонус

Регистрация бесплатная. Всё, что нужно — зайти на сайт авиакомпании, заполнить анкету, получить номер участника. Он привязывается к вашему личному кабинету, и именно по нему в дальнейшем начисляются мили.

Также в программе могут участвовать дети: с 2 до 12 лет доступна специальная опция — «Аэрофлот Бонус Юниор». Зарегистрировать ребёнка можно через личный кабинет взрослого участника.

Карта Аэрофлот Бонус: как получить, зачем она нужна

После регистрации вы получаете виртуальную карту. Её можно сохранить в приложении или распечатать. Если хотите пластиковую — закажите через личный кабинет. Карта нужна для подтверждения участия и для начисления миль. Удобнее всего указывать её номер при каждом бронировании.

Как начисляются мили в Аэрофлот Бонус

Они бывают двух видов:

Бонусные — можно получить за полёты, оплату покупок по партнёрским картам, аренду автомобилей, бронирование жилья и другие действия

Квалификационные мили — влияют на ваш уровень и выдаются только за перелёты. Именно они определяют, когда вы переходите, например, на серебряный или золотой

Если забыли указать карту при бронировании — ничего страшного. Можно добавить билет в Аэрофлот Бонус после полёта через личный кабинет. Главное — уложиться в срок: не позже 6 месяцев с даты перелёта.

Уровни и привилегии: что дают статусы

Чем больше вы летаете, тем выше ваш уровень. Всего их четыре:

Базовый

Получают все участники после регистрации. Мили начисляются по стандартной схеме, доступны акции, возможность их тратить.

Серебряный уровень Аэрофлот Бонус: что это даёт

+25% к начислению;

приоритетная регистрация и посадка;

бесплатный выбор посадочного места;

дополнительное место для багажа;

доступ в бизнес-залы на международных рейсах.

Чтобы получить: 25 000 квалификационных миль или 25 полётов за год.

Золотой уровень Аэрофлот Бонус — что даёт

+50%;

2 багажа;

бизнес-залы SkyTeam по всему миру;

отдельная стойка регистрации;

возможность регистрировать родственников как спутников.

Нужно: 50 000 квалификационных миль или 50 полётов.

Платиновый уровень

+75%;

3 багажа;

приоритет даже при овербукинге;

личный менеджер;

можно продлить или подарить статус.

Требуется: 100 000 квалификационных миль или 75 полётов.

Как использовать мили Аэрофлот Бонус

Вариантов — много. Вот самые популярные:

Покупка билета — полностью или частично

Апгрейд класса обслуживания — например, можно перевестись из эконома в бизнес при наличии свободных мест

Дополнительные услуги — багаж, выбор места в самолете, питание

Обмен на товары и другие услуги у партнёров: от аренды авто до подписок

Билеты для друзей или семьи — главное, чтобы они тоже были участниками программы

Если не хватает — можно оплатить часть стоимости и доплатить деньгами. Это особенно удобно, когда количество не дотягивает до полной суммы.

Бонусные мили действуют 2 года с момента начисления. Если не использовать их — сгорают. Квалификационные, которые влияют на уровень, обнуляются в конце каждого года и не переносятся.

Какие авиакомпании входят в программу

Программа работает не только с рейсами самого Аэрофлота. В неё входят авиакомпании альянса SkyTeam — среди них: KLM, Air France, Delta, Korean Air, China Eastern и другие.

Летая этими авиалиниями, вы тоже можете копить и использовать мили — как на покупку билетов, так и на апгрейды.

Другие способы сэкономить на билетах

Если мили ещё не накоплены, это не значит, что вы не можете сэкономить, есть и другие инструменты:

Акции и распродажи — особенно на внутрироссийские направления

Раннее бронирование — чем раньше, тем дешевле

Покупка в ночное время или в будни — иногда влияет на цену

Банковские карты с начислением миль — например, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк

Семейные аккаунты — можно объединять накопленное с родственниками

Участие в конкурсах — шанс получить промокод или дополнительные бонусы

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