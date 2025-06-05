Что такое программа Аэрофлот Бонус
Она создана для тех, кто летает регулярно и хочет за это получать дополнительные преимущества. Участвуя в ней, вы накапливаете мили — за полёты, банковские карты, бронирование отелей, аренду машины и многое другое. Их можно использовать для частичной или полной оплаты перелетов, апгрейда до бизнес-класса, получения доступа в залы ожидания и не только.
Если коротко: чем больше вы летаете, тем больше получаете. А ещё — выше ваш статус, тем больше у вас прав и бонусов.
Как стать участником Аэрофлот Бонус
Регистрация бесплатная. Всё, что нужно — зайти на сайт авиакомпании, заполнить анкету, получить номер участника. Он привязывается к вашему личному кабинету, и именно по нему в дальнейшем начисляются мили.
Также в программе могут участвовать дети: с 2 до 12 лет доступна специальная опция — «Аэрофлот Бонус Юниор». Зарегистрировать ребёнка можно через личный кабинет взрослого участника.
Карта Аэрофлот Бонус: как получить, зачем она нужна
После регистрации вы получаете виртуальную карту. Её можно сохранить в приложении или распечатать. Если хотите пластиковую — закажите через личный кабинет. Карта нужна для подтверждения участия и для начисления миль. Удобнее всего указывать её номер при каждом бронировании.
Как начисляются мили в Аэрофлот Бонус
Они бывают двух видов:
- Бонусные — можно получить за полёты, оплату покупок по партнёрским картам, аренду автомобилей, бронирование жилья и другие действия
- Квалификационные мили — влияют на ваш уровень и выдаются только за перелёты. Именно они определяют, когда вы переходите, например, на серебряный или золотой
Если забыли указать карту при бронировании — ничего страшного. Можно добавить билет в Аэрофлот Бонус после полёта через личный кабинет. Главное — уложиться в срок: не позже 6 месяцев с даты перелёта.
Уровни и привилегии: что дают статусы
Чем больше вы летаете, тем выше ваш уровень. Всего их четыре:
Базовый
Получают все участники после регистрации. Мили начисляются по стандартной схеме, доступны акции, возможность их тратить.
Серебряный уровень Аэрофлот Бонус: что это даёт
- +25% к начислению;
- приоритетная регистрация и посадка;
- бесплатный выбор посадочного места;
- дополнительное место для багажа;
- доступ в бизнес-залы на международных рейсах.
Чтобы получить: 25 000 квалификационных миль или 25 полётов за год.
Золотой уровень Аэрофлот Бонус — что даёт
- +50%;
- 2 багажа;
- бизнес-залы SkyTeam по всему миру;
- отдельная стойка регистрации;
- возможность регистрировать родственников как спутников.
Нужно: 50 000 квалификационных миль или 50 полётов.
Платиновый уровень
- +75%;
- 3 багажа;
- приоритет даже при овербукинге;
- личный менеджер;
- можно продлить или подарить статус.
Требуется: 100 000 квалификационных миль или 75 полётов.
Как использовать мили Аэрофлот Бонус
Вариантов — много. Вот самые популярные:
- Покупка билета — полностью или частично
- Апгрейд класса обслуживания — например, можно перевестись из эконома в бизнес при наличии свободных мест
- Дополнительные услуги — багаж, выбор места в самолете, питание
- Обмен на товары и другие услуги у партнёров: от аренды авто до подписок
- Билеты для друзей или семьи — главное, чтобы они тоже были участниками программы
Если не хватает — можно оплатить часть стоимости и доплатить деньгами. Это особенно удобно, когда количество не дотягивает до полной суммы.
Бонусные мили действуют 2 года с момента начисления. Если не использовать их — сгорают. Квалификационные, которые влияют на уровень, обнуляются в конце каждого года и не переносятся.
Какие авиакомпании входят в программу
Программа работает не только с рейсами самого Аэрофлота. В неё входят авиакомпании альянса SkyTeam — среди них: KLM, Air France, Delta, Korean Air, China Eastern и другие.
Летая этими авиалиниями, вы тоже можете копить и использовать мили — как на покупку билетов, так и на апгрейды.
Другие способы сэкономить на билетах
Если мили ещё не накоплены, это не значит, что вы не можете сэкономить, есть и другие инструменты:
- Акции и распродажи — особенно на внутрироссийские направления
- Раннее бронирование — чем раньше, тем дешевле
- Покупка в ночное время или в будни — иногда влияет на цену
- Банковские карты с начислением миль — например, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк
- Семейные аккаунты — можно объединять накопленное с родственниками
- Участие в конкурсах — шанс получить промокод или дополнительные бонусы
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