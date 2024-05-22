Активная пенсия – это далеко не миф. Около 57% пенсионеров в России путешествуют и ведут подвижный образ жизни. Положительно на это влияют различные пенсионные бонусы, с которыми личные затраты уменьшаются, а возможности увеличиваются. Взять, к примеру, льготные билеты от РЖД. С ними каждый пенсионер может путешествовать абсолютно бесплатно. А вот как – рассказываем дальше!
Кому полагается бесплатный проезд?
- Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим
- Жителям блокадного Ленинграда
У граждан этих категорий количество поездок в поездах дальнего следования не ограничено. Бесплатный проезд возможен в сидячих, плацкартных, купейных и СВ вагонах. Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов, а также плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание, не взимаются. Билеты на поезд можно приобрести только в железнодорожной кассе ОАО «РЖД».
- Героям Советского Союза
- Героям РФ
- Полным кавалерам ордена Славы
Данные категории граждан могут воспользоваться привилегией до 3 раз в год: 2 раза по личным надобностям и 1 раз – к месту лечения и обратно. При оформлении билетов необходимо предоставить соответствующие документы (книжку Героя, орденскую книжку)
- Героям Социалистического Труда
- Лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней
- Лицам, награжденным орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней
Для этих категорий граждан бесплатный проезд в поездах и вагонах всех категорий возможен 1 раз в год. При оформлении проездных документов также необходимо предоставить книжки. Сами же билеты можно приобрести на официальном сайте партнера РЖД и UFS, в кассе, онлайн на сайте РЖД или в мобильном приложении.
На лечение – бесплатно!
Оформить льготный проезд могут и другие категории пенсионеров. Однако действовать он будет только на дорогу до санатория и обратно при наличии путевки. Воспользоваться этой привилегией могут:
- Ветераны, инвалиды и трудящиеся тыла Великой Отечественной войны
- Бывшие несовершеннолетние узники фашизма
- Ветераны боевых действий
- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
- Ликвидаторы аварии ЧАЭС и жители загрязненных в результате аварии районов
- Инвалиды любой группы и их сопровождающие
Для оформления льготного ЖД билета нужно предъявить документы, удостоверяющие личность и дающие право на бесплатный проезд, а также специальный талон, который выдает орган социального страхования.
Конечно, представленные льготы – это не единственная возможность путешествовать бесплатно. Участники программы лояльности РЖД также могут покупать билеты за 0 рублей, накопив баллы с предыдущих поездок или воспользовавшись промокодами на РЖД бонус. Подробней об этом мы рассказали в предыдущей статье.
Какие еще есть скидки на ЖД для пенсионеров?
Конечно, не все граждане попадают под категории выше. РЖД приняли это во внимание и позаботились о бюджете всех пожилых людей, организовав следующие акции:
- Скидка 10% для пассажиров 60+ лет
- -30% при покупке билетов по тарифному плану Senior в скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» также для пассажиров от 60 лет
- Билет за половину стоимости для пассажиров из числа инвалидов
При покупке ЖД билетов также необходимо предоставить документы (пенсионное удостоверение или справку об инвалидности).
Помимо этого, у РЖД есть специализированные акции, которые действуют на определенные места, вагоны, маршруты или тарифы. Воспользоваться ими могут абсолютно все категории граждан. А вот как это сделать – рассказали здесь.
Теперь выгодно отправиться на недельку до второго вы сможете не только в Комарово, но и в любой другой пункт назначения! Счастливого пути!