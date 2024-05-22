Активная пенсия – это далеко не миф. Около 57% пенсионеров в России путешествуют и ведут подвижный образ жизни. Положительно на это влияют различные пенсионные бонусы, с которыми личные затраты уменьшаются, а возможности увеличиваются. Взять, к примеру, льготные билеты от РЖД. С ними каждый пенсионер может путешествовать абсолютно бесплатно. А вот как – рассказываем дальше!

Кому полагается бесплатный проезд?

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим

Жителям блокадного Ленинграда

У граждан этих категорий количество поездок в поездах дальнего следования не ограничено. Бесплатный проезд возможен в сидячих, плацкартных, купейных и СВ вагонах. Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов, а также плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание, не взимаются. Билеты на поезд можно приобрести только в железнодорожной кассе ОАО «РЖД».

Героям Советского Союза

Героям РФ

Полным кавалерам ордена Славы

Данные категории граждан могут воспользоваться привилегией до 3 раз в год: 2 раза по личным надобностям и 1 раз – к месту лечения и обратно. При оформлении билетов необходимо предоставить соответствующие документы (книжку Героя, орденскую книжку)

Героям Социалистического Труда

Лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней

Лицам, награжденным орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней

Для этих категорий граждан бесплатный проезд в поездах и вагонах всех категорий возможен 1 раз в год. При оформлении проездных документов также необходимо предоставить книжки. Сами же билеты можно приобрести на официальном сайте партнера РЖД и UFS, в кассе, онлайн на сайте РЖД или в мобильном приложении.

На лечение – бесплатно!

Оформить льготный проезд могут и другие категории пенсионеров. Однако действовать он будет только на дорогу до санатория и обратно при наличии путевки. Воспользоваться этой привилегией могут:

Ветераны, инвалиды и трудящиеся тыла Великой Отечественной войны

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма

Ветераны боевых действий

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Ликвидаторы аварии ЧАЭС и жители загрязненных в результате аварии районов

Инвалиды любой группы и их сопровождающие

Для оформления льготного ЖД билета нужно предъявить документы, удостоверяющие личность и дающие право на бесплатный проезд, а также специальный талон, который выдает орган социального страхования.

Конечно, представленные льготы – это не единственная возможность путешествовать бесплатно. Участники программы лояльности РЖД также могут покупать билеты за 0 рублей, накопив баллы с предыдущих поездок или воспользовавшись промокодами на РЖД бонус. Подробней об этом мы рассказали в предыдущей статье.

Какие еще есть скидки на ЖД для пенсионеров?

Конечно, не все граждане попадают под категории выше. РЖД приняли это во внимание и позаботились о бюджете всех пожилых людей, организовав следующие акции:

Скидка 10% для пассажиров 60+ лет

-30% при покупке билетов по тарифному плану Senior в скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» также для пассажиров от 60 лет

Билет за половину стоимости для пассажиров из числа инвалидов

При покупке ЖД билетов также необходимо предоставить документы (пенсионное удостоверение или справку об инвалидности).

Помимо этого, у РЖД есть специализированные акции, которые действуют на определенные места, вагоны, маршруты или тарифы. Воспользоваться ими могут абсолютно все категории граждан. А вот как это сделать – рассказали здесь.

Теперь выгодно отправиться на недельку до второго вы сможете не только в Комарово, но и в любой другой пункт назначения! Счастливого пути!