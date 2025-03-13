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Скидки и промо на Cases4Real: как легко сэкономить

Долохова Алина
Долохова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Как начать работу с Cases4Real

Как начать работу с Cases4Real

На создание личного кабинета уходит менее двух минут. После внесения депозита пользователю открывается доступ к покупке лутбоксов из различных категорий с крутыми предметами, например, амуницией или оружием.

Как авторизоваться на сайте:

  • нажать на кнопку «Войти» наверху на сайте
  • принять условия сайта
  • выбрать подходящий способ авторизации (ВК или Steam)

В ЛК можно выбирать валюту счета, добавлять трейд-ссылки, изучать статистику, вносить средства и открывать ящики со скинами.

Категории

Кейсы ранжированы для большего комфорта игроков и делятся на несколько категорий:

  • Наши сборки. Лутбоксы, отобранные исходя из личных предпочтений всех активных игроков
  • Для девушек. Здесь представлены интересные ящики для представительниц прекрасного пола
  • Раритетные. В подборку вошли наборы со скинами из классификации КС2
  • Бонусные. Кейсы можно открыть с помощью валюты, которая начисляется при выполнении заданий от разработчиков

В каждой подборке содержится не менее десяти кейсов. Любой зарегистрированный участник может приобрести нужный ему предмет. При этом шанс выпадения дорогих скинов будет довольно высок.

Новый режим Битва Боссов

Разработчики Cases4Real предлагают победить боссов в дуэлях. В режиме доступны 15 разных кейсов с особыми призами. Победа в битве приносит сразу два скина. За каждый открытый кейс игроки получают патроны, которые дают право на участие в соревновании.

В Битве Боссов 2 доступны следующие гарантированные призы:

  • доли из призового фонда на 400 000 рублей первым 30 участникам
  • патроны за открытие кейсов
  • по два скина за охраняемые кейсы под номерами 5, 10 и 15
  • дополнительные патроны за полное прохождение режима

На сайте представлена статистика по участникам соревнований. В колонках содержится информация о собранных патронах, ожидаемых наградах. Победителям прошлой Битвы Боссов были начислены призы в полном объёме. Режим однозначно выигрывает в сравнении с обычными кейсами. Пройти новый ивент и полностью окупить вложения – теперь вполне реальная практика.

Покупка лутбоксов

Покупка лутбоксов

Приобретать лутбоксы на сайте Cases4Real достаточно просто и удобно.

Как же это сделать:

  • Выполнить авторизацию на официальном сайте через аккаунт в Steam
  • Скопировать и сохранить trade-ссылку в ЛК
  • Пополнить баланс удобным способом
  • Купить кейс

Если содержимое по каким-либо причинам не устроит, можешь попробовать произвести апгрейд.

Способы экономии на Cases4Real

Выгода на сайте Cases4Real начинается уже с первой минуты использования платформы. В социальных сетях, на форумах, и на нашем сайте часто можно найти промокоды Case 4 Real, которые приносят определенный дополнительный процент к вносимому депозиту. Каждый новый участник получает бонус, который зачисляется сразу после платежа.

Промокоды

Один из лучших вариантов экономии на сайте – использование промокодов на Cases4real. Промо позволяют игрокам получать выгодные бонусы, дают геймерам скидки на приобретение предметов, открывают доступ к участию в конкурсах, предоставляют бесплатное снаряжение и дополнительные средства на приобретение кейсов.

Все коды условно делятся на несколько категорий:

  • Бездепозитный. Не нужно пополнять баланс: бонус обычно полагается за прохождение регистрации на сайте и привлечение рефералов.
  • Депозитный. Активируется после внесения средств на депозит. Например, прямо сейчас действует отличное предложение: промокод PROMOBOSS, который дает +25% к депозиту. Пополняй баланс, активируй код и наслаждайся выгодой!
  • Денежный. Зачисляет средства на личный баланс игрока. Можно потратить, например, на покупку контейнера.
  • На бесплатные кейсы. Позволяет получить один из них на халяву. Скины можно оставить себе, обменять или продать.

Срок жизни промокода Cases4real на пополнение зачастую ограничен, поэтому желательно следить за частотой выходов бонусных предложений.

Подписка на уведомления позволит игроку всегда оставаться в курсе событий и получать свежие промокоды Cases4real cc прямо на почту.

Коды позволяют экономить собственные средства и бесплатно получать уникальные скины. С их помощью можно кардинально прокачать персонажа в игре. Своевременный ввод промокода Cases4Real на кейс приносит скины, которых еще нет у других игроков.

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