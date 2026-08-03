Алиэкспресс остаётся одной из самых доступных площадок для покупок за рубежом, но сам процесс оформления и особенно отмены заказа вызывает больше всего вопросов. Разберём весь путь по порядку: от первого клика до возврата средств, если что-то пошло не так.

Как сделать заказ на Алиэкспресс — пошаговая инструкция

Оформление заказа занимает пару минут, если знать порядок действий заранее. Вот сам процесс:

Выбери товар и добавь его в корзину, или сразу нажми «Купить сейчас», если не планируешь заказывать что-то ещё.

Проверь параметры: размер, цвет, вариант доставки. Ошибка на этом шаге — самая частая причина последующих проблем с возвратом.

Укажи адрес доставки. Для отправки в Россию и страны СНГ выбор пункта назначения меняет доступные способы доставки и итоговую стоимость.

На странице оформления заказа есть поле для промокода. Если он у тебя есть, введи его именно здесь, до нажатия кнопки оплаты, иначе скидка не применится.

Выбери способ оплаты и подтверди заказ.

После нажатия кнопки «Оплатить» заказ считается созданным, но ещё не отправленным. Продавцу нужно время на обработку, обычно от одного до нескольких дней в зависимости от магазина.

Совет на практике: если сомневаешься в размерной сетке или качестве материала, открой отзывы с фотографиями покупателей и отфильтруй их по совпадающим параметрам заказа, это надёжнее, чем ориентироваться только на карточку товара.

Как оплатить заказ на Алиэкспресс

Оплата проходит на той же странице, где оформляется заказ: банковской картой, через Систему быстрых платежей или в рассрочку, если она одобрена. Перед оплатой стоит заглянуть в раздел промокодов Алиэкспресс: активный купон применяется мгновенно и может ощутимо снизить итоговую сумму, особенно на заказах выше определённого порога.

Здесь важна оговорка: весной 2026 года у части покупателей были перебои с оплатой картами банков, попавших под санкции, из-за чего многие временно переключились на СБП как более стабильный вариант. Способы оплаты и их доступность на Алиэкспресс могут меняться в течение года, поэтому актуальный список лучше проверять непосредственно на странице оформления заказа перед покупкой.

Оплата через СБП

Система быстрых платежей доступна в мобильном приложении Алиэкспресс: на странице оплаты выбираешь СБП, затем — банк, через который проведёшь платёж. Дальше открывается либо приложение выбранного банка, либо QR-код для сканирования. Способ работает быстрее ввода карты вручную и не требует хранить данные карты на сайте.

Как оплатить пошлину при покупке на Алиэкспресс

Пошлина возникает не на каждый заказ. На данный момент беспошлинный порог для личных посылок в рамках ЕАЭС составляет 200 евро и 31 кг на одно отправление. Если стоимость или вес превышены, разницу облагают пошлиной — обычно 15% от суммы превышения, но не менее фиксированной ставки за килограмм лишнего веса.

Стоимость заказа Превышение порога Примерная пошлина 180 € нет 0 € 250 € 50 € около 7,5 € 400 € 200 € около 30 €

Правило простое — если заказ явно приближается к границе в 200 евро, разумнее разбить его на два отдельных заказа с разными датами оплаты, чем потом разбираться с доплатой на таможне — Алина Долохова , эксперт по умному шопингу

Обрати внимание: параметры беспошлинного порога периодически пересматриваются на уровне ЕАЭС, и в течение 2026 года обсуждалось возможное снижение лимита. Перед крупной покупкой стоит свериться с актуальными условиями, а не ориентироваться только на цифры из этой статьи.

Статусы заказа на Алиэкспресс: что означают и как отслеживать

У каждого заказа есть статус, который меняется по мере обработки и отправки. Различай статус самого заказа — его присваивает сайт — и статус посылки, который формируется службой доставки уже после отправки.

Статус Что происходит Ожидает оплаты заказ создан, но оплата ещё не прошла Проверка оплаты платёж поступил, система его подтверждает Заказ обрабатывается продавец готовит товар к отправке Отправлено посылка передана в доставку, появился трек-номер Доставлено посылка прибыла в пункт выдачи или к получателю

Отдельно стоит статус «Заказ заморожен» — он появляется редко и означает, что магазин проходит проверку администрацией площадки. Паниковать не стоит: если продавец подтвердит отправку корректными данными, статус снимается сам.

У каждого заказа также действует таймер защиты — период, за который нужно подтвердить получение товара. Именно на него ориентируется система, если посылка потерялась или пришла не той: пока таймер активен, можно открыть спор и вернуть деньги.

Как узнать трек-номер и отследить посылку

Трек-номер появляется в карточке заказа после того, как продавец передаёт посылку в доставку. Обычно это происходит не сразу, а спустя один-три дня после оплаты. Найти его можно в разделе «Мои заказы»: он указан прямо под статусом отправки. С этим номером посылку можно отслеживать как через встроенный трекер Алиэкспресс, так и через сторонние сервисы отслеживания международных отправлений. Второй вариант часто даёт более подробную детализацию по этапам прохождения таможни.

Как отменить заказ на Алиэкспресс

Возможность отмены зависит от того, на каком этапе находится заказ. Чем раньше начать процесс отмены, тем проще он проходит, и тем быстрее возвращаются деньги.

Отмена неотправленного заказа

Пока заказ не передан в доставку, отменить его проще всего: кнопка «Отменить заказ» находится прямо в карточке заказа, и отмена происходит без участия продавца. Если оплата была совершена меньше часа назад и заказ ещё не перешёл в статус обработки, система может отменить его автоматически.

Отмена заказа после оплаты

Если с момента оплаты прошло больше двух часов, система нередко запрашивает подтверждение у продавца — это защита магазина на случай, если товар уже отправлен, но трек-номер ещё не внесён в систему. Продавец может подтвердить отмену сразу, а может отклонить запрос, если посылка действительно уже в пути. В этом случае статус заказа сменится на «Отправлено», и отменить его получится уже только через спор.

Отмена заказа после отправки

Отменить отправленный заказ обычной кнопкой уже нельзя, единственный путь здесь — открыть спор через раздел «Помощь по заказу» и указать причину. Решение по такому спору обычно зависит от того, готов ли продавец пойти навстречу, а сроки рассмотрения растягиваются на несколько дней.

Практический совет: прежде чем открывать спор, стоит написать продавцу напрямую — часть вопросов решается быстрее в переписке, чем через формальную процедуру.

Возврат денег после отмены заказа

Скорость возврата зависит от того, был ли заказ оплачен на момент отмены. Если оплата не прошла, деньги просто не списываются — возврат не требуется. Если заказ уже оплачен, средства возвращаются на тот же способ оплаты, которым был совершён платёж, и процесс может занять до двух недель — банк обрабатывает возврат по своим внутренним срокам, а не по срокам площадки.

Не жди возврат день в день. Банки обрабатывают такие операции по-разному, и две недели ожидания это вполне нормально — Алина Долохова , эксперт по умному шопингу

Если срок сильно затянулся, а статус возврата в личном кабинете не меняется, стоит обратиться в поддержку Алиэкспресс напрямую, приложив номер заказа — так вопрос решается быстрее, чем через переписку с продавцом.

Частые вопросы

Как посмотреть, оплачен ли заказ на Алиэкспресс?

Статус заказа в разделе «Мои заказы» показывает это сразу: пока платёж не подтверждён, отображается «Ожидает оплаты» или «Проверка оплаты», после этого заказ переходит в обработку.

Что делать, если нет кнопки «Отменить заказ» или отмена не проходит?

Кнопка исчезает, если заказ уже передан в доставку или продавец начал его обработку. В этом случае отмена возможна только через спор, обычную кнопку заменяет обращение в «Помощь по заказу».

Почему продавец просит отменить заказ самостоятельно?

Чаще всего причина — закончившийся товар, ошибка в цене или проблема с доставкой в твой регион. Соглашаться стоит, только если причина понятна и логична; если объяснение выглядит подозрительно, надёжнее открыть спор и вернуть деньги через площадку.

Что делать, если продавец сам отменил заказ?

Деньги в этом случае возвращаются автоматически, без дополнительных действий с твоей стороны — заказ просто исчезает из активных, а средства приходят по стандартным срокам возврата.

Как отменить комбо-заказ на Алиэкспресс?

Комбо-заказ объединяет товары от разных продавцов под одной оплатой, поэтому отменяется он по частям. Каждая позиция внутри такого заказа имеет свою кнопку отмены и свой статус.

Заказ создан, но не отправляется — что делать?

Дай продавцу стандартный срок обработки, указанный в карточке товара, обычно до нескольких дней. Если срок прошёл, а статус не сдвинулся, напиши продавцу напрямую или открой спор о задержке отправки.

Пропал оплаченный заказ на Алиэкспресс — что делать?

Сначала проверь раздел «Архив заказов», иногда заказ туда переносится автоматически. Если его нет и там, обратись в поддержку Алиэкспресс с номером платежа и датой покупки.

Почему не меняется статус заказа?

Обновление статуса зависит от скорости передачи данных между продавцом, службой доставки и площадкой. Задержка в несколько дней считается нормальной. Если статус замер дольше недели, лучше запросить трек-номер напрямую у продавца.