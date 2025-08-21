Кейсы и активный геймплей

На GGStandoff представлено множество категорий кейсов — от бюджетных наборов до премиальных. Каждый кейс дает реальный шанс получить редкий предмет. Доступен режим апгрейда, где можно улучшить менее ценные предметы, а также контракты, позволяющие обменивать несколько вещей на одну более высокого уровня. Любителям конкуренции понравятся баттлы, где игроки сражаются за ценные призы. Такой набор активностей сделает твое игровое время насыщенным и непредсказуемым.

Как выводить скины из GGSTANDOFF

Вывести скины на игровой аккаунт Standoff 2 просто. Для этого:

Войди на сайт GGStandoff и перейди в раздел своего инвентаря. Выбери скин, который хочешь вывести. Нажми кнопку «Получить скин» (Get a skin). Установи одинаковый аватар на сайте и в игре — это подтверждает, что аккаунт принадлежит тебе. Следуй инструкции на экране для завершения перевода.

Скин поступит на твой аккаунт в Standoff 2 и ты сможешь использовать его или продать на внутриигровом рынке. При желании операцию можно отменить, и предмет вернется в инвентарь на сайте. Такой формат вывода гарантирует безопасность и упрощает управление выигранными предметами.

Как пополнить счет на GGSTANDOFF

Сначала выбери свой регион и удобный способ оплаты, вводи промокод (при наличии) и затем пополни баланс на любую сумму. Это откроет возможность приобрести и открыть кейсы на ГГСтендофф. После открытия предмет появится в инвентаре на сайте и дальше его можно либо продать (G возвращается на баланс сайта), либо создать заявку на вывод предмета (от 25G) и получить его в инвентарь Standoff 2.

Экономия и бонусы на GGSTANDOFF

GGStandoff предлагает множество способов экономить и при этом развиваться в игре. На площадке есть разные активности, специальные акции и промокоды, которые позволяют получить больше предметов и голды за ту же сумму.

Промокоды на бонус к зачислению — дают бонус в % от суммы пополнения

— дают бонус в % от суммы пополнения Промокоды на барабан бонусов — дают дополнительное вращение

— дают дополнительное вращение Промокоды на бесплатный кейс — дает открыть кейс за 0G

— дает открыть кейс за 0G Ежедневные бонусы — бесплатные начисления за регулярный вход

— бесплатные начисления за регулярный вход Барабан бонусов — добавляет элемент случайности и шанс на крупный выигрыш без вложений; при сборе кодового слова можно получить супербонус на ГГСТЕНДОФФ в виде зачисления значительной суммы на баланс

— добавляет элемент случайности и шанс на крупный выигрыш без вложений; при сборе кодового слова можно получить супербонус на ГГСТЕНДОФФ в виде зачисления значительной суммы на баланс Разовые призы — мотивируют заходить на сайт в дни крупных событий

— мотивируют заходить на сайт в дни крупных событий Розыгрыши — позволяют выиграть предметы или голду без вложений

— позволяют выиграть предметы или голду без вложений Сезонные промо — подарки к праздникам и тематические акции

— подарки к праздникам и тематические акции Акции к 1 сентября — в начале учебного года GGStandoff традиционно проводит спецпредложения и активнее раздает бонусы

Активные промокоды для ГГСТЕНДОФФ

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GGSTANDOFF — это платформа, которая объединяет азарт и функциональность. Здесь легко пополнять баланс, выводить скины и голду, участвовать в ивентах и пользоваться бонусами. Благодаря разнообразным режимам и активностям ты можешь не только развлекаться, но и выгодно пополнять свой инвентарь.