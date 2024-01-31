Купоны и промокоды LiteMF в Туркмении
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Отзывы покупателей
Вполне себе нормальные ребята. Человеческий фактор применим даже к супер известным компаниям,поэтому litemf.com в своём сегменте пока что лучшие.
- Елена
- 25.09.2018
Абсолютно безответственные.Нарушают сроки без каких-либо предупреждений,вводят в заблуждение по срокам,не публикуют инфо на сайте о задержках до 6 недель!Не отвечают своевременно на сообщения,теряют посылки! Очень жалею,что связались с ЛайтМФ! Всем советую обходить стороной эту дочку Шопотама.
- Екатерина
- 26.04.2016
Лучшие по цене в своем сегменте рынка. Сотрудничаю более 2-ух лет.
- Игорь
- 13.04.2016
Приемлемый по качеству и самое главное ценам сервис. Ориентирован больше на опытных пользователей.
- Антон
- 05.04.2016
Привлекли демократичные цены на доставку, к достоинствам можно отнести также удобство и функциональность самого сайта. Товар, тьфу-тьфу,приехал наконец,но с задержкой. В общем даже не знаю как его оценить, впечатление осталось среднее, думаю пользоваться можно,но в сервисе есть накладки.
- Неймар
- 08.09.2015