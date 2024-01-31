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Коды такси «Максим» в Таджикистане

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Отзывы покупателей

Решила воспользоваться услугами такси "Максим" ... предложили время ожидания 7 мин., затем отложили на 10 мин., а после чего позвонили с предложением вообще отказаться от заказа, что я сделала...так, что первое "cвидание с Максимом" ОЧЕНЬ огорчило...правда на следующий день принесли извинения...но что толку...впечатление уже испорчено...

  • Елена
  • 24.07.2016

Часто пользуюсь услугами этого такси, нравится что у него относительно адекватные цены и есть мобильное приложение, которым лично мне пользоваться удобнее. Насчет самих водителей - хочу сказать, все зависит от конкретного человека, т.к.максим - не компания с собственным автоопарком а просто посредник, и на фирму работают совершенно разные люди,которых никто не проверяет. Так что обычно с водителями везет по-разному - то очень порядочные попадаются то наоборот бомбилы типичные. Но при том условии,что хамы есть везде и за любые деньги, максим мне нравится куда больше хотя бы тем, что цены у них низкие

  • Андрей
  • 12.09.2015
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