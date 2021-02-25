Sunlight – популярная сеть ювелирных магазинов по всей России. Ассортимент включает в себя более 80000 товаров на любой вкус и кошелек – от малобюджетной бижутерии, часов всех ценовых сегментов до бриллиантов Якутии. Ювелирные украшения – ходовой товар и среди женщин, и среди мужчин, поэтому покупатели задаются вопросом «Есть ли скидки в Санлайт?» Рассмотрим способы купить изделия с максимальной выгодой.

Членство в клубе

Первый путь получения скидки – регистрация через сайт сети Санлайт. Ты получаешь доступ к личному кабинету с бонусной системой. В подарок при регистрации начисляются бонусы и далее накапливаются с каждой покупки. Ими можно также оплачивать часть стоимости украшений. Система предусматривает несколько уровней накоплений с увеличением процента начисления бонусов. Чем больше у тебя заказов, тем больше баллов. Бонусы можно получать за написанные отзывы и даже за подтверждение e-mail адреса аккаунта. Кроме того, для членов клуба доступны те акции, которые не видят незарегистрированные пользователи.

Промокоды на подарки

Для покупателей, интересующихся как получить промокод в Санлайт, есть готовое решение. Тем, кто числится среди участников программы лояльности магазина, периодически приходят новые купоны. Например, можно получить украшение в подарок, назвав код у кассы, или получить дополнительную скидку к заказу онлайн. Часто промокоды о получении подвески выдают при покупке у партнеров. На твой день рождения Sunlight обязательно приготовит акционное предложение.

Акции

Перед совершением покупки в сети магазинов ювелирных изделий Санлайт зайди на официальный сайт. На главной странице либо в одноименном разделе постоянно размещены выгодные предложения, например: «2=1 на все часы» или «Дополнительная скидка к заказу по промокоду».

Распродажи

Магазин регулярно устраивает большие распродажи, в период которых можно купить изделия с максимальной выгодой. Обычно у распродаж Sunlight нет привязки к определенному месяцу или периоду года, проходят они часто, так что всегда есть шанс получить любимое украшение по акции. А если ты выбираешь подарок к празднику на 8 Марта или 23 Февраля, то будь уверен, что сможешь сэкономить.

Trade-in

Санлайт предлагает услугу обмена своим покупателям. Если у тебя имеется старое золото (помимо ювелирных изделий учитываются даже монеты и зубные коронки), то сдай его в любой филиал с доступной функцией обмена и выбери себе новое украшение без доплаты.

Памятные даты

В личном кабинете можно указать дни рождения близких, родственников, а также день свадьбы, первого свидания или помолвки. Это действие даст тебе промокод на скидку, который можно будет использовать при покупке подарков на эти даты.

Виртуальные игры

Sunlight регулярно устраивает в интернет-магазине, а также в мобильном приложении различные игры, в которых можно выиграть скидку или целое украшение, например, золотое кольцо с бриллиантом. Уведомления об участии приходят в личный кабинет члена клуба.

Сторонние сайты с промокодами и скидками

Как получить скидку в Санлайт, используя сайты с промокодами из интернета? Достаточно ввести соответствующий поисковой запрос, и перед нами появится один из таких популярных ресурсов – Promokodus. На нем расположены выгодные скидочные предложения. Чтобы воспользоваться одним из них, достаточно кликнуть на понравившуюся акцию и скопировать промокод, который потом необходимо ввести в интернет-магазине при заказе. Купон автоматически применится в корзине. Дополнительные условия действия промокода написаны прямо под ним.

Сертификат магазина

Если ты счастливый обладатель подарочной карты ювелирной сети, то можешь забрать изделие бесплатно, ведь ею можно оплатить всю стоимость заказа. Неиспользованный номинал сертификата переводится в бонусные баллы. Карту можно оформить как через розничный филиал, так и на сайте в электронном виде.

Мобильное приложение

За установку приложения Sunlight ты можешь получить достаточное количество бонусов для частичной оплаты изделий. Кроме того, с приложением ты всегда будешь получать большее количество баллов, чем просто по номеру телефона.

Купоны за покупки

При совершении заказа на определенную сумму Санлайт выдает купоны различного номинала на скидку на последующую покупку. Оплатить ими можно часть стоимости.

Ювелирная сеть Санлайт – выгодное предложение для тех, кто выбирает отменное качество по доступной цене. Каждый сможет подобрать для себя подходящую акцию или простыми действиями получить в подарок украшение любимого бренда.