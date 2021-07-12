Что такое бонусы megamarket.ru

Бонусная программа платформы отличается четким взаимодействием покупателя и продавца. Накапливая баллы «МегаМаркет», со временем ты сможешь получать дополнительную выгоду при покупках.

В чем преимущество

Скидочная программа помогает покупателю сохранить свои деньги, а также развить интернет-магазин. Это не способ получить сиюминутную выгоду, а взаимная работа покупателя и продавца. Успешно использовать бонусную программу позволяет ее высокая эффективность. Система акций действительно приносит прибыль всем.

При регистрации возможно сразу же принять участие в акции, получив бонусную карту. На карту будут начисляться бонусные рубли. Количество начисляемых рублей регламентировано активными акциями. Преимуществом скидочной карты «МегаМаркет» является её нематериальность.

Данная карта не будет занимать лишнее место в кошельке, не будет теряться и забываться. Чтобы получить скидку в «МегаМаркет», достаточно активировать карту на сайте, выбрать необходимый товар и оплатить его.

Как получить бонусы

Приняв участие в акциях, ты получишь возможность сэкономить. Первой акцией, в которой участвует каждый пользователь сайта, является возможность получить 500 бонусов. Они начисляются первый раз при оформлении заказа без учета приобретаемого товара.

Дальнейшая работа максимально упрощена. При просмотре продукции на странице «МегаМаркет» чуть ниже цены можно увидеть кешбэк, который будет переведен тебе после покупки. Покупая некоторые товары, можно получить кешбэк до 50% от стоимости предлагаемого продукта.

14 часов уходит на проверки, подтверждения, переводы. Именно столько по времени перечисляются бонусные баллы на твой счет. Если возникла необходимость отказаться от уже оплаченного заказа, возврат скидочных баллов будет проведен в течение 48 часов. При отказе от уже доставленного заказа возврат займет 30 дней. Возвращенные баллы также будут действительны 30 дней.

Как потратить

Потратить бонусные баллы очень просто. Они начисляются на твой счет при покупке. Оформляя новый заказ, в специальной строке следует отметить, какое количество от стоимости продукции ты хочешь оплатить бонусными рублями. Имеется возможность списать бонусы по соотношению 1 бонус = 1 рубль. Предложение действительно тридцать дней, поэтому, получив кешбэк, не следует затягивать с новой покупкой.

Следует отметить, что сумма оплаты баллами за товар не может составлять более 50% от общей стоимости. Бонусы разрешено использовать только при оплате товара, доставка оплачивается живыми рублями. Еще одним вариантом оплаты доставки может быть промокод. Если не успел воспользоваться баллами в течение 30 дней, они будут списаны.

Как сэкономить используя промокоды

Бонусные программы также включают и промокоды. Специализированные наборы цифр и букв, которые работают как на сайте, так и в приложении. Они предоставляют разнообразные привилегии.

Из общедоступных, покупатели могут воспользоваться следующими промокодами:

Первый заказ. Это поощрение первому покупателю - 500 рублей. Воспользоваться данным предложением возможно только раз.

Это поощрение первому покупателю - 500 рублей. Воспользоваться данным предложением возможно только раз. Бесплатная доставка. Специальные промокоды позволяют сэкономить на курьерских компаниях. Доставка будет производиться за счет магазина.

Специальные промокоды позволяют сэкономить на курьерских компаниях. Доставка будет производиться за счет магазина. Дополнительный кешбэк. Данная акция позволяет получить еще больше бонусных рублей.

Данная акция позволяет получить еще больше бонусных рублей. Скидки на определенные категории товаров. Данные промокоды распространяются только на определенные категории на сайте с определенным количеством процентов скидки на продукцию.

Данные промокоды распространяются только на определенные категории на сайте с определенным количеством процентов скидки на продукцию. Подарочный сертификат. Праздничный сертификат можно приобрести как в преддверии праздника, так и в любой другой день и повод.

При использовании промокодов не следует забывать о том, что между собой они не суммируются. Все коды действуют определенное количество времени. Многие купоны выпускаются только под определенные акции, либо под определенные праздники, после окончания которых они перестают действовать.

О том, как получить промокод «МегаМаркет» и какие акции активны на данный момент, можно узнать на тематической странице.