Один балл Плюса равен одному рублю скидки в сервисах Яндекса. Копятся баллы через программу лояльности «Свои Плюсы» – кешбэком за поездки, заказы еды, покупки на Маркете и бронирования, а тратятся там же: на такси, топливо, продукты, билеты и отели. Главное ограничение – и получать, и списывать баллы можно только с активной мультиподпиской. Ниже разбираем, где именно начисляют кешбэк и сколько, на что баллы потратить можно, а на что нет, когда они сгорают и почему иногда не приходят.

Условия начисления, лимиты и стоимость подписки приведены по официальной справке Яндекса на момент публикации статьи и могут меняться. Актуальные проценты кешбэка и цены смотрите в личном кабинете и в приложениях сервисов.

Коротко о главном

1 балл = 1 рубль скидки. Обменять баллы на деньги или вывести на карту нельзя.

Копить и тратить баллы можно только с активной мультиподпиской Яндекс Плюс.

После отмены подписки баллы сгорают через 30 дней.

Списать баллы получится только в том регионе, где вы их получили.

Выбрать количество списываемых баллов нельзя: если их хватает на весь заказ, с карты спишется 1 рубль.

Если вы оплатили заказ баллами, кешбэк баллами за этот заказ не начислят.

Что такое баллы Плюса и сколько стоит один балл

Баллы Плюса – это внутренняя валюта экосистемы: один балл даёт рубль скидки при оплате в сервисах Яндекса. Формально это две разные механики. Начисление работает через программу лояльности «Свои Плюсы», а возможность потратить накопленное даёт сама мультиподписка Яндекс Плюс.

Поэтому «копить баллы без подписки» не получится: справка прямо указывает, что и получать, и тратить баллы можно только с активным Плюсом. Ещё одно ограничение, о котором забывают: региональная привязка. Баллы, начисленные в одном городе, в другом списать не выйдет.

Сама подписка при этом даёт не только баллы. Это мультиподписка на четырёх человек и десять устройств с доступом к Яндекс Музыке, Кинопоиску и Яндекс Книгам, улучшенными условиями по Сейвам и Сплиту с картой Пэй и работой Карт с Навигатором в CarPlay и Android Auto. Баллы – одна из механик внутри этого пакета, но именно она превращает подписку из расходной статьи в инструмент экономии: при активном использовании сервисов кешбэк способен закрывать существенную часть её стоимости.

Где начисляют баллы: сервисы и условия

Кешбэк баллами работает не во всех сервисах одинаково: где-то нужно предварительно выбрать категорию в Яндекс Пэй, где-то достаточно оплатить картой. Общее правило – платить нужно личной картой, корпоративные аккаунты в программе не участвуют.

Сервис Условие начисления Когда придут баллы Яндекс Go Выбрать категорию «Такси» в Яндекс Пэй и оплатить поездку личной картой Обычно сразу, иногда до 14 дней Драйв 3% за поездки по тарифу «Фикс» при статусе вождения «Супер-молодец» Обычно сразу, иногда до 7 дней Еда и Деливери Оплата картой заказов в ресторанах и магазинах с отметкой о кешбэке Сразу после оплаты Лавка Оплата картой продуктов с отметкой о кешбэке Через час, иногда до 7 дней Заправки Выбрать категорию «Яндекс Заправки» в Пэй и оплатить картой Пэй в приложении Сразу после оплаты Яндекс Афиша Билеты и абонементы на все мероприятия, кроме кино, без промокода при оплате За билеты – после мероприятия, за абонементы – после первого события Путешествия Оплата отеля или тура картой без последующей отмены брони В течение 5 дней после выезда или окончания тура

У Путешествий есть потолки: за бронирование отеля начислят не больше 2 000 баллов на заказ, а процент зависит от уровня путешественника в программе лояльности. За тур дают 5% от фактически оплаченной стоимости, но не более 5 000 баллов за заказ.

Главное, что стоит запомнить про баллы, – они не суммируются со скидками. Оплатили заказ баллами – кешбэка за него уже не будет. Применили промокод на Афише – списать баллы в том же заказе не дадут. Поэтому выгоднее не размазывать баллы по мелким тратам, а копить и гасить ими одну крупную покупку, где промокода всё равно нет. И проверяйте регион: баллы, накопленные в отпуске, дома могут просто не сработать. – Колесова Алина , эксперт по умному шопингу

Как копить больше: карта Пэй, категории и опции

Базовый кешбэк можно заметно поднять, если платить картой Пэй и настраивать категории. По официальной справке Яндекс Пэй с картой доступны сразу несколько механик.

Повышенный кешбэк баллами до 50% в сервисах Яндекса и в выбранных любимых категориях при подключении «Выгоды с Пэй».

Кешбэк за офлайн-оплату через NFC на Android и по QR-коду СБП, если соответствующая категория выбрана заранее.

Бонусы за остаток на карте – если держать на ней от 10 000 рублей.

Кешбэк за оплату у партнёров через кнопку «Оплатить с Пэй» на сайтах магазинов.

Раздел «Выгода в [месяц]» в приложении – категории обновляются ежемесячно, их нужно выбрать и сохранить вручную.

«Свои Плюсы понедельника» – еженедельное колесо с дополнительной категорией кешбэка, приз действует до конца раунда.

Важный нюанс: разные виды кешбэка не складываются – начисляется максимальный из доступных. Лимиты тоже есть: по карте Пэй это 10 000 баллов в месяц плюс до 10 000 баллов за платежи через сам сервис Яндекс Пэй.

Отдельно ускоряют накопление платные опции подписки – «Свои Плюсы в билайне» дают 20% баллами за пополнение баланса картой Пэй и три балла за каждый час Кинопоиска, Музыки или Книг. Похожие опции есть с Х5 Клубом, S7 Airlines и в футбольной программе. Скидки на подписки и программы лояльности собраны в подборке промокодов программ лояльности и кешбэка.

На что можно потратить баллы

Списание работает в большинстве сервисов экосистемы, но у каждого свои рамки.

Сервис На что списываются баллы Яндекс Go Любые заказы, кроме доставки и поездок по тарифу «Самый быстрый» Драйв Поездки по любым тарифам Маркет Покупка товаров с рядом исключений по категориям и магазинам Еда, Деливери, Лавка Заказы из ресторанов и магазинов с отметкой о кешбэке Заправки Топливо Яндекс Афиша Билеты в кино и на другие мероприятия Путешествия Бронирование и оплата проживания в отелях Кинопоиск Покупка и аренда контента

Самый широкий сценарий – Маркет: баллами закрывается стоимость почти любых товаров. Исключения касаются алкоголя, систем нагревания и электронных испарителей, продукции Dyson, стоимости доставки и товаров ряда сторонних продавцов – их список публикуется в справке и время от времени обновляется, так что перед крупной покупкой проще проверить возможность списания прямо в корзине. Есть и нестандартный сценарий: в Игромире баллами берут бонусные минуты за рубль.

На что баллы потратить нельзя

Список исключений большой, и он объясняет большую часть недоразумений на кассе.

Обменять баллы на деньги, вывести на карту или конвертировать в рубли нельзя – это прямо запрещено условиями.

В Еде и Деливери баллы не списываются на алкоголь, табак, стоимость доставки и сервисный сбор.

В Деливери не выйдет списать баллы у продавцов с собственной доставкой и при заказе навынос.

На Маркете под исключения попадают алкоголь, системы нагревания и электронные испарители, товары Dyson, стоимость доставки и часть сторонних магазинов.

В Яндекс Go баллами не оплатить доставку и тариф «Самый быстрый».

На Афише нельзя одновременно списать баллы и применить промокод – придётся выбрать что-то одно.

Отдельная категория – платежи, за которые баллы вообще не начисляют: штрафы, ЖКУ, страховки, налоги, госуслуги, азартные игры, судебные расходы, залоговые платежи и облигации.

Как оплатить баллами: пошагово

Убедитесь, что мультиподписка активна – без неё списание недоступно. Соберите заказ в приложении сервиса и перейдите к оплате. Проверьте на экране оплаты, что списание баллов включено: сервис подставляет их автоматически. Подтвердите оплату. Если баллов хватает на всю сумму, с карты спишется 1 рубль.

Выбрать, сколько именно баллов потратить, нельзя – система списывает максимум из доступного. Это стоит учитывать, если вы копите на конкретную крупную покупку: тратить баллы «по чуть-чуть» на мелкие заказы не получится.

На практике это выглядит так. Допустим, на счету 1 800 баллов, а поездка на такси стоит 600 рублей. Списать 200 баллов и доплатить остальное картой не выйдет: сервис закроет баллами всю поездку, с карты уйдёт 1 рубль, а на балансе останется 1 200 баллов. Если же заказ стоит 2 500 рублей, баллы покроют 1 800 из них, а разницу спишут с карты. Отсюда и стратегия: держать баллы до заказа, сопоставимого с накопленной суммой, а мелкие траты оплачивать картой – заодно получая за них новый кешбэк.

Где посмотреть баланс и историю

Баланс – в личном кабинете Плюса, а также на сайтах и в приложениях сервисов-участников программы.

История начислений и списаний – в разделе «Статистика», пункт «Баланс баллов Плюса».

Та же история дублируется в Яндекс Пэй.

В историю стоит заглядывать не только из любопытства. По ней видно, за какие именно заказы кешбэк пришёл, а за какие нет, – и это самый быстрый способ понять, работает ли выбранная категория в Пэй. Если за месяц баллы приходят только за еду и такси, а за заправки нет, значит категория «Яндекс Заправки» не сохранена в разделе «Выгода с Пэй». Разбираться по истории проще, чем перебирать настройки вслепую.

Когда баллы сгорают

Пока подписка активна, баллы лежат на счету. Сгорают они через 30 дней после отмены мультиподписки – и восстановить их после этого нельзя. Если вы подключите Плюс заново в течение этого месяца, накопленное останется на месте.

Практический вывод простой: перед тем как отключать подписку, стоит зайти в личный кабинет и потратить остаток. Тридцать дней – достаточный срок, чтобы закрыть баллами пару поездок, заказ продуктов или бак топлива.

Почему баллы не начислили

Вы оплатили заказ баллами. За такие заказы кешбэк баллами не начисляется – это правило, а не сбой. На Афише применили промокод. С промокодом баллы за покупку не приходят. Оплата прошла с корпоративной карты – такие аккаунты в программе не участвуют. Не выбрана категория в Яндекс Пэй. Для такси и заправок кешбэк работает только после выбора категории в разделе «Выгода с Пэй». У товара или ресторана не было отметки о кешбэке – в Еде, Лавке и Деливери баллы дают не за все позиции. Просто ещё рано. В Драйве и Лавке начисление может занимать до 7 дней, в Яндекс Go – до 14, за отели баллы приходят в течение 5 дней после выезда. Покупка попала в категорию-исключение: штрафы, ЖКУ, налоги, страховки и подобные платежи кешбэком не облагаются.

Сколько стоит подписка и как подключить её выгоднее

Яндекс Плюс – мультиподписка на 4 аккаунта и 10 устройств, которая открывает доступ к Яндекс Музыке, Кинопоиску и Яндекс Книгам, а заодно к программе лояльности и возможности тратить баллы. По официальной справке базовый тариф стоит 449 рублей в месяц или 4 490 рублей в год, тариф с Амедиатекой и START – 799 рублей в месяц или 5 299 рублей в год. Стоимость может меняться, актуальные предложения показывают в личном кабинете.

Годовая оплата выгоднее помесячной примерно на четверть, а сверху экономию дают акции и промокоды. Действующие коды на подписки и сервисы собирает Promokodus.com, а промокоды на Яндекс Плюс применяют при оформлении подписки, до списания оплаты.

FAQ

Сколько стоит один балл Плюса?

Один балл Плюса равен одному рублю скидки при оплате в сервисах Яндекса. Отдельной денежной стоимости у балла нет – это скидка, а не деньги на счету.

Можно ли перевести баллы Плюса в рубли или вывести на карту?

Нет, обменять баллы на деньги не получится – это прямо указано в условиях программы. Вывести их на карту, обналичить или конвертировать в рубли тоже нельзя.

Можно ли оплатить подписку Яндекс Плюс баллами Плюса?

Нет. В официальном перечне сервисов, где списываются баллы, подписки нет – баллы тратятся на заказы и покупки внутри сервисов, но не на саму мультиподписку.

Сгорают ли баллы Яндекс Плюса?

Пока подписка активна, баллы не сгорают. После отмены мультиподписки они сгорают через 30 дней, и восстановить их уже нельзя – но если подключить Плюс заново в этот срок, баллы сохранятся.

Где посмотреть баланс баллов Плюса?

Баланс виден в личном кабинете Плюса и в приложениях сервисов-участников программы. История начислений и списаний находится в разделе «Статистика» в пункте «Баланс баллов Плюса», а также в Яндекс Пэй.

За что начисляют баллы Плюса?

За поездки в Яндекс Go и Драйве, заказы в Еде, Лавке и Деливери, заправки, билеты на Афише и бронирования в Путешествиях. В большинстве случаев нужно оплатить личной картой, а для такси и заправок – заранее выбрать категорию в Яндекс Пэй.

На что можно потратить баллы Плюса?

На поездки в Go и Драйве, покупки на Маркете, заказы в Еде, Лавке и Деливери, топливо на Заправках, билеты на Афише, отели в Путешествиях и контент на Кинопоиске. В каждом сервисе есть свои исключения.

Почему не начисляются баллы Плюса?

Чаще всего потому, что заказ оплачен баллами, использован промокод, оплата прошла с корпоративной карты или не выбрана категория в Яндекс Пэй. Иногда баллы просто идут дольше: до 7 дней в Драйве и Лавке и до 14 дней в Яндекс Go.

Можно ли выбрать, сколько баллов списать?

Нет, вручную задать сумму списания нельзя – сервис использует максимум доступных баллов. Если их хватает на весь заказ, с карты спишется символический 1 рубль.

Сколько баллов можно получить по карте Пэй за месяц?

Максимум по карте Пэй составляет 10 000 баллов в месяц. Дополнительно до 10 000 баллов в месяц можно получить за платежи через сам сервис Яндекс Пэй.

Можно ли передать баллы Плюса другому человеку?

Официальная справка такой возможности не описывает: баллы привязаны к аккаунту и региону начисления. Обмен на деньги и перевод сторонним лицам условиями программы не предусмотрены.

Можно ли копить баллы без подписки?

Нет. В справке указано прямо: получать и тратить баллы можно только с активной мультиподпиской Яндекс Плюс.

Сколько стоит подписка Яндекс Плюс?

Базовый тариф – 449 рублей в месяц или 4 490 рублей в год, тариф с Амедиатекой и START – 799 рублей в месяц или 5 299 рублей в год. Стоимость может меняться, актуальные цены смотрите в личном кабинете, а действующие промокоды на подписку – на Promokodus.com.