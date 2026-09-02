Отправка посылки через 5Post состоит из трёх шагов: зарегистрировать отправление в личном кабинете, упаковать его по требованиям сервиса и сдать в постамат или на кассу «Пятёрочки» либо «Перекрёстка». Отдельно ехать на почту не нужно – точки приёма находятся в обычных магазинах у дома и работают по их графику. Стоимость считается не по весу, а по размеру коробки: сервис предлагает пять габаритов от XS до XL. Ниже – пошаговая инструкция, тарифы, правила упаковки, сроки доставки и хранения.

Тарифы, габариты и сроки приведены по официальному сайту 5Post на момент публикации материала и могут меняться. Точную стоимость своей отправки считайте в калькуляторе на сайте сервиса: расчёт предварительный, окончательная сумма определяется на этапе оформления.

Коротко о главном

Посылка регистрируется онлайн в личном кабинете, а сдаётся уже готовой – в постамат или на кассу магазина.

Цена зависит от размера коробки и расстояния: доступны пять габаритов – XS, S, M, L и XL.

Сеть насчитывает более 25 700 постаматов и пунктов выдачи в «Пятёрочке» и «Перекрёстке», сервис работает в 4 950 населённых пунктах.

Упаковку нужно принести свою: в магазинах не упаковывают посылки и не продают материалы для этого.

Срок хранения заказа – 7 дней, продлить можно ещё на 2 дня и только один раз.

Максимальный вес отправления – 15 кг, минимальный – 0,02 кг.

Что такое 5Post и где находятся пункты

5Post – логистический сервис группы X5, который доставляет заказы интернет-магазинов и посылки между частными лицами. Главное отличие от классических служб в том, что точки выдачи встроены в розничную сеть: это постаматы и кассы в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также собственные и партнёрские пункты выдачи.

Более 25 700 постаматов и пунктов выдачи по стране.

51 сортировочный центр в России.

Сервис доступен в 4 950 населённых пунктах.

Среди партнёров – более 1 000 интернет-магазинов и маркетплейсов.

Постаматы и кассы работают без выходных и праздников по графику самих магазинов – обычно с 8:00 до 22:00 или с 9:00 до 23:00. В супермаркетах, которые работают круглосуточно, выдача и приём доступны 24/7. Ближайшую точку и её часы работы удобно смотреть в разделе «Карта пунктов» на сайте сервиса. Если сравниваете 5Post с другими перевозчиками, скидки на отправку у разных компаний собраны в подборке промокодов служб доставки.

Сколько стоит отправка и от чего зависит цена

Тариф считается по двум параметрам: габарит посылки и направление. Вес внутри лимита на цену не влияет – важно, в какой из пяти размеров помещается коробка. Ограничения по весу общие: минимум 0,02 кг, максимум 15 кг.

Размер Габариты С чем сравнить XS 10×18×26 см Идеально для книг S 15×20×30 см Чуть меньше обувной коробки M 20×30×35 см Чуть меньше микроволновки L 25×30×40 см Микроволновка помещается целиком XL 36×40×60 см Как коробка от принтера

Для ориентира: на конец августа 2026 калькулятор сервиса показывал отправку размера M из Москвы в Санкт-Петербург от 256 рублей со сроком 1–7 дней, а размера XS из Москвы в Новосибирск – от 229 рублей со сроком 5–11 дней. Цифры предварительные: итоговая сумма с учётом доступных скидок считается при оформлении.

Самая частая ошибка при отправке – брать размер впритык. Коробка, которая «почти влезает» в XS, на приёмке уходит в S, и вы платите больше, чем рассчитывали. Мерить нужно готовую упаковку вместе со скотчем и наполнителем, а не саму вещь. Второе по частоте – рассчитывать купить коробку на месте. В «Пятёрочке» упаковку не продают, и человек с незаклеенной посылкой просто уезжает домой. – Колесова Алина , эксперт по умному шопингу

Как отправить посылку: пошагово

Рассчитайте стоимость в калькуляторе на сайте сервиса: укажите город отправления, город получателя и размер. Зарегистрируйте отправление в личном кабинете – понадобятся данные получателя и выбранный пункт приёма. Упакуйте посылку по требованиям и оплатите отправку. Приходите в выбранный пункт с готовой посылкой и кодом размещения. На экране постамата нажмите «Отправить заказ», затем «Отправить другому человеку» и введите код размещения. Постамат распечатает этикетку со штрих-кодом – наклейте её на упаковку. Положите посылку в открывшуюся ячейку. Одна ячейка – одно отправление: если посылок несколько, каждая размещается отдельно по своему коду. Дождитесь подтверждения о приёме – оно придёт на почту, в Viber или в SMS.

Если отправляете через кассу, посылку принимает сотрудник магазина – ищите кассу с вывеской «Пункт выдачи заказов 5Post». Для тех, кто отправляет много посылок разным получателям, у сервиса есть отдельный режим массовой отправки.

Как правильно упаковать посылку

Требования к упаковке жёсткие, и это не формальность: при их нарушении сервис не несёт ответственности за сохранность груза и вправе отказать в доставке. Упаковку приносят с собой – в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» не упаковывают посылки и не продают материалы для этого.

Подойдут коробка, конверт, плотная бумага или пластиковый пакет – упаковку обязательно заклеивают скотчем.

Она должна быть прочной и непрозрачной, чтобы исключить доступ к содержимому.

Оставьте на упаковке свободное место под этикетку – не меньше 6 × 4 см.

Если берёте коробку от прошлого заказа, удалите с неё все старые штрих-коды: сканер считает не тот и посылка уедет не туда.

Содержимое должно быть герметично упаковано, без риска протекания.

Хрупкое перекладывайте наполнителем так, чтобы вещь не двигалась внутри коробки.

Что нельзя отправлять через 5Post

Часть товаров запрещена к пересылке законодательством, часть просто не помещается в ячейку. Сервис отдельно предупреждает, что не отвечает за содержимое, если в отправлении окажется запрещённый предмет.

Оружие и опасные предметы.

Наркотические вещества.

Наличные деньги.

Скоропортящиеся продукты питания.

Животные.

Легковоспламеняющиеся и токсичные вещества.

Табак, алкоголь и электронные сигареты.

Список не исчерпывающий и определяется действующим законодательством.

Как отправлять товары с Авито через 5Post

5Post – один из вариантов Авито Доставки: продавец сдаёт товар в постамат или пункт выдачи в «Пятёрочке» и «Перекрёстке», а покупатель забирает его там же в своём городе. Пункт выбирается при оформлении заказа на Авито.

Ограничения у этого сценария свои и отличаются от обычной отправки между частными лицами:

Минимальный вес – 0,02 кг при габаритах от 0,5 × 10 × 15 см.

Максимальный вес – 15 кг при габаритах до 40 × 36 × 61 см.

Для доставки в постаматы доступны товары стоимостью до 70 тысяч рублей.

Опция «Корзина» позволяет объединить несколько товаров одного продавца в одну посылку.

Отправлять заказы через постаматы и пункты выдачи 5Post могут только авторизованные пользователи со значком «Документы проверены». Его дают после проверки по паспорту, водительским правам или Tinkoff ID, либо после подтверждения профиля через Госуслуги. Если продаёте регулярно, посмотрите заодно промокоды Авито – они действуют на платные услуги площадки.

Сроки доставки и отслеживание

Точный срок зависит от направления и виден при расчёте: по данным калькулятора это ориентировочно от 1–7 дней между крупными городами европейской части и до 5–11 дней на дальние маршруты вроде Москвы и Новосибирска. Для заказов из интернет-магазинов плановый срок обычно указывает сам продавец при оформлении.

Отследить отправление можно тремя способами:

В мобильном приложении 5Post – оно есть в App Store, Google Play и AppGallery.

В личном кабинете на сайте fivepost.ru.

На странице отслеживания по номеру заказа – без регистрации и авторизации.

Статусы читаются буквально, но два из них стабильно вызывают вопросы. «Ожидается передача в 5Post» означает, что отправление зарегистрировано, а физически его ещё не приняли в пункте – для C2C-посылки это состояние между оплатой и закладкой в ячейку. Долгая пауза на статусе сортировочного центра тоже нормальна: между городами посылка едет через хабы, и на длинных маршрутах трекинг может не обновляться сутки-двое. Начинать беспокоиться стоит, когда статус не меняется дольше расчётного срока доставки по вашему направлению.

Как получить посылку: касса и постамат

Когда отправление приходит в пункт назначения, получателю приходит код – в Viber, в SMS и письмом на почту, указанную при оформлении. Дальше порядок зависит от типа точки.

Шаг Касса «Пятёрочки» или «Перекрёстка» Постамат Где искать Касса с вывеской «Пункт выдачи заказов 5Post», обычно там же, где продают элитный алкоголь и табак Терминал в торговом зале магазина Что предъявить Назвать цифровой код из уведомления или показать QR-код из приложения Ввести код на экране или отсканировать QR-код Оплата на месте Наличными или картой на кассе, если заказ не оплачен заранее Через терминал постамата – ячейка откроется после платежа Итог Кассир выдаёт посылку и заодно пробивает вашу корзину Забираете посылку и закрываете ячейку

Забрать заказ может и другой человек: достаточно передать ему код получения. Делается это под ответственность получателя, а если посылку нужно оплатить, сделать это удобнее заранее на странице отслеживания.

Сколько хранится посылка и как продлить срок

Срок хранения – 7 дней с момента поступления в пункт выдачи или постамат. Продлить его можно ещё на 2 дня самостоятельно в личном кабинете на сайте или в приложении. Важный нюанс: воспользоваться продлением разрешено только один раз, второй раз срок не сдвинуть.

Если забрать посылку в срок не получается, варианта два: передать код получения тому, кто сможет дойти до магазина, либо связаться с интернет-магазином, оформившим заказ, – через него срок хранения тоже продлевают.

Как сэкономить на отправке

Отправка через 5Post и без того дешевле курьерских служб, но пару рублей можно снять сверху.

Подбирайте размер точно: разница между XS и S на длинном плече ощутимая, а лишний воздух в коробке вы оплачиваете. Объединяйте несколько вещей одному получателю в одну посылку вместо двух отправлений. Следите за акциями сервиса для новых клиентов и за уровнями программы лояльности. Проверяйте актуальный промокод на Promokodus.com до оплаты – после оформления применить его уже не выйдет.

Актуальные коды на доставку и покупки собирает Promokodus.com. Действующие промокоды 5Post применяют на этапе оплаты отправления, до подтверждения платежа.

Если посылка потерялась или ячейка не открылась

Сверьте статус в приложении или на странице отслеживания – часто отправление просто ещё в пути между сортировочными центрами. Если ячейка не открылась после ввода кода, обратитесь к сотруднику магазина: постаматы обслуживает персонал точки. Когда в ячейке чужой заказ или пусто, зафиксируйте это сразу и создайте обращение в поддержку 5Post, не отходя от постамата. При повреждении или утрате отправления обращение подают через сайт или приложение, приложив номер заказа и фотографии. Если заказ оформлялся в интернет-магазине, параллельно напишите продавцу – ответственность за товар до выдачи лежит на нём.

FAQ

Как отправить посылку через 5Post?

Зарегистрируйте отправление в личном кабинете, упакуйте его по требованиям сервиса и сдайте в постамат или на кассу «Пятёрочки» либо «Перекрёстка». В постамате нужно выбрать «Отправить заказ», затем «Отправить другому человеку», ввести код размещения и наклеить распечатанную этикетку.

Сколько стоит отправить посылку через 5Post?

Цена зависит от размера коробки и направления. Для ориентира: в конце августа 2026 калькулятор показывал от 229 рублей за XS из Москвы в Новосибирск и от 256 рублей за размер M из Москвы в Санкт-Петербург.

Какие размеры посылок принимает 5Post?

Доступны пять габаритов: XS – 10×18×26 см, S – 15×20×30 см, M – 20×30×35 см, L – 25×30×40 см и XL – 36×40×60 см. Максимальный вес отправления составляет 15 кг.

Сколько хранится посылка в 5Post?

Заказ хранится 7 дней с момента поступления в пункт выдачи или постамат. Продлить срок можно ещё на 2 дня – в личном кабинете или приложении и только один раз.

Как продлить срок хранения заказа в 5Post?

Продлить хранение на 2 дня можно самостоятельно в личном кабинете на сайте fivepost.ru или в мобильном приложении. Воспользоваться этой опцией разрешено только один раз.

Как отследить посылку 5Post по трек-номеру?

Введите номер заказа на странице отслеживания сайта – авторизация для этого не нужна. Полная история статусов доступна в личном кабинете и в приложении 5Post.

Как забрать заказ в «Пятёрочке» через 5Post?

Найдите кассу с вывеской «Пункт выдачи заказов 5Post» и назовите цифровой код из уведомления либо покажите QR-код из приложения. Если заказ не оплачен, оплатить можно тут же наличными или картой.

Как получить заказ в постамате 5Post?

Введите на экране постамата код из уведомления или отсканируйте QR-код из приложения. Ячейка разблокируется сразу, а если заказ не оплачен – после оплаты через терминал.

Где взять код получения заказа 5Post?

Код приходит автоматически в Viber, в SMS и на электронную почту, указанные при оформлении. Отправляется он в момент, когда посылка доставлена в пункт выдачи из сортировочного центра.

Может ли другой человек забрать мою посылку?

Да, для этого достаточно передать ему код получения – сервис допускает это под ответственность получателя. Если заказ требует оплаты, её удобнее внести заранее на странице отслеживания.

Что нельзя отправлять через 5Post?

Запрещены оружие, наркотики, наличные деньги, животные, скоропортящиеся продукты, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, а также табак, алкоголь и электронные сигареты. Список не исчерпывающий и регулируется законодательством.

Как отправлять товары с Авито через 5Post?

Выберите 5Post при оформлении заказа на Авито и сдайте товар в постамат или пункт выдачи. Услуга доступна пользователям со значком «Документы проверены», вес отправления – до 15 кг, стоимость товара для постаматов – до 70 тысяч рублей.

Где взять коробку или сейф-пакет для 5Post?

Упаковку нужно принести свою: в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» посылки не упаковывают и материалы для этого не продают. Подойдут коробка, конверт, плотная бумага или пластиковый пакет, заклеенный скотчем.