Чтобы быстро продать вещь на Авито, нужны три вещи: адекватная цена, понятные фотографии и точное название. Объявление с ценой в нижней трети рыночного диапазона, пятью-шестью снимками при дневном свете и конкретным заголовком уходит за несколько дней. Та же вещь с одним тёмным фото и формулировкой «продам недорого» может висеть месяцами. Ниже – пошаговая инструкция: как назначить цену, оформить объявление, сколько стоит размещение и продвижение и как провести сделку безопасно.

Стоимость размещения, цены на услуги продвижения и лимиты бесплатных объявлений приведены ориентировочно – они зависят от категории, региона и текущих правил площадки. Актуальные условия проверяйте на официальных страницах Авито перед публикацией.

Коротко о главном

Быстрее всего уходят техника, детские товары, инструменты и мебель в разборе – спрос на них стабильный круглый год.

Цену назначают не «от себя», а от рынка: смотрят 10–15 живых объявлений в своём городе и встают в нижнюю треть диапазона.

Первое фото решает, откроют объявление или пролистают. Дневной свет, однотонный фон, вещь целиком – этого достаточно.

В заголовке должно стоять то, что человек набирает в поиске: тип вещи, бренд, модель. Слова «срочно» и «недорого» поиску не помогают.

Часть категорий публикуется бесплатно с лимитом, дальше размещение платное – стоимость зависит от региона и раздела.

Платное продвижение окупается только на ликвидной вещи с нормальной ценой: слабое объявление купленные просмотры не спасают.

Что на Авито продаётся быстро, а что зависает

Скорость продажи зависит от категории сильнее, чем от качества объявления. Ликвидные вещи находят покупателя за два-три дня даже без продвижения, неликвидные приходится держать месяцами и снижать цену несколько раз. Перед публикацией стоит честно оценить, в какую группу попадает ваша вещь.

Категория Ориентировочная скорость Что критично указать Смартфоны, ноутбуки, техника 1–3 дня Модель, объём памяти, состояние батареи, комплект Детские товары: коляски, автокресла, велосипеды 2–7 дней Возраст ребёнка, год покупки, размеры в разложенном виде Инструмент, стройматериалы, шины 3–10 дней Марка, мощность или типоразмер, остаточный ресурс Мебель и крупная бытовая техника 1–4 недели Габариты, возможность разбора, самовывоз или доставка Одежда, обувь, книги, посуда от 2 недель Замеры по факту, реальные фото, продажа лотами

Мелочь по одной позиции продаётся плохо: покупателю неинтересно ехать через город за 200 рублей. Такие вещи собирают в лоты – «пакет одежды на мальчика 98–104, 12 предметов» уходит быстрее, чем двенадцать отдельных объявлений.

Как назначить цену, чтобы вещь ушла за неделю

Рабочий способ один: открыть поиск по своему городу, найти 10–15 таких же вещей в сопоставимом состоянии и посмотреть, где идёт основная масса. Ориентироваться нужно не на самое дорогое объявление, а на медиану – и вставать чуть ниже неё. Цена в нижней трети диапазона даёт максимум обращений в первые двое суток, пока объявление держится в верхних строках выдачи.

Отфильтруйте выдачу по своему городу и состоянию «б/у» – цены в разных регионах отличаются заметно. Отбросьте крайности: самые дешёвые объявления часто битые или неполные, самые дорогие висят месяцами. Посмотрите, что реально продано: закрытые объявления с пометкой о продаже показывают рабочий уровень цен. Заложите 5–10% на торг – на Авито торгуются почти всегда, и круглая цена без запаса лишает манёвра. Если за неделю нет ни одного обращения, снижайте на 10%, а не на 500 рублей: мелкие шаги выдачу не двигают.

Отдельная ошибка – считать цену от того, сколько вещь стоила при покупке: покупатель сравнивает ваше объявление с соседними, а не с вашим чеком. Техника теряет ориентировочно 20–30% стоимости за первый год, детские товары – около половины, мебель – до 60–70%.

Самая частая ошибка продавца – поставить цену «с запасом на торг» в полтора раза выше рынка и ждать. В первые двое суток объявление показывается лучше всего, и если цена завышена, этот трафик просто сгорает. Дальше карточка уходит вниз, и вернуть её оттуда стоит уже денег. Дешевле сразу встать в нижнюю треть диапазона и продать за три дня, чем месяц платить за поднятия. – Колесова Алина , эксперт по умному шопингу

Фотографии: что снимать и как

Первое фото – единственное, что видит человек в ленте, и именно оно определяет, откроют объявление или пролистают. Снимать нужно днём у окна, без вспышки и фильтров, на однотонном фоне: светлая стена, ровный пол, стол без посторонних предметов.

Пять-восемь кадров: общий план, вид сзади, крупно бирка или шильдик с моделью, комплектация, все дефекты.

Дефекты снимают отдельно и крупно – скол, потёртость, царапину. Это снимает половину вопросов в переписке и почти исключает отказ на встрече.

Не берите фото из интернета: карточка с картинкой из каталога вызывает недоверие и хуже ранжируется в выдаче.

Для техники – включённый экран: он доказывает, что устройство работает.

Название и описание, которые приводят покупателя

Заголовок объявления – это поисковый запрос. Пишите так, как человек ищет: тип вещи, бренд, модель, ключевая характеристика. «Коляска Anex Cross 2 в 1, тёмно-серая» найдётся, «Отличная коляска, всё в комплекте» – нет. Слова «срочно», «недорого» и восклицательные знаки запросов не добавляют, но съедают символы.

Описание строится по простой схеме: что это, в каком состоянии, почему продаёте, что входит в комплект, как забрать. Первые две строки видны без раскрытия – в них должна быть суть, а не приветствие.

Состояние честно: «пользовались два года, есть потёртость на углу» работает лучше, чем «идеал».

Причина продажи снимает подозрения: выросли из размера, купили новое, переезд.

Комплект и документы: коробка, зарядка, чек, гарантийный талон – всё это поднимает цену.

Как разместить объявление: пошагово

Нажмите «Разместить объявление» в приложении или на сайте и выберите категорию – от неё зависят поля, лимиты и стоимость публикации. Загрузите фотографии. Первый кадр можно поменять позже перетаскиванием, если статистика показывает мало просмотров. Заполните заголовок и характеристики. Чем больше полей заполнено, тем в большее число фильтров попадёт объявление. Укажите цену и решите, включать ли торг: значок торга привлекает больше обращений, но и больше желающих сбить цену вдвое. Настройте доставку, если готовы отправлять в другие города, – это заметно расширяет круг покупателей. Отправьте объявление на модерацию: проверка обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Когда вещь продана, объявление нужно закрыть: в списке своих объявлений выбирают «Снять с публикации» и указывают причину. Это влияет на статистику профиля и на показы ваших будущих объявлений.

Сколько стоит объявление на Авито

Часть объявлений публикуется бесплатно, но количество ограничено: лимит считается по категории, региону и типу аккаунта и обновляется раз в месяц. Когда бесплатные слоты в разделе закончились, следующая публикация становится платной – цену площадка показывает на последнем шаге перед отправкой на модерацию.

Личные вещи, детские товары, книги – чаще всего размещаются бесплатно в пределах месячного лимита.

Недвижимость, авто, запчасти, услуги и вакансии – разделы с самыми низкими бесплатными лимитами и самой дорогой платной публикацией.

Стоимость сильно зависит от города: в Москве и Петербурге размещение в тех же категориях обходится дороже, чем в регионах.

Опубликованное объявление хранится ограниченное время, после чего его нужно продлевать или размещать заново.

Скидки на платное размещение и услуги площадок собирает Promokodus.com: в разделе промокодов сервисов объявлений коды применяют на этапе оплаты, до подтверждения платежа.

Продвижение объявления: что даёт и когда окупается

Платное продвижение не меняет само объявление – оно увеличивает число показов и делает карточку заметнее в ленте. Работает оно как множитель: у объявления с нормальной ценой и фото просмотры превращаются в обращения, у слабого просто сгорают. Сначала доводят до ума карточку, потом покупают продвижение.

Инструмент Что делает Когда имеет смысл Пакет просмотров (x2, x5, x10) Увеличивает охват на срок от суток до недели Ликвидная вещь, продать нужно за несколько дней Поднятие в поиске Возвращает объявление в верх выдачи по категории Объявление провисело неделю и ушло вниз списка Выделение цветом Подсвечивает цену или блок в общей ленте Высокая конкуренция, десятки похожих карточек XL-объявление Расширяет карточку в списке, добавляет кнопку связи Дорогая вещь, где важен клик именно по вашему объявлению

Стоимость услуг считается от базовой цены раздела и зависит от категории и города, поэтому одинаковый пакет на смартфон и на диван стоит по-разному. Действующие промокоды Авито на продвижение объявлений помогают сэкономить на платных услугах: код вводят в форме оплаты, скидка пересчитывается до списания средств. Автопродление отключается в настройках объявления – иначе услуга продлевается сама.

Почему нет просмотров и что с этим делать

Если за первые сутки объявление набрало меньше двух-трёх десятков просмотров, проблема почти всегда в одном из четырёх мест: категория, заголовок, первое фото или цена. Разбирать их нужно по порядку, меняя по одному параметру за раз, – иначе непонятно, что сработало.

Проверьте категорию и характеристики. Вещь, попавшая не в тот раздел, не показывается в фильтрах, по которым её ищут. Найдите своё объявление через поиск так, как искал бы покупатель. Если его нет в первых экранах – дело в заголовке. Замените первое фото. Смена главного кадра часто даёт прирост показов без всякого продвижения. Сравните цену с соседними объявлениями ещё раз: за пару недель рынок мог сдвинуться. Если просмотры есть, а сообщений нет, вопрос уже не в показах, а в цене или условиях сделки.

Доставка и безопасная сделка

Доставка расширяет географию с одного города до всей страны, и для мелких ликвидных вещей это часто разница между «продал за три дня» и «висит месяц». Деньги за товар, отправленный через сервис доставки площадки, поступают продавцу после того, как покупатель заберёт посылку и подтвердит получение, – это защищает обе стороны.

Не переводите общение и оплату за пределы площадки: там не работают ни защита сделки, ни поддержка.

Никому не диктуйте коды из СМС и не переходите по ссылкам на «оплату» или «подтверждение доставки» – это типовые схемы мошенников.

Предоплата на карту от незнакомого покупателя не нужна: для этого и существует доставка с удержанием средств.

На личной встрече выбирайте людное место, а технику проверяйте вместе с покупателем.

Нужно ли платить налог с продажи

Продажа личных вещей в большинстве случаев налогом не облагается: дохода нет, если вещь продана дешевле, чем куплена. Имущество, которое находилось в собственности три года и больше, освобождается от НДФЛ независимо от суммы, а для остального действует имущественный вычет в пределах установленного лимита на год.

Другое дело – регулярная перепродажа с наценкой: это уже предпринимательская деятельность, и её оформляют как ИП или самозанятость. Режим налога на профессиональный доход подходит только для услуг и товаров собственного изготовления, для перепродажи чужих товаров он не применяется.

Частые ошибки продавцов

Одно фото на всё объявление – и то снятое вечером при жёлтом свете.

Заголовок без модели: «Продам телефон» вместо «iPhone 13 128 ГБ, синий».

Цена из головы, без сверки с реальными объявлениями в своём городе.

Скрытые дефекты, которые всплывают на встрече, – сделка срывается, время потеряно.

Покупка продвижения на слабую карточку вместо того, чтобы сначала переснять фото.

Ответ на сообщение через сутки – к этому моменту покупатель почти всегда купил у другого.

FAQ

Сколько стоит разместить объявление на Авито?

В пределах месячного лимита по категории размещение бесплатное. Когда лимит исчерпан, публикация становится платной, а её цена зависит от раздела и города – итоговая сумма показывается на шаге перед отправкой на модерацию.

Как продать на Авито бесплатно?

Укладывайтесь в бесплатный лимит объявлений своей категории, не покупайте продвижение и продавайте мелкие вещи лотами. Бесплатное объявление ранжируется по тем же правилам, что и платное, – качество фото, заголовка и цены важнее продвижения.

Почему на Авито нет просмотров моего объявления?

Чаще всего дело в неверной категории, слишком общем заголовке или слабом первом фото. Проверьте, находится ли объявление в поиске по тому запросу, которым его искал бы покупатель, и замените главный кадр – это обычно даёт прирост показов без вложений.

Как быстрее продать вещь на Авито?

Поставьте цену в нижней трети рыночного диапазона, загрузите пять-восемь дневных фотографий, укажите в заголовке бренд и модель и включите доставку. Этого достаточно, чтобы ликвидная вещь ушла за два-три дня без платного продвижения.

Как продавать на Авито с доставкой?

Включите доставку при создании объявления или в его настройках. После заказа вы упаковываете вещь и сдаёте её в пункт выдачи или постамат, а деньги поступают на счёт после того, как покупатель получит посылку и подтвердит заказ.

Как отметить товар проданным на Авито?

В списке своих объявлений выберите нужное и нажмите «Снять с публикации», указав причину – продано на Авито или продано в другом месте. Объявление уйдёт из поиска, а данные о продаже учтутся в статистике профиля.

Нужно ли платить налог с продажи вещей на Авито?

При продаже личных вещей дешевле цены покупки дохода не возникает, а имущество в собственности от трёх лет освобождается от НДФЛ. Налог появляется при систематической перепродаже с наценкой – такую деятельность оформляют как ИП или самозанятость.

Можно ли продавать на Авито как самозанятый?

Да, но режим НПД подходит только для услуг и товаров собственного изготовления. Перепродажа готовых чужих товаров под самозанятость не попадает – для неё нужен другой налоговый режим.

Сколько стоит продвижение объявления на Авито?

Цена услуги считается от базовой стоимости раздела и зависит от категории, города и срока действия, поэтому один и тот же пакет на смартфон и на мебель стоит по-разному. Точная сумма видна в интерфейсе перед оплатой.

Как отключить продвижение объявления на Авито?

Откройте объявление в личном кабинете и отключите автопродление услуги в его настройках. Уже оплаченный период дорабатывает до конца, но новый списываться не будет.

Как безопасно продать вещь на Авито?

Ведите переписку и оплату только внутри площадки, не диктуйте коды из СМС и не переходите по ссылкам на «подтверждение оплаты». Для отправки в другой город используйте доставку сервиса: деньги придут после получения посылки покупателем.

Как продать сразу несколько вещей на Авито?

Однотипную мелочь объединяйте в лоты – пакет детской одежды одного размера или набор посуды. Это экономит лимит бесплатных объявлений и продаётся быстрее, чем те же позиции по отдельности.