Чтобы быстро продать вещь на Авито, нужны три вещи: адекватная цена, понятные фотографии и точное название. Объявление с ценой в нижней трети рыночного диапазона, пятью-шестью снимками при дневном свете и конкретным заголовком уходит за несколько дней. Та же вещь с одним тёмным фото и формулировкой «продам недорого» может висеть месяцами. Ниже – пошаговая инструкция: как назначить цену, оформить объявление, сколько стоит размещение и продвижение и как провести сделку безопасно.
Стоимость размещения, цены на услуги продвижения и лимиты бесплатных объявлений приведены ориентировочно – они зависят от категории, региона и текущих правил площадки. Актуальные условия проверяйте на официальных страницах Авито перед публикацией.
Коротко о главном
- Быстрее всего уходят техника, детские товары, инструменты и мебель в разборе – спрос на них стабильный круглый год.
- Цену назначают не «от себя», а от рынка: смотрят 10–15 живых объявлений в своём городе и встают в нижнюю треть диапазона.
- Первое фото решает, откроют объявление или пролистают. Дневной свет, однотонный фон, вещь целиком – этого достаточно.
- В заголовке должно стоять то, что человек набирает в поиске: тип вещи, бренд, модель. Слова «срочно» и «недорого» поиску не помогают.
- Часть категорий публикуется бесплатно с лимитом, дальше размещение платное – стоимость зависит от региона и раздела.
- Платное продвижение окупается только на ликвидной вещи с нормальной ценой: слабое объявление купленные просмотры не спасают.
Что на Авито продаётся быстро, а что зависает
Скорость продажи зависит от категории сильнее, чем от качества объявления. Ликвидные вещи находят покупателя за два-три дня даже без продвижения, неликвидные приходится держать месяцами и снижать цену несколько раз. Перед публикацией стоит честно оценить, в какую группу попадает ваша вещь.
|Категория
|Ориентировочная скорость
|Что критично указать
|Смартфоны, ноутбуки, техника
|1–3 дня
|Модель, объём памяти, состояние батареи, комплект
|Детские товары: коляски, автокресла, велосипеды
|2–7 дней
|Возраст ребёнка, год покупки, размеры в разложенном виде
|Инструмент, стройматериалы, шины
|3–10 дней
|Марка, мощность или типоразмер, остаточный ресурс
|Мебель и крупная бытовая техника
|1–4 недели
|Габариты, возможность разбора, самовывоз или доставка
|Одежда, обувь, книги, посуда
|от 2 недель
|Замеры по факту, реальные фото, продажа лотами
Мелочь по одной позиции продаётся плохо: покупателю неинтересно ехать через город за 200 рублей. Такие вещи собирают в лоты – «пакет одежды на мальчика 98–104, 12 предметов» уходит быстрее, чем двенадцать отдельных объявлений.
Как назначить цену, чтобы вещь ушла за неделю
Рабочий способ один: открыть поиск по своему городу, найти 10–15 таких же вещей в сопоставимом состоянии и посмотреть, где идёт основная масса. Ориентироваться нужно не на самое дорогое объявление, а на медиану – и вставать чуть ниже неё. Цена в нижней трети диапазона даёт максимум обращений в первые двое суток, пока объявление держится в верхних строках выдачи.
- Отфильтруйте выдачу по своему городу и состоянию «б/у» – цены в разных регионах отличаются заметно.
- Отбросьте крайности: самые дешёвые объявления часто битые или неполные, самые дорогие висят месяцами.
- Посмотрите, что реально продано: закрытые объявления с пометкой о продаже показывают рабочий уровень цен.
- Заложите 5–10% на торг – на Авито торгуются почти всегда, и круглая цена без запаса лишает манёвра.
- Если за неделю нет ни одного обращения, снижайте на 10%, а не на 500 рублей: мелкие шаги выдачу не двигают.
Отдельная ошибка – считать цену от того, сколько вещь стоила при покупке: покупатель сравнивает ваше объявление с соседними, а не с вашим чеком. Техника теряет ориентировочно 20–30% стоимости за первый год, детские товары – около половины, мебель – до 60–70%.
Фотографии: что снимать и как
Первое фото – единственное, что видит человек в ленте, и именно оно определяет, откроют объявление или пролистают. Снимать нужно днём у окна, без вспышки и фильтров, на однотонном фоне: светлая стена, ровный пол, стол без посторонних предметов.
- Пять-восемь кадров: общий план, вид сзади, крупно бирка или шильдик с моделью, комплектация, все дефекты.
- Дефекты снимают отдельно и крупно – скол, потёртость, царапину. Это снимает половину вопросов в переписке и почти исключает отказ на встрече.
- Не берите фото из интернета: карточка с картинкой из каталога вызывает недоверие и хуже ранжируется в выдаче.
- Для техники – включённый экран: он доказывает, что устройство работает.
Название и описание, которые приводят покупателя
Заголовок объявления – это поисковый запрос. Пишите так, как человек ищет: тип вещи, бренд, модель, ключевая характеристика. «Коляска Anex Cross 2 в 1, тёмно-серая» найдётся, «Отличная коляска, всё в комплекте» – нет. Слова «срочно», «недорого» и восклицательные знаки запросов не добавляют, но съедают символы.
Описание строится по простой схеме: что это, в каком состоянии, почему продаёте, что входит в комплект, как забрать. Первые две строки видны без раскрытия – в них должна быть суть, а не приветствие.
- Состояние честно: «пользовались два года, есть потёртость на углу» работает лучше, чем «идеал».
- Причина продажи снимает подозрения: выросли из размера, купили новое, переезд.
- Комплект и документы: коробка, зарядка, чек, гарантийный талон – всё это поднимает цену.
Как разместить объявление: пошагово
- Нажмите «Разместить объявление» в приложении или на сайте и выберите категорию – от неё зависят поля, лимиты и стоимость публикации.
- Загрузите фотографии. Первый кадр можно поменять позже перетаскиванием, если статистика показывает мало просмотров.
- Заполните заголовок и характеристики. Чем больше полей заполнено, тем в большее число фильтров попадёт объявление.
- Укажите цену и решите, включать ли торг: значок торга привлекает больше обращений, но и больше желающих сбить цену вдвое.
- Настройте доставку, если готовы отправлять в другие города, – это заметно расширяет круг покупателей.
- Отправьте объявление на модерацию: проверка обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов.
Когда вещь продана, объявление нужно закрыть: в списке своих объявлений выбирают «Снять с публикации» и указывают причину. Это влияет на статистику профиля и на показы ваших будущих объявлений.
Сколько стоит объявление на Авито
Часть объявлений публикуется бесплатно, но количество ограничено: лимит считается по категории, региону и типу аккаунта и обновляется раз в месяц. Когда бесплатные слоты в разделе закончились, следующая публикация становится платной – цену площадка показывает на последнем шаге перед отправкой на модерацию.
- Личные вещи, детские товары, книги – чаще всего размещаются бесплатно в пределах месячного лимита.
- Недвижимость, авто, запчасти, услуги и вакансии – разделы с самыми низкими бесплатными лимитами и самой дорогой платной публикацией.
- Стоимость сильно зависит от города: в Москве и Петербурге размещение в тех же категориях обходится дороже, чем в регионах.
- Опубликованное объявление хранится ограниченное время, после чего его нужно продлевать или размещать заново.
Скидки на платное размещение и услуги площадок собирает Promokodus.com: в разделе промокодов сервисов объявлений коды применяют на этапе оплаты, до подтверждения платежа.
Продвижение объявления: что даёт и когда окупается
Платное продвижение не меняет само объявление – оно увеличивает число показов и делает карточку заметнее в ленте. Работает оно как множитель: у объявления с нормальной ценой и фото просмотры превращаются в обращения, у слабого просто сгорают. Сначала доводят до ума карточку, потом покупают продвижение.
|Инструмент
|Что делает
|Когда имеет смысл
|Пакет просмотров (x2, x5, x10)
|Увеличивает охват на срок от суток до недели
|Ликвидная вещь, продать нужно за несколько дней
|Поднятие в поиске
|Возвращает объявление в верх выдачи по категории
|Объявление провисело неделю и ушло вниз списка
|Выделение цветом
|Подсвечивает цену или блок в общей ленте
|Высокая конкуренция, десятки похожих карточек
|XL-объявление
|Расширяет карточку в списке, добавляет кнопку связи
|Дорогая вещь, где важен клик именно по вашему объявлению
Стоимость услуг считается от базовой цены раздела и зависит от категории и города, поэтому одинаковый пакет на смартфон и на диван стоит по-разному. Действующие промокоды Авито на продвижение объявлений помогают сэкономить на платных услугах: код вводят в форме оплаты, скидка пересчитывается до списания средств. Автопродление отключается в настройках объявления – иначе услуга продлевается сама.
Почему нет просмотров и что с этим делать
Если за первые сутки объявление набрало меньше двух-трёх десятков просмотров, проблема почти всегда в одном из четырёх мест: категория, заголовок, первое фото или цена. Разбирать их нужно по порядку, меняя по одному параметру за раз, – иначе непонятно, что сработало.
- Проверьте категорию и характеристики. Вещь, попавшая не в тот раздел, не показывается в фильтрах, по которым её ищут.
- Найдите своё объявление через поиск так, как искал бы покупатель. Если его нет в первых экранах – дело в заголовке.
- Замените первое фото. Смена главного кадра часто даёт прирост показов без всякого продвижения.
- Сравните цену с соседними объявлениями ещё раз: за пару недель рынок мог сдвинуться.
- Если просмотры есть, а сообщений нет, вопрос уже не в показах, а в цене или условиях сделки.
Доставка и безопасная сделка
Доставка расширяет географию с одного города до всей страны, и для мелких ликвидных вещей это часто разница между «продал за три дня» и «висит месяц». Деньги за товар, отправленный через сервис доставки площадки, поступают продавцу после того, как покупатель заберёт посылку и подтвердит получение, – это защищает обе стороны.
- Не переводите общение и оплату за пределы площадки: там не работают ни защита сделки, ни поддержка.
- Никому не диктуйте коды из СМС и не переходите по ссылкам на «оплату» или «подтверждение доставки» – это типовые схемы мошенников.
- Предоплата на карту от незнакомого покупателя не нужна: для этого и существует доставка с удержанием средств.
- На личной встрече выбирайте людное место, а технику проверяйте вместе с покупателем.
Нужно ли платить налог с продажи
Продажа личных вещей в большинстве случаев налогом не облагается: дохода нет, если вещь продана дешевле, чем куплена. Имущество, которое находилось в собственности три года и больше, освобождается от НДФЛ независимо от суммы, а для остального действует имущественный вычет в пределах установленного лимита на год.
Другое дело – регулярная перепродажа с наценкой: это уже предпринимательская деятельность, и её оформляют как ИП или самозанятость. Режим налога на профессиональный доход подходит только для услуг и товаров собственного изготовления, для перепродажи чужих товаров он не применяется.
Частые ошибки продавцов
- Одно фото на всё объявление – и то снятое вечером при жёлтом свете.
- Заголовок без модели: «Продам телефон» вместо «iPhone 13 128 ГБ, синий».
- Цена из головы, без сверки с реальными объявлениями в своём городе.
- Скрытые дефекты, которые всплывают на встрече, – сделка срывается, время потеряно.
- Покупка продвижения на слабую карточку вместо того, чтобы сначала переснять фото.
- Ответ на сообщение через сутки – к этому моменту покупатель почти всегда купил у другого.
FAQ
Сколько стоит разместить объявление на Авито?
В пределах месячного лимита по категории размещение бесплатное. Когда лимит исчерпан, публикация становится платной, а её цена зависит от раздела и города – итоговая сумма показывается на шаге перед отправкой на модерацию.
Как продать на Авито бесплатно?
Укладывайтесь в бесплатный лимит объявлений своей категории, не покупайте продвижение и продавайте мелкие вещи лотами. Бесплатное объявление ранжируется по тем же правилам, что и платное, – качество фото, заголовка и цены важнее продвижения.
Почему на Авито нет просмотров моего объявления?
Чаще всего дело в неверной категории, слишком общем заголовке или слабом первом фото. Проверьте, находится ли объявление в поиске по тому запросу, которым его искал бы покупатель, и замените главный кадр – это обычно даёт прирост показов без вложений.
Как быстрее продать вещь на Авито?
Поставьте цену в нижней трети рыночного диапазона, загрузите пять-восемь дневных фотографий, укажите в заголовке бренд и модель и включите доставку. Этого достаточно, чтобы ликвидная вещь ушла за два-три дня без платного продвижения.
Как продавать на Авито с доставкой?
Включите доставку при создании объявления или в его настройках. После заказа вы упаковываете вещь и сдаёте её в пункт выдачи или постамат, а деньги поступают на счёт после того, как покупатель получит посылку и подтвердит заказ.
Как отметить товар проданным на Авито?
В списке своих объявлений выберите нужное и нажмите «Снять с публикации», указав причину – продано на Авито или продано в другом месте. Объявление уйдёт из поиска, а данные о продаже учтутся в статистике профиля.
Нужно ли платить налог с продажи вещей на Авито?
При продаже личных вещей дешевле цены покупки дохода не возникает, а имущество в собственности от трёх лет освобождается от НДФЛ. Налог появляется при систематической перепродаже с наценкой – такую деятельность оформляют как ИП или самозанятость.
Можно ли продавать на Авито как самозанятый?
Да, но режим НПД подходит только для услуг и товаров собственного изготовления. Перепродажа готовых чужих товаров под самозанятость не попадает – для неё нужен другой налоговый режим.
Сколько стоит продвижение объявления на Авито?
Цена услуги считается от базовой стоимости раздела и зависит от категории, города и срока действия, поэтому один и тот же пакет на смартфон и на мебель стоит по-разному. Точная сумма видна в интерфейсе перед оплатой.
Как отключить продвижение объявления на Авито?
Откройте объявление в личном кабинете и отключите автопродление услуги в его настройках. Уже оплаченный период дорабатывает до конца, но новый списываться не будет.
Как безопасно продать вещь на Авито?
Ведите переписку и оплату только внутри площадки, не диктуйте коды из СМС и не переходите по ссылкам на «подтверждение оплаты». Для отправки в другой город используйте доставку сервиса: деньги придут после получения посылки покупателем.
Как продать сразу несколько вещей на Авито?
Однотипную мелочь объединяйте в лоты – пакет детской одежды одного размера или набор посуды. Это экономит лимит бесплатных объявлений и продаётся быстрее, чем те же позиции по отдельности.