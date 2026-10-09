Чтобы открыть больничный, нужно попасть к врачу: в поликлинику, вызвать его на дом или прийти в частную клинику с лицензией на экспертизу нетрудоспособности. Дальше всё происходит без тебя. Электронный листок сам уйдёт работодателю, первые три дня оплатит он, остальные – Социальный фонд. Сколько придёт на карту, зависит от стажа и заработка за два прошлых года, а с 2027 года потолок выплаты поднимется с 6827,40 до 7860,27 рубля в день. На удалёнке больничный тоже положен, но получить зарплату и пособие за одни и те же дни не выйдет.

Сложнее всего в больничном даже не поход к врачу, а деньги: сколько потеряешь и стоит ли вообще оформлять листок, если ноутбук и так под рукой. Ниже всё по шагам: как открыть и закрыть больничный, когда ждать выплату, как прикинуть свою сумму на 2026 и 2027 годы и что выгоднее на удалёнке.

Суммы, лимиты и правила приведены по состоянию на сентябрь 2026 года и носят ориентировочный характер. МРОТ, предельные базы и порядок оформления больничных регулярно пересматривают.

Как открыть больничный: поликлиника, врач на дом, частная клиника

Больничный открывает только врач и только после осмотра. Без записи в медкарте о твоём состоянии листок не оформят: это прямо записано в порядке, который утвердил Минздрав.

Попасть к врачу можно четырьмя способами:

Поликлиника по прикреплению. Записаться можно в регистратуре, по телефону или на Госуслугах.

Вызов врача на дом. Через поликлинику, единый номер 122 или Госуслуги. Онлайн-вызов работает не во всех регионах.

Частная клиника. Подходит только та, у которой есть лицензия на экспертизу временной нетрудоспособности. Без неё тебе дадут справку, а по справке работодатель не обязан платить пособие.

Стационар. Там ничего оформлять не нужно: больничный откроют и закроют в день выписки сразу за весь срок лечения.

Если ты отработал смену и пошёл к врачу вечером, попроси открыть больничный со следующего дня. Зарплату и пособие за один и тот же день получить нельзя, а зарплата почти всегда больше.

Можно ли открыть больничный дистанционно

Нет, по общему правилу открыть больничный без очного осмотра нельзя. «Ковидный» порядок, по которому больничные открывали по телефону, был временным и с 1 января 2025 года больше не действует.

Телемедицина нужна для наблюдения после первого приёма, а в ряде регионов через неё больничный ещё и закрывают. В сети встречаются инструкции, где онлайн-открытие описано как обычная процедура. Прежде чем на них полагаться, спроси в своей поликлинике.

Если дойти до врача тяжело, вызывай его на дом. Это тоже очный осмотр, и больничный откроют так же.

Где посмотреть больничный и как узнать, что он открыт

Электронный больничный виден на Госуслугах: раздел «Здоровье» > «Сведения об электронных листках нетрудоспособности». Уведомление с номером листка приходит само, подписываться на него не нужно.

Бумажный больничный выдают только отдельным категориям, например тем, чьи данные составляют гостайну. Всем остальным относить в отдел кадров ничего не надо.

Сохрани номер листка. Он понадобится, если бухгалтерия попросит уточнить данные или выплата задержится.

Как продлить и как закрыть больничный

Продлевает и закрывает больничный тоже врач. Один лечащий врач может открыть листок максимум на 15 дней, фельдшер – на 10. Дальше решение о продлении принимает врачебная комиссия.

Закрыть больничный в поликлинике можно на приёме в день, который назначил врач. Если пропустишь его без уважительной причины, врач отметит это в листке. За нарушение режима пособие урежут до суммы не больше МРОТ за месяц.

Если в назначенный день выйти из дома не получается, позвони в регистратуру заранее и перенеси приём. Неявка без предупреждения стоит дороже звонка.

Как закрыть больничный дистанционно и через Max

Закрыть больничный без визита можно там, где регион подключил такую возможность. Письмо Минздрава от 26 декабря 2025 года разрешило врачам оценивать состояние пациента через Max. Если трудоспособность восстановилась, листок закрывают удалённо, если нужен осмотр – зовут на приём. Так же можно закрыть больничный по уходу за членом семьи и по карантину.

Уточни у врача ещё при открытии, получится ли закрыть этот листок дистанционно.

Кто оплачивает больничный и когда придут деньги

За первые трое суток платит компания, где ты работаешь, а с четвёртого дня расходы берёт на себя Социальный фонд. Если ты сидишь с больным ребёнком или на карантине, компания в расчётах не участвует: фонд оплачивает каждый день.

Путь выплаты выглядит так: врач закрыл листок, и у бухгалтерии есть три рабочих дня, чтобы подтвердить фонду твои данные. Затем фонд начисляет и переводит деньги, на это у него до десяти рабочих дней. Компания добавит свою часть к ближайшей зарплате. От тебя на этом пути не требуется ни одного заявления.

Выплата чаще всего застревает в бухгалтерии: пока та не отправила сведения, фонду нечего начислять. Если после закрытия листка прошло две недели, а денег нет, сначала напиши в бухгалтерию. Статус перевода потом можно посмотреть в личном кабинете СФР на Госуслугах.

Пособие приходит позже зарплаты и обычно меньше неё, поэтому неделю болезни проще провести без походов в магазин, например, закажи продукты доставкой и примени промокод Самокат.

Сколько оплачивается больничный в 2026 и 2027 годах

Размер пособия = заработок за два предыдущих года ÷ 730 × процент по стажу × число дней болезни. Эту формулу приводит Социальный фонд.

Формула и стаж

Стаж определяет, какая доля твоей средней дневной зарплаты превратится в пособие. Проработал официально меньше пяти лет – получишь 60%, от пяти до восьми – 80%, восемь лет и больше – все 100%.

Среднюю зарплату берут не за последние месяцы, а за два полных года до болезни. Заболеешь в ноябре 2026-го – посчитают 2024 и 2025 годы, в феврале 2027-го – уже 2025 и 2026. Прибавка к окладу или премия в год болезни на пособие не повлияют. Учитывают только деньги, с которых компания платила страховые взносы, так что «серая» часть зарплаты в расчёт не попадёт.

Стаж меньше шести месяцев ограничивает выплату сверху: за полный месяц болезни больше МРОТ не заплатят.

Сверить расчёт можно самому: в личном кабинете на Госуслугах лежит справка, где видны все цифры формулы.

Максимальный больничный и минимум: 2026 против 2027

Потолок считают из предельных баз для страховых взносов, пол – из МРОТ.

Параметр Больничный в 2026 году Больничный в 2027 году Годы, за которые берут доход 2024 и 2025 2025 и 2026 Предельные базы этих лет 2 225 000 + 2 759 000 рублей 2 759 000 + 2 979 000 рублей Максимум за день 6827,40 рублей 7860,27 рублей МРОТ 27 093 рубля 28 935 рублей (планируется) Минимальный средний заработок за день 890,73 рублей около 951 рубля [расчёт по формуле СФР при плановом МРОТ]

Цифры в таблице актуальны на момент публикации. Значение МРОТ на 2027 год пока объявлено правительством, но не утверждено законом, поэтому минимум 2027 года может сдвинуться.

Если заработок низкий или его не было, средний дневной заработок считают из МРОТ: МРОТ × 24 месяца ÷ 730 дней. Есть и страховка снизу: за полный месяц болезни пособие не может быть меньше МРОТ.

Сколько в день больничный: три примера

Стаж 3 года, зарплата 60 000 рублей в месяц в 2024 и 2025 годах. 1 440 000 ÷ 730 × 60% = 1 183,56 рубля в день, за неделю – 8 284,93 рубля. Стаж 6 лет, зарплата 100 000 рублей в месяц. 2 400 000 ÷ 730 × 80% = 2 630,14 рубля в день, за неделю – 18 410,96 рубля. Стаж 10 лет, зарплата 300 000 рублей в месяц. Доход выше предельных баз, поэтому срабатывает потолок. В 2026 году за неделю выйдет 47 791,80 рубля, в 2027-м – 55 021,89 рубля, на 7 230,09 рубля больше.

Рост потолка почувствуют только те, чей доход упирается в предельную базу. При средней зарплате пособие 2027 года зависит от того, сколько ты получал в 2025 и 2026 годах.

Когда доход на пару недель проседает, первым делом урезай то, что легко вернуть: доставку готовой еды, спонтанные покупки в приложениях. Крупные покупки в рассрочку отложи, пока пособие не придёт на карту, иначе платёж совпадёт с самым тонким месяцем. – Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Больничный по уходу за ребёнком: дни и оплата

Сумма зависит от того, исполнилось ли ребёнку 8 лет. Пока нет, фонд платит 100% твоего среднего заработка, даже если стаж у тебя всего год. Если исполнилось и ребёнок лечится дома, первые 10 дней считают по стажу, а дальше выплата падает до половины. В больнице весь срок оплачивают по стажу.

Сколько дней оплатят, тоже решает возраст:

Возраст ребёнка Оплачиваемых дней за одну болезнь Оплачиваемых дней за год До 7 лет Отдельного ограничения нет 60, по болезням из специального перечня – 90 7–15 лет 15 45 15–18 лет 7, только при лечении дома 30

Лимиты взяты с сайта Социального фонда по состоянию на дату публикации и могут измениться, если в закон внесут поправки.

Сидеть с ребёнком не обязательно одному человеку. Листок может оформить любой застрахованный родственник – второй родитель, бабушка или дедушка, – и передавать уход друг другу можно прямо во время болезни. Если заболели двое детей одновременно, листок будет один, а лимит дней у каждого ребёнка свой.

Когда лимит исчерпан, листок продолжают вести, но за лишние дни денег не начисляют. Если ребёнок ходит в садик и болеет часто, 60 дней могут закончиться уже к зиме, поэтому считай их с начала года.

Когда ребёнок на домашнем режиме, аудиокниги выручают лучше мультфильмов на повторе. Промокод Литрес поможет оформить подписку дешевле.

С детскими подписками главная ошибка – оформить пробный период и забыть о нём. Ставь напоминание об отмене в тот же день, когда подключаешь подписку, а не когда придёт списание.

– Алина Колесова

Больничный на удалёнке: открывать или работать

Да, на удалёнке больничный положен на тех же условиях, что и в офисе. Но за дни, закрытые больничным, платят либо зарплату, либо пособие.

Социальный фонд в письмах 2025 года разъяснял: если работаешь во время открытого больничного, даже удалённо и неполный день, права на пособие за эти дни нет.

Многие выбирают не болеть официально. По исследованию «Сберстрахования» и «Работы.ру» (ТАСС, июль 2026 года), 30% работающих за год ни разу не взяли больничный, даже когда болели. Главная причина – нежелание терять часть дохода, её назвали 40% опрошенных.

Реши заранее, что для тебя выгоднее. Раздели месячную зарплату на число дней в месяце и сравни с дневным пособием по формуле выше. Если разница небольшая, а работа с температурой тянется медленно, больничный честнее и для тебя, и для работодателя.

В феврале 2026 года в Госдуму внесли законопроект о «временном адаптивном режиме труда». Он позволит с согласия работника и по медицинскому заключению работать из дома во время болезни, сохраняя средний заработок. Если закон примут, он заработает с 1 января 2027 года.

Особые случаи: совместительство, увольнение, отпуск, частые больничные

Правила меняются в зависимости от того, как ты работаешь.

Совместительство. Листок один на всех работодателей. Если последние два года ты работал у тех же работодателей, что и сейчас, каждый платит свою часть. Если работодатели сменились, пособие назначит один из них, по твоему выбору.

Увольнение. Если заболел в течение 30 дней после увольнения и ещё не устроился на новую работу, получишь 60% среднего заработка независимо от стажа. Это касается только собственной болезни, больничный по уходу за ребёнком в этот период не оплачивают.

Отпуск. Если заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, больничный оплатят. С 26 апреля 2026 года больничный на общих основаниях может оформить и тот, кто в отпуске по уходу за ребёнком на основной работе, но работает у другого работодателя.

Частые больничные. Минздрав готовит правило: если за полгода было четыре больничных и больше, следующий откроют на три дня, а дальше решит врачебная комиссия. На 28 августа 2026 года проект не был принят.

Неделя дома без лишних трат

За неделю на больничном главные расходы – доставка, лекарства, развлечения и такси до поликлиники. Каждую из этих статей можно сократить.

Доставка из аптеки на дом избавляет от походов с температурой. Перед заказом лекарств проверь промокод еАптеки. Со стримингом правило то же: подписку на Кинопоиск удобнее оформить с промокодом Кинопоиска и сразу отключить автопродление.

Если к врачу всё-таки надо ехать, сравни цену поездки в двух приложениях такси. Разница в часы пик бывает заметной.

Самая дорогая привычка на больничном – много мелких заказов, у каждого из которых своя платная доставка. Составь список на три-четыре дня и собирай одну корзину, пока она не дотянет до бесплатной доставки. – Алина Колесова

FAQ

Сколько дней больничного можно взять в год?

Если болеешь сам, годового лимита нет: платят за весь период, пока не восстановишься. Лимиты действуют только для ухода за членом семьи, в том числе за ребёнком.

Как открыть больничный через Госуслуги?

Сам больничный на портале не открыть. Через Госуслуги можно записаться к врачу или вызвать его на дом, а листок он оформит после осмотра.

Как закрыть больничный через Госуслуги?

Через портал можно подать заявку на телемедицинскую консультацию, если регион это поддерживает. Закрывает листок всё равно врач.

Можно ли закрыть больничный без врача?

Нет. Закрыть листок может только врач, иногда дистанционно, после того как оценит твоё состояние.

До скольки лет ребёнка дают больничный по уходу?

До 18 лет. После 15 лет его выдают только при лечении дома, до 7 дней за один случай.

Можно ли открыть больничный задним числом?

Лечащий врач один сделать этого не может. Открыть листок за прошедшие дни вправе только врачебная комиссия.

Нужно ли нести что-то работодателю?

Нет. Данные об электронном листке работодатель получает автоматически, достаточно предупредить руководителя, что заболел.

Облагается ли больничный НДФЛ?

Да. Пособие по временной нетрудоспособности, в том числе по уходу за ребёнком, облагается налогом, поэтому на карту приходит сумма за вычетом НДФЛ.