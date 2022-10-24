Поздно пить чай с лимоном, когда на градуснике 38,4, а жаркий больничный уже стучит в дверь! Остается только хвататься за руку помощи от ближайшей аптеки и посылать конвейер из таблеток на защиту своего иммунитета. Хочешь лечиться без финансовых последствий? Тогда отправляйся вместе с нами на поиск дешевых лекарств и защищай свой бюджет от вируса торговой наценки!

Как дешевле всего покупать лекарства?

Согласись, сейчас болеть не так классно, как в беззаботном детстве, зная, что в среднем одна упаковка таблеток тебе обойдется в 250 рублей, а завал на работе придется разгребать весь следующий месяц. Но даже из такой неприятной ситуации можно извлечь свою выгоду! Именно о ней мы сейчас и расскажем!

Совет №1: Следи за акциями

Ты сейчас очень удивишься, но в аптеках, как и в любых других магазинах, также часто проходят распродажи на определенные товары. Отслеживать выгодные предложения ты можешь с помощью мобильного приложения, которое есть у многих аптечных сетей, или узнать о всех скидках при офлайн покупке.

Совет №2: Подружись с рассылкой

Если у аптеки есть мобильное приложение, значит есть и новостная рассылка, а если есть рассылка, то в ней можно найти много полезной и выгодной для тебя информации! Так, например, некоторые аптечные сети дают небольшой скидочный процент при подписке, а кто-то, наоборот, рассылает промокоды или выгодные предложения.

Совет №3: Используй карты лояльности аптек

Бонусная система захватила мир торговли, поэтому даже у аптечных сетей есть свои собственные скидочные или накопительные карты. Об их назначении и программах лояльности можно узнать при оформлении.

Совет №4: Ходи за покупками в определенное время

Многие аптеки поддерживают акцию «Счастливые часы», когда в определенный временной промежуток действует скидка на все товары.

Совет №5: Узнавай об аналогах

У многих известных лекарственных средств есть отечественные аналоги, идентичные по составу, но отличающиеся технологией производства, дополнительными добавками и, конечно же, ценником. Если очень хочешь сэкономить на лекарствах, то аналогами брезгать точно не стоит, зачастую эффект одинаковый. Главное – перед сменой препарата посоветуйся со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы минимизировать все риски замены.

Совет №6: Узнавай о лекарствах с заканчивающимся сроком годности

Обычно о таких препаратах можно узнать на кассе. В интернет-сервисах подобный товар находится в разделе «Акции», где на его странице указывают «Истекает срок годности». При должном хранении лекарства не теряют своих свойств до конца обозначенного срока, поэтому ты ничем не рискуешь, но все же лучше оставлять препаратам полгода-год в запасе.

Совет №7: Сравнивай цены

Да-да, на низкие ценники нужно по-настоящему охотиться, поэтому предлагаем познакомиться с сайтами-агрегаторами, в которых собраны все аптеки или есть огромный выбор препаратов от разных продавцов, где можно сравнить ценники, а затем выбрать приемлемый для себя.

Совет №8: Начни пользоваться кешбэком и бонусами

Многие банки выпускают карты со своей системой лояльности, которая подразумевает повышенный кешбэк на определенные категории (в том числе аптеки) или накопление бонусов, где 1 бонус = 1 рубль.

Совет№9: Используй промокоды

Достали последний козырь из рукава, который ты можешь в огромном количестве найти в нашей подборке по этой ссылке: https://promokodus.com/categories/krasota-i-zdorove/apteki

А теперь раскроем маленький секрет: самый рабочий способ экономить на лекарствах – это не болеть! Одевайся по погоде, укрепляй свой иммунитет, веди здоровый образ жизни, и траты на таблетки обойдут тебя стороной!

Где купить лекарства дешевле?

Если все-таки вирусы атаковали, а кошелек просит о пощаде, то первым делом за экономным больничный шопингом нужно идти сюда:

Интернет-заказы в оффлайн аптеках (многие сети делают на подобные заказы неплохую скидку, но заказ придется забирать самому);

Заказы в онлайн-аптеках (у таких сетей нет реальных торговых залов, поэтому ценник на товары может быть значительно ниже);

Популярные маркетплейсы (удобная доставка + скидки от продавцов + программы лояльности).

Как покупать лекарства онлайн?

Собрать виртуальную корзину и сделать онлайн-покупку не так сложно, главное – рассчитать свою дозировку, чтобы не купить больше/меньше и найти необходимый товар в наличии.

Выбираем понравившуюся аптеку или маркетплейс; Правильно набираем в поисковике название товара; Подбираем свою дозировку; Нажимаем на кнопку «Добавить в корзину»; Вводим промокод; Выбираем адрес доставки, если заказываешь таблетки на дом; Оформляем заказ.

Теперь остается только дождаться курьера, принять долгожданные лечебные пилюли и провалиться в оздоровительный сон! Не болейте и экономьте!