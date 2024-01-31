«Новый свет» – гостиничный комплекс, расположенный на живописном побережье Черного моря, в шаговой доступности от пляжа. Рядом с отелем находится можжевеловая роща. Гости могут воспользоваться тренажерным залом, поиграть в настольный теннис, арендовать скандинавские палки, принять сероводородный душ или посмотреть хиты кинопроката. Для маленьких туристов предусмотрены анимационные программы и игротека. На территории работает центр здоровья: здесь можно получить консультацию врача, пройти обследование и посетить физиопроцедуры. Выбирайте на официальном сайте подходящий номер и забронируйте его в два клика! Хотите отдохнуть, не переживая о крупных расходах? Обратите внимание на промокоды «Новый свет» за январь 2024 года! Применяйте их при оформлении заявки и сэкономьте значительную сумму благодаря скидкам и бонусам!

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