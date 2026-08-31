Отменить бронь в Яндекс Путешествиях можно самостоятельно в личном кабинете: раздел «Мои поездки» – нужный заказ – кнопка «Отменить бронь». Сколько денег вернётся, зависит не от сервиса, а от тарифа: при бесплатной отмене возвращают всю сумму, при тарифе со штрафом – часть, при невозвратном – только в исключительных случаях. Условия конкретной брони и сумму возврата видно на странице заказа ещё до подтверждения отмены. Ниже разбираем отдельно отели, авиабилеты, поезда и автобусы, а также что происходит с баллами Плюса и промокодом.

Условия отмены, размеры сборов и сроки возврата приведены по официальной справке сервиса и могут меняться. Перед отменой сверяйтесь с условиями конкретного заказа на странице бронирования и с актуальной справкой Яндекс Путешествий.

Коротко о главном

Отель отменяют в личном кабинете: «Мои поездки» – заказ – «Отменить бронь» – причина – «Отменить бронирование».

Условия отмены и точную сумму возврата показывают на странице заказа до подтверждения, гадать не нужно.

Деньги возвращаются на тот же счёт, с которого прошла оплата, – выбрать другую карту нельзя.

Ж/д билет сдают кнопкой «Сдать билет», её нажимают дважды: первый раз – чтобы увидеть сумму, второй – чтобы подтвердить.

Авиабилеты делятся на три группы: возврат включён, возврат со сбором и без возврата – тариф видно ещё при покупке.

При отмене брони баллы Плюса не начисляются, а промокод возвращается только при отмене без штрафа.

Где найти бронь и что можно отменить самостоятельно

Все заказы собраны в личном кабинете в разделе «Мои поездки»: на компьютере кнопка находится в правом верхнем углу, в мобильной версии и в приложении – в меню. Важное условие: войти нужно в тот же аккаунт, с которого оформлялся заказ, иначе бронь в кабинете не появится.

Бронь отеля отменяется полностью самостоятельно, если до заезда есть запас по времени.

Ж/д билет сдаётся онлайн: на поезда дальнего следования – до отправления, на пригородные – минимум за час.

Билет на автобус возвращается через кабинет, пока до отправления остаётся больше 10 минут.

Авиабилет через кнопку в кабинете не сдаётся – заявку оформляют через поддержку.

Если заказа в кабинете нет, найти его можно по реквизитам – номеру заказа из письма или телефону, указанному при оформлении. Номер заказа Яндекс Путешествий начинается с букв YA.

Как отменить бронь отеля: пошагово

Авторизуйтесь в аккаунте, с которого оформляли бронирование. Откройте раздел «Мои поездки» – на компьютере он в правом верхнем углу, в приложении в меню. Выберите нужный заказ и откройте его страницу. Посмотрите блок с условиями отмены: там указано, будет ли штраф и сколько вернётся. Нажмите «Отменить бронь». Укажите причину отмены и подтвердите действие кнопкой «Отменить бронирование». Дождитесь письма с подтверждением – оно приходит на почту аккаунта.

Отмена в приложении Яндекс Путешествий выглядит так же: те же «Мои поездки», та же кнопка на странице заказа. Отдельного порядка действий для мобильной версии нет.

Условия отмены: бесплатная, со штрафом и невозвратный тариф

Условия задаёт отель, а не сервис, поэтому две брони в одном и том же городе могут отменяться по-разному. Формулировку «бесплатная отмена» всегда читают вместе с датой: она означает не «в любой момент», а «до определённого дня и часа». После этого срока тот же тариф превращается в тариф со штрафом.

Тип условий Что происходит при отмене На что смотреть при бронировании Бесплатная отмена Возвращается вся сумма, если отменить до указанной даты Крайнюю дату и время бесплатной отмены Отмена со штрафом Удерживается часть суммы – например, стоимость первой ночи Размер удержания и с какого момента он начинает действовать Невозвратный тариф Деньги не возвращаются при добровольной отмене Разницу в цене: невозвратный обычно дешевле возвратного Отмена по вине отеля Возвращается вся сумма независимо от тарифа Сохранить переписку и подтверждение от сервиса

Точная сумма к возврату показывается в личном кабинете на странице заказа. Смотреть её нужно до нажатия кнопки: после подтверждения отмену не отыграть назад, а перебронировать по старой цене может не получиться.

Разница между возвратным и невозвратным тарифом на одну и ту же комнату обычно составляет 10–20% цены. Люди берут невозвратный, чтобы сэкономить пару тысяч, а потом теряют всю сумму из-за перенесённого отпуска. Правило простое: невозвратный тариф имеет смысл только тогда, когда даты железные, – например, поездка привязана к купленным билетам. Во всех остальных случаях переплата за возможность отменить дешевле, чем один сорвавшийся заезд. – Колесова Алина , эксперт по умному шопингу

Как вернуть авиабилет

У авиабилетов условия возврата определяет тариф перевозчика, и их видно ещё на этапе покупки. Сервис выделяет три варианта: «Возврат включён» – возвращается полная стоимость, «Возврат со сбором» – деньги вернут за вычетом указанной комиссии, «Без возврата» – добровольно сдать билет нельзя.

Невозвратный тариф не означает, что деньги потеряны в любой ситуации. При вынужденном возврате – отмене рейса, переносе или задержке, а также по медицинским основаниям – вернуть стоимость можно, но потребуются подтверждающие документы.

Найдите заказ в разделе «Мои поездки» – его номер начинается с YA. Откройте письмо о билете от отправителя orders@travel.yandex.ru. Нажмите в письме «Обратиться в поддержку». Заполните форму: тема вопроса, дата вылета, почта для ответа. Дождитесь ответа – по регламенту сервиса он приходит в течение трёх часов.

Если билет куплен не через Путешествия, а напрямую у авиакомпании или у другого агентства, обращаться нужно к продавцу. Найти его можно по выписке из банка или по данным в электронном билете.

Как сдать ж/д билет

Ж/д билет возвращается прямо в кабинете. Кнопка «Сдать билет» нажимается дважды: после первого нажатия сервис показывает сумму, которая вернётся, после второго возврат оформляется. Если билет покупали без авторизации, зайти в заказ можно через письмо – по номеру заказа и коду, который придёт на телефон.

Сколько вернут, зависит от того, за сколько часов до отправления вы сдаёте билет. Из суммы также удерживаются сборы.

Когда сдаёте билет Что возвращается Более чем за 8 часов до отправления Стоимость билета и плацкарты За 2–8 часов до отправления Стоимость билета и половина плацкарты Менее чем за 2 часа до отправления Только стоимость билета

Сервисный сбор Яндекс Путешествий не возвращается, если с момента оформления прошло больше суток.

Сбор перевозчика – 3 руб. 70 коп. – удерживается в любом случае.

Плата за опцию «Оплатить потом» не возвращается.

Онлайн билет сдают до отправления поезда, на пригородные направления – не позже чем за час.

В течение 12 часов после отправления возврат ещё возможен, дальше – только в кассе и при уважительной причине, в срок до 5 суток.

Как вернуть билет на автобус

Автобусный билет сдают той же кнопкой «Сдать билет» в личном кабинете, пока до отправления остаётся больше 10 минут. Если вы опоздали, возврат ещё возможен, но оформлять его нужно через кассу или чат поддержки, и только пока с момента отправления прошло меньше трёх часов.

Полную сумму возвращают, если рейс отменил сам перевозчик или автобус сломался.

При добровольном возврате и при опоздании сбор сервиса не возвращается.

Заявку рассматривает партнёр – на это может уйти до 14 дней.

Конкретные условия зависят от перевозчика и указаны в самом билете.

Что будет с баллами Плюса и промокодом

Кешбэк баллами Плюса за отменённое бронирование не начисляется – это прямо указано в справке сервиса. Если часть брони оплачивалась баллами, судьба списанных баллов зависит от условий конкретного заказа, поэтому этот момент стоит уточнить в поддержке до подтверждения отмены, а не после.

С промокодом логика другая и зависит от того, со штрафом отмена или без:

Отмена без штрафа – промокод возвращается и его можно применить снова, если акция ещё действует.

Отмена со штрафом – промокод сгорает вместе с удержанной суммой.

Отмена по вине отеля или партнёра – промокод возвращается в любом случае.

Пригодится это при перебронировании: если поездка не отменяется, а сдвигается, дешевле оформить новую бронь с кодом. Действующие промокоды Яндекс Путешествий вводят до оплаты – в блоке стоимости открывают строку «У меня есть промокод» и нажимают «Применить». На одно бронирование действует только один код, после оплаты применить его уже нельзя, а сохранённый в кабинете промокод сам не подставляется.

Когда деньги вернутся на карту

Сервис инициирует возврат сразу после подтверждения отмены, но дальше деньги идут через платёжную систему и банк, и этот отрезок от сервиса не зависит. Обычно средства приходят за 1–3 рабочих дня, в отдельных случаях срок растягивается до 30 дней – это зависит от банка-эмитента карты.

Деньги возвращаются только на тот счёт, с которого прошла оплата.

Удержанные сборы видно в выписке по счёту – они приходят отдельной строкой.

При оплате через Сплит и бесплатной отмене возвращается вся сумма, при отмене со штрафом платежи продолжаются по графику.

Остаток по Сплиту проверяют в личном кабинете сервиса рассрочки или на странице бронирования.

Если отмена недоступна или деньги не пришли

Кнопки «Отменить бронь» может не быть по двум причинам: вы вошли не в тот аккаунт либо заказ оформлен без авторизации. В первом случае помогает вход под нужной почтой, во втором – поиск заказа по реквизитам из письма. Если заказ найден, а кнопка всё равно не появляется, отмену оформляет поддержка.

Проверьте почту, включая папку со спамом: письмо о подтверждении отмены приходит автоматически. Посмотрите в выписке, не пришла ли сумма за вычетом сборов – её легко не заметить. Отсчитайте три рабочих дня с даты отмены, прежде чем писать в поддержку: раньше банк может просто не успеть. Если прошло больше, обратитесь в чат поддержки с номером заказа и датой отмены. Когда возврат подтверждён сервисом, но денег нет, дальше вопрос решается с банком – запрашивайте статус транзакции у него.

Как изменить бронь вместо отмены

Если поездка не отменяется, а сдвигается, отменять бронь необязательно – часто дешевле её изменить. При полной оплате менять можно даты проживания, имена и количество гостей, тип номера и питание. Изменения недоступны, если до заезда осталось меньше 10 минут.

Откройте бронирование в разделе «Мои поездки». Нажмите «Изменить даты бронирования» или «Изменить данные гостей». Внесите правки и нажмите «Проверить доступность» для дат или «Сохранить изменения» для данных гостей. Подтвердите кнопкой «Перебронировать». Если стоимость выросла, внесите доплату – на неё даётся 20 минут.

При отложенном платеже даты переносятся только на более поздние и без изменения стоимости, а при оплате через Сплит доплату вносят одним платежом. Когда кнопок изменения нет, остаётся чат поддержки: сервис запрашивает у отеля письменное согласие, и это занимает время. Если перебронирование выходит дороже исходного, перед оформлением новой брони загляните на Promokodus.com – там собраны промокоды на отели и жильё от разных сервисов бронирования.

FAQ

Можно ли отменить бронь на Яндекс Путешествиях?

Да, бронирование отеля отменяется самостоятельно в личном кабинете в разделе «Мои поездки». Сумма возврата зависит от условий тарифа и показывается на странице заказа до подтверждения отмены.

Как отменить бронь отеля на Яндекс Путешествиях?

Войдите в аккаунт, откройте «Мои поездки», выберите заказ и нажмите «Отменить бронь». Затем укажите причину и подтвердите действие кнопкой «Отменить бронирование» – на почту придёт письмо с подтверждением.

Как отменить бронь в приложении Яндекс Путешествий?

Порядок тот же, что и на сайте: раздел «Мои поездки» в меню, нужный заказ, кнопка «Отменить бронь». Отдельного способа отмены для приложения не предусмотрено.

Вернут ли деньги при отмене невозвратного бронирования?

При добровольной отмене невозвратного тарифа деньги не возвращаются. Исключение – ситуации по вине отеля или партнёра: тогда возвращается вся сумма независимо от тарифа.

Сколько времени идёт возврат денег с Яндекс Путешествий?

Обычно деньги приходят в течение 1–3 рабочих дней после подтверждения отмены. В отдельных случаях срок доходит до 30 дней – это зависит от банка, выпустившего карту, а не от сервиса.

Почему не приходит возврат с Яндекс Путешествий?

Чаще всего деньги уже пришли, но за вычетом сборов, и сумма в выписке не совпала с ожидаемой. Если прошло больше трёх рабочих дней и поступлений нет, обратитесь в чат поддержки с номером заказа и датой отмены.

Что значит бесплатная отмена бронирования отеля?

Это значит, что до определённой даты и времени бронь отменяется без удержаний и возвращается вся сумма. После этого срока начинают действовать условия со штрафом, поэтому крайнюю дату стоит проверять при бронировании.

Сохранится ли промокод, если отменить бронь?

При отмене без штрафа промокод возвращается и его можно использовать снова, пока акция действует. При отмене со штрафом код не возвращается, а при отмене по вине отеля – возвращается. Если код уже сгорел, новый перед перебронированием ищите на Promokodus.com или в акциях сервиса.

Начислят ли баллы Плюса, если отменить бронирование?

Нет, за отменённое бронирование кешбэк баллами Плюса не начисляется. Если баллами оплачивалась часть брони, условия по ним смотрят в конкретном заказе или уточняют в поддержке до отмены.

Как вернуть ж/д билет, купленный на Яндекс Путешествиях?

Откройте билет в разделе «Мои поездки» и нажмите «Сдать билет» – сервис покажет сумму возврата, после чего нажмите кнопку ещё раз для подтверждения. Онлайн билет сдают до отправления поезда.

Можно ли вернуть авиабилет по невозвратному тарифу?

Добровольно – нет. Вернуть стоимость можно при вынужденном возврате: отмене, переносе или задержке рейса, а также по медицинским основаниям с подтверждающими документами.

Что делать, если кнопки «Отменить бронь» нет?

Проверьте, тот ли это аккаунт, с которого оформлялся заказ. Если бронь делалась без авторизации, найдите заказ по реквизитам из письма, а при отсутствии кнопки обратитесь в чат поддержки.