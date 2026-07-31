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Куда поехать на море в сентябре в бархатный сезон

Колесова Алина
Колесова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Сентябрь – месяц, когда жара наконец отступает, а море ещё не остыло. Именно поэтому его называют бархатным сезоном: температура воздуха и воды становится мягкой, «бархатной», без летнего изнуряющего зноя. В 2026 году это по-прежнему один из самых удачных периодов для отпуска – и на черноморском побережье России, и за границей.

Куда поехать на море в сентябре в бархатный сезон

Если ты выбираешь, куда поехать в отпуск в сентябре, есть выбор между близкими направлениями без визовых сложностей – Абхазия, Сочи, Крым – и заграничными курортами с более тёплым морем и длинным пляжным сезоном – Турция, Грузия, Кипр, Черногория. Ниже разберём каждое направление: погоду, курорты, что посмотреть и на что обратить внимание при планировании.

Лучшие направления для отдыха в сентябре: Россия и заграница

Недорого и без границ получится отдохнуть на Черноморском побережье России: в Сочи, Крыму или Абхазии (формально не Россия, но добираться так же просто, без визы). Тем, кому важнее подольше тепла и море погорячее, стоит присмотреться к Турции, Грузии или Кипру.

Чем южнее курорт, тем позже там заканчивается пляжный сезон. Крым и Сочи хороши весь сентябрь, но к октябрю вода заметно остывает. Турция и Кипр держат комфортную температуру моря вплоть до конца октября. Грузия занимает промежуточное положение: там тепло, но дожди случаются чаще.

Куда дешево слетать на море в сентябре

Сентябрь – низкий сезон почти везде: школьники и студенты разъезжаются по домам, спрос падает, а вместе с ним и цены на авиабилеты и туры. Самые доступные варианты обычно находятся у чартерных перевозчиков на Турцию и у российских авиакомпаний на Сочи и Симферополь.

Перед покупкой билета стоит сравнить цены на нескольких сайтах бронирования: разница между сервисами доходит до 15–20%.

Алина Колесова, эксперт по умному шопингу

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Когда лучше ехать в сентябре: начало, середина или конец месяца

Погода может быть неоднородна, и это стоит учитывать при выборе дат поездки.

В начале месяца почти везде ещё держится летняя жара: воздух прогревается до +28...+30 C, а море – до +26...+27 C. Это лучшее время застать максимум пляжного отдыха без изменений после лета.

Середина сентября приносит спад жары без потери комфорта: температура воздуха опускается на 3–5 градусов, вода холодает медленнее воздуха, поэтому купаться всё ещё приятно. Этот период оптимален для тех, кто плохо переносит зной, – например, для отдыха с пожилыми родителями или маленькими детьми.

К концу месяца купальный сезон постепенно завершается на большинстве российских курортов, но на юге Турции, на Кипре и в Абхазии вода остаётся тёплой. Разница температуры между началом и концом месяца там минимальна, поэтому именно эти направления стоит выбирать для поздних дат.

Куда поехать на море в сентябре в бархатный сезон

Отдых в Турции в сентябре 2026: бархатный сезон

Турция – безусловный лидер бархатного сезона среди заграничных направлений: сезон здесь стартует в начале-середине сентября и растягивается вплоть до ноября, в зависимости от того, какое море выбрать.

Когда начинается и заканчивается бархатный сезон в Турции

Прохлада приходит в Турцию неравномерно: сначала на Чёрное море, затем на Эгейское, и только в ноябре начинает остывать Средиземное. Поэтому лучше выбирать Черноморское побережье Турции – это последний месяц, когда там держится по-настоящему летняя погода. В октябре стоит смотреть в сторону Эгейского моря – Бодрум, Мармарис. А для поездки в ноябре больше подходит Средиземноморье – Анталья, Аланья, Сиде, где вода остывает медленнее всего.

Ещё один плюс сентября – государственный праздник Курбан-байрам в отдельные годы может выпадать на начало месяца, а к концу сентября туристический поток заметно снижается после школьных каникул, что делает курорты спокойнее и дешевле.

Куда поехать в Турцию в сентябре: лучшие курорты

Для семейного пляжного отдыха с мягким солнцем без риска перегрева традиционно выбирают Анталью и Сиде – там мелкое море и развитая инфраструктура для детей. Аланья и Кемер подойдут тем, кто хочет совмещать пляж с горами и экскурсиями. Тишину и минимум людей стоит искать в небольших посёлках вроде Чамьювы или Текирова.

При бронировании тура или отеля в Турцию имеет смысл сравнить несколько площадок и применить промокод Trip com – на бархатный сезон многие сервисы дают дополнительную скидку на раннее бронирование.

Температура воздуха и воды в Турции в сентябре

В сентябре в Турции воздух прогревается в среднем до +30 C, а море держится на отметке +26...+27 C – это одна из самых тёплых температур воды за весь год, даже теплее, чем в разгар лета. Самым тёплым традиционно остаётся Средиземное море в районе Антальи. К вечеру духота спадает, ночью комфортно гулять без кондиционера, а солнце уже не такое агрессивное, как в июле-августе, – солнечные ожоги в бархатный сезон получить сложнее.

Куда поехать на море в сентябре в бархатный сезон

Отдых в Абхазии в сентябре 2026: бархатный сезон

Из России в Абхазию удобно добираться на машине или через аэропорт Адлера, поэтому она остаётся одним из самых доступных направлений бархатного сезона.

Когда начинается бархатный сезон и стоит ли ехать в Абхазию в сентябре

Летняя жара в Абхазии спадает обычно в первой декаде сентября, хотя в самом начале месяца возможны кратковременные дожди и шторма. Поездка в сентябре себя оправдывает: турпоток снижается, цены на жильё и экскурсии падают, а на пляжах и в кафе становится свободнее. Вторая половина месяца тоже подходит для отдыха, но дожди случаются чаще, поэтому дождевик в поездку взять стоит.

Температура воздуха и воды в Абхазии в сентябре

Днём воздух в Абхазии прогревается в среднем до +23 C, ночью опускается до +15 C – уже прохладно, вечером пригодится кофта. Море держится тёплым весь месяц, но самая комфортная температура для купания приходится на первую половину сентября – около +26 C. К концу месяца вода начинает постепенно остывать вместе со снижением дневных температур.

Что посмотреть в Абхазии в сентябре

Сентябрь – время созревания инжира, дынь и арбузов, поэтому маршрут стоит дополнить прогулкой по местным рынкам: цены на фрукты у частников заметно ниже, чем в магазинах. Из экскурсий в бархатный сезон особенно хороши поездки в горы – маршрут к озеру Рица и минеральному источнику Ауадхара становится комфортнее без летней жары. 30 сентября в Абхазии отмечают День Победы, государственный праздник в честь окончания грузино-абхазской войны; в этот день часть учреждений может работать по особому графику. Бронируя экскурсии заранее, проверь промокод Библио Глобус – на групповые туры в бархатный сезон часто действуют дополнительные скидки.

Отдых в Сочи в сентябре: бархатный сезон на Черном море

Развитая инфраструктура, прямые рейсы почти из всех крупных городов и отсутствие визовых вопросов делают Сочи самым простым вариантом отдыха на Чёрном море.

Купаются ли в Сочи в сентябре: температура воды и воздуха

Купальный сезон в Сочи продолжается весь сентябрь, а иногда растягивается до середины октября. В начале месяца вода прогрета до +26...+27 C, к концу сентября опускается примерно до +22...+24 C. Воздух в начале месяца держится на уровне +28...+30 C, а к концу снижается до +21...+22 C. Местные жители называют сентябрь лучшим временем для отдыха именно из-за такого баланса тепла и отсутствия летней духоты.

Что посмотреть и куда сходить в Сочи в сентябре

Днём в сентябре по Сочи комфортно гулять – солнце уже не такое палящее. Стоит съездить к водопадам в Сочинском национальном парке, подняться на канатной дороге на гору Ахун с видом на побережье, посетить дендрарий и обезьяний питомник в Адлере. Вечером хорошо работают набережная и парк «Ривьера» – там прохладнее и меньше людей, чем в разгар лета. Планируя маршрут заранее, добавь промокод Трипстер при бронировании экскурсий – так поездка обойдётся дешевле без потери во впечатлениях.

Крым в бархатный сезон

По соотношению цены и качества Крым остаётся одним из самых выгодных вариантов пляжного отдыха на юге России.

Температура воды в Крыму в сентябре: можно ли купаться

Вода в Крыму в сентябре держится в диапазоне +20...+24 C на всём полуострове, причём теплее всего традиционно в Севастополе и Феодосии благодаря особенностям береговой линии. Побережье при этом менее людное и более спокойное, чем в Сочи: сильных штормов и течений почти не бывает, а на рынках уже появляется недорогой виноград и инжир.

Куда поехать вместо Крыма в сентябре

Похожую атмосферу, но теплее и дешевле, предложит Абхазия – она рядом географически и климатически, а купальный сезон там держится немного дольше. Тем, кому важнее гарантированно тёплое море и минимум логистических сложностей, стоит присмотреться к Сочи. Для тех, кто хочет совместить пляж с насыщенной экскурсионной программой, хорошей альтернативой Крыму станет Грузия – по соотношению впечатлений и бюджета.

Куда поехать на море в сентябре в бархатный сезон

Отдых в Грузии в сентябре 2026: море и гастротуризм

Грузия хороша тем, что совмещает пляжный отдых на Чёрном море с насыщенной экскурсионной и гастрономической программой.

Бархатный сезон в Грузии: температура воды и воздуха

Вдоль всего побережья Аджарии – в Батуми и Кобулети – вода в сентябре держится на уровне +24...+25 C в начале месяца и постепенно снижается до +22 C к концу. Воздух днём прогревается до +25...+28 C, ночью опускается до +16 C. В Тбилиси августовская жара уходит постепенно: днём около +22...+23 C, а к вечеру уже свежо, поэтому лёгкая куртка в поездке точно пригодится.

Пляжный отдых и что посмотреть в Грузии в сентябре

Пляжный отдых лучше планировать в Батуми, Кобулети или Уреки – там песчаные и галечные пляжи, развитая набережная и рестораны с местной кухней. Из культурной программы стоит выделить время на Тбилиси и Кутаиси, а верующим туристам будет интересно совместить поездку с паломничеством по древним монастырям и храмам – традиция религиозного туризма развита здесь не хуже пляжного отдыха. Особенность именно сентября – праздник Ртвели, традиционный сбор винограда, во время которого можно своими руками поучаствовать в изготовлении молодого вина и попробовать его прямо на винодельне. Бронируя тур или отель, добавь промокод TEZ TOUR – сентябрьские туры в Грузию часто попадают под сезонные акции.

Отдых в Армении в сентябре 2026

Моря в Армении нет, зато именно поэтому сентябрь здесь особенно хорош для тех, кто устал от пляжей и хочет культурного отдыха.

Стоит ли ехать в Армению в сентябре: погода и занятия

Летняя жара к сентябрю спадает, воздух становится мягче, а горный климат делает экскурсии комфортнее, чем в июле-августе. В программу стоит включить озеро Севан, монастыри Гегард и Нораванк, а также винодельни в Арени – сентябрь совпадает со сбором винограда, поэтому дегустации особенно актуальны. Прогулки по Еревану тоже становятся комфортнее без летнего зноя: город можно спокойно осматривать пешком, не прячась каждые полчаса от солнца.

Черногория и Кипр в сентябре: альтернативы для пляжного отдыха

Тем, кто уже не раз бывал в Турции и Греции и хочет чего-то нового, стоит присмотреться к Черногории или Кипру.

Будванская Ривьера и Котор – лучшие места для отдыха в Черногории в сентябре: там в одном маршруте сочетаются пляжи, горы и историческая архитектура. Вода прогрета до комфортных +23...+24 C, а вот вечера уже прохладные, особенно у подножия гор, поэтому вечерняя одежда потребуется теплее пляжной.

Одно из самых тёплых морей в Средиземноморье в сентябре – на Кипре: вода прогрета до +26...+27 C, а купальный сезон продолжается вплоть до конца октября. Это делает остров хорошим выбором для тех, кто выбирает поездку именно ради моря, а не ради экскурсионной программы.

Что выбрать: сравнение направлений бархатного сезона

Когда вариантов несколько, решение обычно упирается в конкретный приоритет – бюджет, гарантированная жара или разнообразие впечатлений.

Направление Воздух днём
Турция около +30 C
Абхазия около +23 C
Сочи +28...+30 C → +21...+22 C к концу месяца
Крым +23...+25 C → +20 C к концу месяца
Грузия +25...+28 C
Кипр +28...+30 C
Черногория +25...+27 C → +20...+24 C к концу месяца

Какие фрукты созревают в бархатный сезон

Сентябрь – сезон урожая почти на всех южных курортах, и это стоит использовать:

  • Турция – гранаты, инжир, виноград, айва.
  • Абхазия – инжир, дыни, арбузы, фейхоа начинает появляться к концу месяца.
  • Грузия – виноград (сезон сбора урожая, Ртвели), гранаты, хурма ближе к концу месяца.
  • Крым – виноград, инжир, поздние персики.
  • Армения – виноград, гранаты, айва.
  • Сочи – виноград, инжир, фейхоа, айва.

Выгоднее покупать фрукты не в туристических лавках у пляжа, а на местных рынках или прямо у частников вдоль дорог – разница в цене может быть двукратной.

Экономия на отдыхе начинается не в момент покупки тура, а на этапе сравнения условий. Разница между двумя предложениями с одинаковым набором услуг может достигать трети стоимости – и почти всегда её можно найти, если не бронировать первый попавшийся вариант, а потратить пятнадцать минут на сопоставление цен на разных площадках.

Алина Колесова, эксперт по умному шопингу

Куда поехать на море в сентябре в бархатный сезон


FAQ

Тепло ли в Турции в сентябре?

Да, в сентябре в Турции держится одна из самых комфортных температур в году: воздух около +30 C, море +26...+27 C – теплее, чем кажется по календарю.

Тепло ли в Абхазии в сентябре?

Да, особенно в первой половине месяца: море прогрето до +26 C, днём воздух около +23 C. Ближе к концу сентября становится прохладнее и чаще идут дожди.

Купаются ли в Крыму в сентябре?

Да, купальный сезон продолжается весь месяц, вода держится в пределах +20...+24 C в зависимости от побережья.

Во сколько темнеет на курортах в сентябре?

В Турции и Сочи темнеет примерно в 19:00–19:30, в Крыму – чуть раньше, около 19:00. К концу месяца световой день сокращается ещё на 20–30 минут.

Нужна ли виза для отдыха в Турции, Грузии и Абхазии в 2026 году?

Для россиян поездки в Турцию, Грузию и Абхазию не требуют визы – достаточно загранпаспорта, а в Абхазию можно попасть и по внутреннему российскому паспорту.

Можно ли ехать в бархатный сезон с детьми?

Да, сентябрь считается одним из лучших месяцев для отдыха с детьми: жара спадает, солнце менее агрессивное, а вода в море остаётся тёплой.

Дешевле ли отдыхать в сентябре, чем летом?

Как правило, да: спрос падает после школьных каникул, поэтому туры, авиабилеты и жильё в сентябре обычно стоят на 15–30% дешевле, чем в июле-августе.

Часто ли идут дожди в бархатный сезон?

На черноморском побережье и в Турции дожди в сентябре редкость, риск повышается только к концу месяца. В Грузии дождливых дней традиционно больше – это стоит учитывать при выборе гардероба.

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