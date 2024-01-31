Промокоды Lootcase в Туркмении
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Отзывы покупателей
я согласен с Андреем я тоже купил orangecase ТАМ БЫЛА ПОРВАНАЯ ФУТБОЛКА поцорапанная фигурка!!! сайт нормальный тока люди просто деньги тратят))) честно я себе ещё один куплю и посмотрим что дам будит надеюсь всё хорошо
- Кирилл
- 08.11.2017
Купил GEEK CASE оранжевый, содержанием остался доволен, вещи подошли, доставка быстрая, очень жаль что они сейчас не делают новые наборы, хотелось бы приобрести еще что то подобное.
- Максим
- 24.07.2017
плохой магазин. Купил дочери набор из футболки, толстовки, кружки, фигурки. всего 3 000 получилась цена. Вещи по виду явно дешевые китайские. Размер заказывал XS, прислали XL (даже мне велики оказались). Требовал поменять на нужный размер, переписывался с ними 2 месяца, как только пишешь с другого адреса отвечают, типа разберёмся и вышлем, на самом деле ничего так и не выслали. Для дочери урок - не заказывать ничего по предоплате по такому принципу - только выбирать и оплачивать при получении.
- Андрей
- 23.08.2016