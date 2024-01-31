«ЛидерТаск» – это удобная система управления работой в вашей компании. С помощью приложения для компьютера и телефона вы сможете собрать все поручения в одном месте: сотрудники фирмы всегда будут знать, какие задачи следует выполнить. Руководитель получит возможность следить за прогрессом, даже находясь за тысячи километров от офиса! Встроенный чат позволит быстро улаживать любые вопросы. Предусмотрен модуль для внештатных сотрудников. Все ваши данные надежно защищены от третьих лиц в мощном «облаке». Доступны разные тарифные планы, возможен тестовый период. Желаете приобрести полезный инструмент для бизнеса без лишних финансовых вложений? Свежие купоны LeaderTask за январь - февраль 2024 года в Туркмении позволят вам значительно снизить расходы при использовании этого сервиса. Мы предлагаем самые выгодные акции, которые действительно заслуживают внимания!

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