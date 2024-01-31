«Кулинарная студия Юлии Высоцкой» приглашает тебя на курсы и мастер-классы для каждого – необязательно быть профессионалом! Ты можешь пойти в одиночку, взять друга или нескольких приятелей, устроить сюрприз ребенку или заказать целый праздник. Обучение проводят внимательные и чуткие шеф-повара. Если же ты давно мечтал об уютном уголке для блога о еде, существует опция снять помещение для собственных нужд. Мероприятия проходят ежедневно, с возможностью подобрать удобные для тебя время, место и вариант оплаты. А если сомневаешься, что подарить – просто приобрети подарочный сертификат. А в социальных сетях компании выкладываются интересные рецепты от шеф-поваров. На нашем сайте есть всё, чтобы изучение кулинарии стало еще более приятным и выгодным. Используй наши промокоды для студии Юлии Высоцкой за январь - февраль 2024 года в Туркмении и научись приготовлению любимейших блюд!

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